“Es aterradora e increíble”, el halago de Timothée Chalamet a Anya Taylor-Joy por Dune: Tercera parte

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

Timothée Chalamet calificó a su coprotagonista Anya Taylor-Joy de “aterradora e increíble” en Dune: Tercera parte, el desenlace de la trilogía de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve que llegará a los cines el 18 de diciembre.

El actor hizo esas declaraciones el 8 de julio, durante el evento global de fans de IMAX celebrado en Los Ángeles, donde también se presentó el nuevo tráiler de la película. “Anya es alguien especial en esta película. No pude trabajar realmente con ella en la segunda entrega”, dijo Chalamet ante el público reunido en el AMC Burbank 16, en Burbank, California, según recogió People.

PUBLICIDAD

El actor recordó el primer día de Taylor-Joy en el set y lo describió como “asombroso” desde el punto de vista visual. “No es una exageración mediática. De verdad es aterradora e increíble”, añadió con una sonrisa.

Timothée Chalamet calificó a Anya Taylor-Joy de “aterradora e increíble” en Dune: Tercera parte durante un evento global de fans de IMAX en Los Ángeles - (Reuters)

Taylor-Joy interpreta a Alia Atreides, hermana de Paul Atreides —el personaje central de la saga— y figura que cobra un papel de mayor peso en esta tercera entrega. En Dune: Segunda parte, la actriz apareció brevemente en una visión profética. Ahora, ambos personajes comparten escena en la historia ambientada en el planeta desértico Arrakis, escenario de los tres filmes.

PUBLICIDAD

La saga adapta las novelas del escritor estadounidense Frank Herbert. Las dos primeras películas se basaron en Dune (1965), mientras que la tercera toma material de Dune Messiah (1969). La historia transcurre en un futuro lejano donde una sociedad feudal interestelar controla distintos planetas.

El eje del conflicto es Arrakis, único lugar del universo donde se produce la especia o melange, una sustancia que extiende la vida, potencia las capacidades mentales y resulta indispensable para los viajes espaciales. El control de ese recurso convierte al planeta en el centro de disputas entre casas nobles, el Imperio y órdenes religiosas y políticas.

PUBLICIDAD

Anya Taylor-Joy interpreta a Alia Atreides, la hermana de Paul Atreides, y su personaje gana peso en Dune: Tercera parte - REUTERS/Andrew Kelly

Paul Atreides, hijo del duque Leto y de Lady Jessica —miembro de la orden Bene Gesserit—, llega a Arrakis como heredero de la Casa Atreides. Tras la traición que destruye su familia, se refugia entre los Fremen, el pueblo nativo del desierto, y acaba por convertirse en Muad’Dib, su líder espiritual y militar.

Al final de Dune: Segunda parte, Paul toma por la fuerza el trono imperial y desencadena una guerra religiosa en su nombre. Dune: Tercera parte, según confirmó Villeneuve al presentar el tráiler, retoma la historia 17 años después de ese ascenso al poder y explora las consecuencias de su reinado.

PUBLICIDAD

Ese salto temporal sitúa a Paul en una posición de dominio que, lejos de traer estabilidad, genera nuevas amenazas. Robert Pattinson se incorpora al reparto como Scytale, un cambiante que busca derrocar al emperador. Chalamet, que ya compartió pantalla con Pattinson en The King (2019), lo calificó de “fantástico” y señaló que ya conocía la calidad de su trabajo. People detalló que el personaje de Scytale se establece como uno de los antagonistas más peligrosos del cierre de la trilogía.

Dune: Tercera parte retoma la historia 17 años después del ascenso de Paul Atreides al poder y explora las consecuencias de su reinado en Arrakis - WARNER BROS

La relación entre Paul y Chani, interpretada por Zendaya, también ocupa un lugar central en la nueva entrega. El matrimonio político de Paul con la princesa Irulan —a cargo de Florence Pugh— distanció a los dos personajes, y el tráiler sugiere que el deseo de Chani de tener un hijo será un elemento narrativo de peso.

PUBLICIDAD

Villeneuve describió ese vínculo como el núcleo emocional del filme. Chalamet elogió la actuación de Zendaya y atribuyó al director haber profundizado ese arco más allá de lo que plantea la novela original.

El reparto de la tercera entrega incluye también a Javier Bardem como Stilgar, a Rebecca Ferguson como Lady Jessica, a Jason Momoa como Hayt y a Josh Brolin como Gurney Halleck. El actor señaló que las pistas sobre el destino de cada personaje están en los libros de Herbert, sin adelantar detalles sobre el desarrollo de la trama.

PUBLICIDAD

La relación entre Paul Atreides y Chani vuelve a ocupar un lugar central, mientras el matrimonio político con la princesa Irulan marca la nueva etapa de la historia - (Captura de video)

Más allá del apartado artístico, Chalamet presentó la saga como una advertencia política sobre el peligro de los líderes carismáticos, una lectura que atraviesa los tres filmes.

El evento en Los Ángeles se transmitió de forma simultánea en ciudades como Chicago, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Ciudad de México y Abu Dabi. Warner Bros. y Legendary Pictures confirmaron además que el tráiler y una secuencia extendida del filme se proyectarán antes de las funciones en IMAX 70mm de The Odyssey.

PUBLICIDAD

Dune: Tercera parte se estrena en cines internacionales el 16 de diciembre y en Estados Unidos el 18 de diciembre.