Entretenimiento

La hija de Martin Scorsese responde a críticas por su apariencia tras recibir odio en redes sociales

Francesca Scorsese relató en TikTok los comentarios ofensivos que recibió tras anunciar su participación en la serie “Mr. & Mrs. Smith”

Guardar
Google icon
Francesca Scorsese denunció recibir ataques en redes sociales por su físico. (Reuters)
Francesca Scorsese denunció recibir ataques en redes sociales por su físico. (Reuters)

Francesca Scorsese, hija del cineasta Martin Scorsese, respondió públicamente a una serie de comentarios negativos recibidos en redes sociales luego de que compartiera la noticia de su participación en la segunda temporada de la serie de Mr. & Mrs. Smith.

A través de un video publicado en la plataforma TikTok el sábado, la actriz de 26 años explicó que la reacción en línea se produjo después de que republicara la información sobre su nuevo proyecto profesional. Según relató, la publicación generó una ola de comentarios ofensivos dirigidos a su apariencia física.

PUBLICIDAD

Francesca señaló que, aunque está acostumbrada a recibir críticas relacionadas con el concepto de “nepo baby”, en referencia a hijos de figuras reconocidas en la industria del entretenimiento, el volumen y la intensidad de los mensajes en esta ocasión fue distinto a experiencias previas.

“Entiendo. Sé que tengo puertas abiertas. Sigo esforzándome, sigo trabajando duro, con pasión, creando y haciendo mi trabajo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Francesca Scorsese aseveró que su trayectoria artística es producto de su esfuerzo. REUTERS/Daniel Cole
Francesca Scorsese aseveró que su trayectoria artística es producto de su esfuerzo. REUTERS/Daniel Cole

En el mismo video, la también directora describió el tipo de mensajes que recibió tras la publicación. De acuerdo con su testimonio, algunos usuarios la calificaron con términos ofensivos relacionados con su físico, incluyendo insultos y comparaciones despectivas.

La famosa aseguró que la llamaban “gorda” y “fea”, e incluso llegaron a compararla con un “refrigerador” o a llamarla “Miss Piggy”. Asimismo, cuestionó la motivación detrás de este tipo de interacciones en redes sociales.

“Si vas a las cuentas de otras personas a buscar negatividad, eres una persona muy, muy triste. Lo entiendo, no soy la chica más guapa del mundo. No soy la más delgada del mundo. Soy rellenita, lo sé. Pero, ¿qué más da?”, expresó en el video.

Durante su intervención, Francesca Scorsese abordó la forma en que este tipo de comentarios puede afectar a las personas que los reciben en plataformas digitales. Señaló que la presencia de cuentas automatizadas y usuarios anónimos contribuye a un entorno donde los mensajes negativos pueden intensificarse.

Francesca Scorsese señaló que el constante odio en las redes sociales puede llevar al limite a una persona. REUTERS/Fabrizio Bensch
Francesca Scorsese señaló que el constante odio en las redes sociales puede llevar al limite a una persona. REUTERS/Fabrizio Bensch

En otro momento de su mensaje, la actriz hizo referencia a su percepción sobre la cultura digital actual.

“Hay muchísimos trolls, muchísimos bots y gente que solo se dedica a intentar arruinarle el día a alguien o a hacerle sentir fatal. Este tipo de cosas son las que hacen que la gente pierda la vida; es como si tus palabras tuvieran un gran poder”, dijo.

Francesca Scorsese también habló sobre la exposición pública que implica ser hija de una figura reconocida del cine. Mencionó que la figura de su padre tiende a influir en la manera en que es percibida públicamente, lo que, según sus palabras, ha sido un elemento constante en su experiencia personal y profesional.

“Sé que tengo una figura grande, mi padre, a la que debo estar a la altura, y eso siempre me eclipsa como persona”, comentó. Aun así, reiteró su interés en continuar desarrollando su carrera dentro de la industria audiovisual.

Francesca Scorsese admitió que la figura de Martin Scorsese la eclipsa en ocasiones. REUTERS/Mario Anzuoni
Francesca Scorsese admitió que la figura de Martin Scorsese la eclipsa en ocasiones. REUTERS/Mario Anzuoni

La relación entre ambos ha sido mencionada en distintas entrevistas del cineasta. En una conversación radial emitida en 2024, Martin Scorsese habló sobre la experiencia de haber tenido a su hija en una etapa más tardía de su vida, señalando que ello modificó su perspectiva personal.

“Fue extraordinario, y para entonces yo tenía 56 años y me dio una perspectiva diferente de la vida. Mis otras hijas eran más jóvenes, éramos más fuertes, ¿sabes?”. Esto fue como una bendición especial. De repente, cambió todos mis valores, lo que yo consideraba importante en la vida”, expresó.

Francesca Scorsese es una de las tres hijas del director. Martin Scorsese también es padre de Cathy y Domenica, fruto de relaciones anteriores. Francesca es hija de su actual esposa, Helen Morris.

Temas Relacionados

Francesca ScorseseMartin Scorseseentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift

La conversación surgió a partir de un post viral en redes sociales que derivó en especulaciones sobre ambas artistas

Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift

Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Los artistas estarían considerando una ceremonia íntima en el Reino Unido durante la temporada navideña

Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Stanley Tucci y Mark Strong se divierten con la confusión entre ambos

Ambos intérpretes relatan cómo fans y hasta amigos los confunden constantemente, pero ellos, lejos de corregir, responden con ingenio y complicidad, alimentando el fenómeno en eventos y redes sociales

Stanley Tucci y Mark Strong se divierten con la confusión entre ambos

La película de Disney que hace llorar a Nick Jonas cuando la ve con su hija de cuatro años

El cantante compartió que volver a ver películas de su infancia junto a su hija Malti le ha permitido reconectar con historias que marcaron su vida

La película de Disney que hace llorar a Nick Jonas cuando la ve con su hija de cuatro años

John Cena: “El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”

La leyenda del entretenimiento deportivo y exluchador profesional redefine la importancia del bienestar y el equilibrio integral, poniendo en primer plano su búsqueda de significado y salud tras dejar la WWE

John Cena: “El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”

DEPORTES

El gran elogio de Pierre Gasly a Colapinto tras su histórica carrera en Canadá: el gesto de compañerismo que celebra todo Alpine

El gran elogio de Pierre Gasly a Colapinto tras su histórica carrera en Canadá: el gesto de compañerismo que celebra todo Alpine

El emotivo abrazo de Flavio Briatore a Colapinto: de los elogios al “secreto” para su mejor resultado en la Fórmula 1

La estrella de Hollywood que deliró con la magia de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami antes del Mundial

El emocionante diálogo por radio entre Colapinto y su ingeniero tras el sexto lugar en Canadá: “Tengo al jefe en mis hombros”

Los mejores memes de la histórica actuación de Colapinto en el GP de Canadá de F1: el efecto Maia Reficco

TELESHOW

El festejo de Ramiro Bueno por el día que Belgrano se coronó campeón en el cumpleaños de Rodrigo: “Somos todos él”

El festejo de Ramiro Bueno por el día que Belgrano se coronó campeón en el cumpleaños de Rodrigo: “Somos todos él”

El descargo de Rada por un truco de magia que generó polémica en las redes: “Soy mago y hago trampa”

La profunda reflexión de Donato de Santis acerca de por qué se volvió budista: “A mí me salvó la vida”

Reina Reech recordó la pesadilla que vivió por una cirugía estética: “Me cortó y me estiró el ojo sin mi permiso”

Toda la intimidad del viaje de Yanina y Lola Latorre en Madrid: “Volamos en business”

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Salud de Guatemala inicia jornada nacional de vacunación con énfasis en sarampión

Ministerio de Salud de Guatemala inicia jornada nacional de vacunación con énfasis en sarampión

El precio del petróleo cayó más de 5% ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Salvador: Un agente municipal falleció tras accidente vial en el centro de San Salvador

Honduras: Encuentran sin vida a niña de 10 años reportada como desaparecida

Todo lo que se sabe sobre las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo de paz