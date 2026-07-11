Así es la maternidad de Millie Bobby Brown a los 22 años: una casa llena de juegos, arte y recuerdos familiares

La llegada de su bebé transformó la rutina de Millie Bobby Brown, quien ahora encuentra alegría en las experiencias más simples del hogar.(Photo by Roy Rochlin/Cortesía de Netflix)

Millie Bobby Brown encontró en la maternidad una nueva forma de conectar con la imaginación. A sus 22 años, la actriz disfruta de los pequeños momentos junto a su hija, con quien comparte juegos de disfraces, manualidades y funciones de marionetas dentro de su hogar.

La estrella de Stranger Things habló sobre esta faceta personal durante una entrevista con PEOPLE en el evento de lanzamiento de Blooms by Play-Doh, donde recordó que la creatividad siempre estuvo presente en su vida. Ahora, esa misma pasión forma parte de los momentos que comparte con su bebé, cuya identidad mantiene en privado junto a su esposo, Jake Bongiovi.

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“Disfrazarse es algo muy importante para mí”, dijo Brown a PEOPLE. La actriz explicó que desde niña disfrutaba transformarse en distintos personajes. “No sé si era mi manera de decirle a todo el mundo que quería ser actriz, pero me gustaba vestirme de diferentes princesas, caballeros y dinosaurios”.

Esa afición de su infancia ahora forma parte de la rutina familiar. Brown contó que en la habitación de juegos de su casa tienen un espacio dedicado a los disfraces, una herramienta que utiliza junto a su hija para crear historias y estimular su imaginación.

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Brown habló sobre el vínculo con su hija y la manera en que cada juego compartido fortalece su relación familiar (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

“Disfrutamos cualquier tipo de ambiente creativo donde podamos crear nuestra propia historia”, explicó la actriz. “Realmente fomento eso”.

Además de los disfraces, los dibujos se convirtieron en una de las formas favoritas de expresión de su hija. Brown reveló que las creaciones y garabatos de la pequeña tienen un lugar visible dentro de su hogar porque representan momentos importantes para su familia.

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“Dondequiera que vayamos, sus dibujos siempre están en exhibición porque estoy muy orgullosa de su creatividad”, señaló a PEOPLE.

La actriz también contó que ella y Bongiovi suelen pintar y mostrar sus propias obras en casa. Para Brown, el valor de esas piezas no está en su perfección, sino en el significado emocional que tienen para ellos.

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Por otro lado, aunque todavía no sabe qué camino creativo seguirá su hija en el futuro, la estrella de Enola Holmes ya reconoce una característica en ella: su personalidad expresiva. “Todavía no lo sé. Quiero decir, usa mucho su voz, así que tengo mucha curiosidad por eso. Es ruidosa como mamá. Así que siempre voy a animarla a hablar más fuerte”, comentó.

Las manualidades, las marionetas y los juegos de imaginación se convirtieron en parte de la rutina de Millie Bobby Brown con su hija. (Instagram: milliebobbybrown)

La adopción, un sueño de infancia para Millie Bobby Brown

Brown y Jake Bongiovi anunciaron en agosto de 2025 que se habían convertido en padres mediante adopción. Desde el inicio, la pareja decidió proteger la privacidad de la niña y no compartir públicamente su nombre ni imágenes de su rostro.

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Para la actriz, la adopción representa un deseo que nació muchos años atrás. Durante una conversación en el pódcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, explicó que siempre imaginó esa posibilidad como parte de su futuro.

“Siempre, siempre quise adoptar. Siempre fue parte de mis sueños de infancia”, recordó. “Todas mis muñecas eran adoptadas. Nunca tuve ninguna propia. Y nunca fingí estar embarazada”, relató.

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No obstante, la recordada ‘Eleven’ aclaró que su decisión de adoptar no significa que haya descartado tener hijos biológicos. “No es porque no quiera eso. Espero que algún día esté en mi futuro”, afirmó.

La actriz explicó que la adopción representa una forma de amor permanente y un camino que siempre quiso recorrer.(REUTERS/Mike Blake)

Asimismo, desde que se convirtió en madre, Brown ha compartido que la llegada de su hija cambió su manera de observar la vida en sus veintes.

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“Ella ya nos ha enseñado mucho. La perspectiva es algo enorme. Las cosas pequeñas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de muchos abrazos, risas y amor. Es una alegría infinita”, dijo sobre su hija en una entrevista con British Vogue.