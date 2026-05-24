Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Las celebridades suelen abandonar la vida pública por motivos de salud, familiares o la búsqueda de una mayor privacidad personal

En celebridades retiradas se concentra la fascinación por la vida fuera de los focos. El enigma sobre el paradero y las razones de la reclusión de figuras públicas mantiene su vigencia, sobre todo cuando estas toman distancia por motivos de salud, familiares o la búsqueda deliberada de privacidad, según recopiló Entertainment Weekly.

Varias personalidades han optado por salir de la vida pública tras consolidar carreras notables. El retiro responde a distintas causas: enfermedades serias, fallecimientos cercanos, el deseo de proteger la vida familiar o la decisión de evitar la exposición mediática. Algunos reaparecen de forma puntual o inesperada, lo que incrementa el magnetismo sobre sus historias, siempre marcadas por elecciones y circunstancias únicas.

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1. Jack Nicholson

Jack Nicholson alcanzó la fama mundial con películas icónicas como "Chinatown" y "El resplandor", consolidando su legado en Hollywood (Grosby Group)

Jack Nicholson conquistó el estrellato con títulos como Chinatown y El resplandor. Tras su última aparición en How Do You Know en 2010, dejó de actuar y redujo drásticamente su presencia pública.

A pesar de rumores sobre su salud, Danny DeVito afirmó a Entertainment Weekly recientemente que Nicholson, de 88 años, “está de maravilla”. El actor aún es visto ocasionalmente en partidos de los Lakers en Los Ángeles.

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En abril de 2026, Nicholson celebró su cumpleaños número 89 junto a Joni Mitchell. Una foto compartida por Lorraine Nicholson en redes sociales disipó inquietudes recientes, mostrando al actor sonriente y acompañado.

2. Phil Collins

El distanciamiento de Phil Collins de la vida pública se debe a problemas de salud surgidos tras una operación de columna en 2007 (YouTube: Drumeo)

El distanciamiento de Phil Collins de la vida pública tiene su origen en problemas de salud que comenzaron tras una operación de columna en 2007. El exlíder de “Genesis” sufrió daños nerviosos y dificultades para caminar, por lo que requiere asistencia permanente y no puede actuar.

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“Es algo que no termina”, reveló Collins en el podcast Eras de la BBC, citado por Entertainment Weekly. Esta situación ha limitado también su presencia en eventos y en la vida cotidiana.

Collins fue visto recientemente en la celebración del 50 aniversario de The King’s Trust en el Palacio de Buckingham, acompañado de Jill Collins y Rod Stewart. Su incorporación al Salón de la Fama del Rock está confirmada para noviembre, aunque su participación en la ceremonia no ha sido determinada.

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3. Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis mantiene una vida privada lejos del ojo público y la atención mediática internacional (Photo by Matteo Nardone / Pacific Press/Sipa USA)

La vida de Daniel Day-Lewis se ha caracterizado por su rechazo constante a la atención pública. El actor alterna temporadas en Nueva York e Irlanda junto a su esposa Rebecca Miller y sus hijos, alejado del bullicio mediático.

En 2017, Day-Lewis anunció su retiro tras la película Phantom Thread, intensificando el misterio en torno a su figura. Sin embargo, regresó como protagonista en Anemone, dirigida por su hijo Ronan. Así, el actor muestra que, aunque puede esquivar la fama, mantiene una conexión ineludible con el arte.

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4. Eva Mendes

Eva Mendes prioriza la privacidad familiar desde que inició su relación con Ryan Gosling en 2012, alejándose del foco mediático

La trayectoria de Eva Mendes tomó un rumbo diferente tras iniciar una relación con Ryan Gosling en 2012. Desde entonces, ha enfocado sus esfuerzos en la protección de la privacidad familiar y de sus hijas.

“He establecido un límite claro en lo que se refiere a mi pareja y mis hijas”, aseguró Mendes en Instagram, recopiló Entertainment Weekly. Se ha negado sistemáticamente a exponer a Esmeralda y Amada en redes sociales o ante medios.

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En marzo de 2026, Mendes sorprendió con una aparición televisiva junto a Gosling para celebrar su cumpleaños 52, rompiendo diez años de ausencia pública conjunta.

5. Phoebe Cates

Phoebe Cates, recordada por sus papeles en "Fast Times at Ridgemont High" y "Gremlins", decidió alejarse del cine en 2001 para enfocarse en su familia en Nueva York

Famosa en los años 80 por películas como Fast Times at Ridgemont High y Gremlins, Phoebe Cates dejó la actuación en 2001 para centrarse en su familia. Vive en Nueva York con su esposo, el actor Kevin Kline, con quien comparte dos hijos.

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Kline, en tono humorístico consultado por Entertainment Weekly, dijo que permanecer casado más de seis meses en Hollywood es suficiente para entrar “en el Libro Guinness de los récords”. Ambos atribuyen la solidez de su relación a su estilo de vida fuera de Los Ángeles.

Cates también gestiona su boutique Blue Tree en Madison Avenue y aparece ocasionalmente en alfombras rojas acompañando a Kline.

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6. Terrence Malick

Terrence Malick cultiva el anonimato y evita activamente entrevistas y apariciones públicas en la industria del cine

Terrence Malick es conocido por evitar entrevistas y cámaras. Pese a su renombre como director, hay escasas imágenes suyas y rara vez se le ve en actos públicos.

TMZ logró grabarlo una vez de manera accidental mientras entrevistaban a Benicio del Toro. Malick es también reconocido por la prolongada posproducción de sus películas: su más reciente filme, The Way of the Wind, lleva siete años en edición.

Esta inclinación al anonimato refuerza la mística en torno a su figura y lo sitúa entre los directores más esquivos de la industria.

7. Rick Moranis

Rick Moranis se alejó de la comedia tras el éxito de "Los cazafantasmas" y "Querida, encogí a los niños" en los años 80 (REUTERS/Caroline Brehman)

Referente de la comedia de los 80 por títulos como Los cazafantasmas y Querida, encogí a los niños, Rick Moranis dejó de trabajar públicamente en 1991 tras la muerte de su esposa, Ann Belsky, para dedicarse al cuidado de sus hijos.

“Soy padre soltero y descubrí que era demasiado complicado combinar la crianza con los viajes y exigencias del cine”, contó Moranis a Entertainment Weekly. Esta pausa, que inició como algo temporal, se extendió durante casi tres décadas.

Moranis ha retomado apariciones esporádicas, como en un anuncio televisivo en 2020, y está previsto su regreso en la secuela de Spaceballs, abriendo un nuevo capítulo en su carrera.