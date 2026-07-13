Las últimas reflexiones de Sam Neill sobre la muerte antes de fallecer a los 78 años

Sam Neill habló de la muerte y de sus ganas de vivir años antes de su fallecimiento. (Richard Shotwell/Invision/AP)

El fallecimiento de Sam Neill fue confirmado el lunes por su familia. Neill murió en un hospital de Sídney, Australia, después de haber enfrentado un tipo de cáncer sanguíneo que le fue diagnosticado en 2022.

Meses antes de su muerte, el actor había informado que los estudios médicos habían determinado que no presentaba signos de cáncer tras recibir un tratamiento especializado.

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Tres años antes de su muerte, el artista habló públicamente sobre su enfermedad y su perspectiva ante la vida, al señalar que no sentía temor por la muerte, aunque esperaba poder seguir viviendo varios años más para acompañar a su familia y observar los proyectos personales que había construido.

En una entrevista concedida a The Guardian en 2023, Neill abordó su diagnóstico y explicó que la posibilidad de morir no era una preocupación para él, aunque consideraba que todavía tenía motivos para continuar con su vida.

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Sam Neill expresó que no le temía a morir, pero tenía motivos para seguir disfrutando de la vida. (Instagram/@samneilltheprop)

“No tengo miedo de morir, pero me molestaría. Porque me gustaría vivir una o dos décadas más, ¿sabes? Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlos crecer. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos hacerse grandes”, declaró.

Sam Neill también abordó el tema en otras entrevistas, incluida una conversación con Australian Story, donde reiteró que la muerte no le generaba temor. Sin embargo, señaló que todavía tenía actividades pendientes y proyectos que deseaba realizar.

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El actor, nacido en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, fue reconocido internacionalmente por interpretar al doctor Alan Grant en la franquicia Jurassic Park.

Su trayectoria incluyó participaciones en cine y televisión durante varias décadas, con papeles en producciones como The Piano, Event Horizon y Jurassic World Dominion, donde retomó su personaje junto a Laura Dern y Jeff Goldblum.

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Sam Neill retomó su papel en Jurassic World: Dominion. (Captura de video)

La familia de Neill informó su fallecimiento mediante un comunicado en el que señaló que murió rodeado de sus seres queridos y destacó que el deceso ocurrió de manera inesperada.

También expresó su agradecimiento al personal del hospital St Vincent’s Private Hospital por la atención brindada durante sus últimos momentos.

El diagnóstico de cáncer de Sam Neill se conoció públicamente en 2023, cuando publicó sus memorias Did I Ever Tell You This.

En el libro, el actor relató que había recibido el diagnóstico de un linfoma en etapa avanzada después de notar inflamación en sus glándulas. La noticia llegó mientras promocionaba Jurassic World Dominion en 2022.

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Sam Neill relató en su libro que fue diagnosticado con cáncer en 2022. (Instagram/@samneilltheprop)

Durante su tratamiento inicial recibió quimioterapia, pero posteriormente explicó que dejó de funcionar. En una entrevista con Channel Seven, detalló lo cerca que estuvo de la muerte después de

“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estuve en quimioterapia, un proceso bastante desagradable, pero me mantenía con vida. Entonces la quimioterapia dejó de funcionar. Estaba perdido y parecía que me iba a morir, lo cual obviamente, no era lo ideal”, dijo.

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Ante esa situación, fue sometido a una terapia CAR-T, un procedimiento que modifica genéticamente las células T del propio paciente para que puedan identificar y combatir las células cancerosas.

Sam Neill se sometió a un tratamiento alternativo luego de que la quimioteraía dejara de funcionar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En abril, el famoso informó que los estudios realizados después del tratamiento mostraban que no había presencia de cáncer en su organismo.

“Es momento de hacer otra película”, comentó en aquella ocasión, al referirse a sus planes profesionales tras la recuperación médica.