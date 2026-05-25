La hija de Martin Scorsese responde a críticas por su apariencia tras recibir odio en redes sociales

Francesca Scorsese denunció recibir ataques en redes sociales por su físico. (Reuters)

Francesca Scorsese, hija del cineasta Martin Scorsese, respondió públicamente a una serie de comentarios negativos recibidos en redes sociales luego de que compartiera la noticia de su participación en la segunda temporada de la serie de Mr. & Mrs. Smith.

A través de un video publicado en la plataforma TikTok el sábado, la actriz de 26 años explicó que la reacción en línea se produjo después de que republicara la información sobre su nuevo proyecto profesional. Según relató, la publicación generó una ola de comentarios ofensivos dirigidos a su apariencia física.

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Francesca señaló que, aunque está acostumbrada a recibir críticas relacionadas con el concepto de “nepo baby”, en referencia a hijos de figuras reconocidas en la industria del entretenimiento, el volumen y la intensidad de los mensajes en esta ocasión fue distinto a experiencias previas.

“Entiendo. Sé que tengo puertas abiertas. Sigo esforzándome, sigo trabajando duro, con pasión, creando y haciendo mi trabajo”, afirmó.

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Francesca Scorsese aseveró que su trayectoria artística es producto de su esfuerzo. REUTERS/Daniel Cole

En el mismo video, la también directora describió el tipo de mensajes que recibió tras la publicación. De acuerdo con su testimonio, algunos usuarios la calificaron con términos ofensivos relacionados con su físico, incluyendo insultos y comparaciones despectivas.

La famosa aseguró que la llamaban “gorda” y “fea”, e incluso llegaron a compararla con un “refrigerador” o a llamarla “Miss Piggy”. Asimismo, cuestionó la motivación detrás de este tipo de interacciones en redes sociales.

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“Si vas a las cuentas de otras personas a buscar negatividad, eres una persona muy, muy triste. Lo entiendo, no soy la chica más guapa del mundo. No soy la más delgada del mundo. Soy rellenita, lo sé. Pero, ¿qué más da?”, expresó en el video.

Durante su intervención, Francesca Scorsese abordó la forma en que este tipo de comentarios puede afectar a las personas que los reciben en plataformas digitales. Señaló que la presencia de cuentas automatizadas y usuarios anónimos contribuye a un entorno donde los mensajes negativos pueden intensificarse.

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Francesca Scorsese señaló que el constante odio en las redes sociales puede llevar al limite a una persona. REUTERS/Fabrizio Bensch

En otro momento de su mensaje, la actriz hizo referencia a su percepción sobre la cultura digital actual.

“Hay muchísimos trolls, muchísimos bots y gente que solo se dedica a intentar arruinarle el día a alguien o a hacerle sentir fatal. Este tipo de cosas son las que hacen que la gente pierda la vida; es como si tus palabras tuvieran un gran poder”, dijo.

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Francesca Scorsese también habló sobre la exposición pública que implica ser hija de una figura reconocida del cine. Mencionó que la figura de su padre tiende a influir en la manera en que es percibida públicamente, lo que, según sus palabras, ha sido un elemento constante en su experiencia personal y profesional.

“Sé que tengo una figura grande, mi padre, a la que debo estar a la altura, y eso siempre me eclipsa como persona”, comentó. Aun así, reiteró su interés en continuar desarrollando su carrera dentro de la industria audiovisual.

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Francesca Scorsese admitió que la figura de Martin Scorsese la eclipsa en ocasiones. REUTERS/Mario Anzuoni

La relación entre ambos ha sido mencionada en distintas entrevistas del cineasta. En una conversación radial emitida en 2024, Martin Scorsese habló sobre la experiencia de haber tenido a su hija en una etapa más tardía de su vida, señalando que ello modificó su perspectiva personal.

“Fue extraordinario, y para entonces yo tenía 56 años y me dio una perspectiva diferente de la vida. Mis otras hijas eran más jóvenes, éramos más fuertes, ¿sabes?”. Esto fue como una bendición especial. De repente, cambió todos mis valores, lo que yo consideraba importante en la vida”, expresó.

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Francesca Scorsese es una de las tres hijas del director. Martin Scorsese también es padre de Cathy y Domenica, fruto de relaciones anteriores. Francesca es hija de su actual esposa, Helen Morris.