El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

Kane Parsons llevará a YouTube la escena extra de Backrooms: Everything Must Go. (A24)

Kane Parsons anunció que el contenido adicional incluido en la edición especial Backrooms: Everything Must Go estará disponible de forma gratuita en YouTube durante esta semana.

La publicación permitirá que quienes vieron la versión original de la película accedan al material sin necesidad de asistir nuevamente a una sala de cine.

PUBLICIDAD

La edición especial comenzó a exhibirse el 3 de julio en distintos mercados internacionales. Esta versión incorpora un video de aproximadamente 16 minutos que se presenta después de los créditos finales y amplía la duración total de la película a dos horas y seis minutos.

La versión estrenada originalmente en cines tiene una duración de una hora y 51 minutos. Aunque Parsons confirmó que el material será publicado en su canal de YouTube, todavía no ha revelado la fecha exacta en la que estará disponible.

PUBLICIDAD

La escena adicional de 'Backrooms' dura 16 minutos. (A24)

El contenido adicional está planteado como un cortometraje independiente con una estética similar a la de los videos que el cineasta produjo previamente para su canal Kane Pixels.

La historia sigue a un grupo de empleados del instituto de investigación Async que se adentran en los espacios conocidos como Backrooms, universo que el cineasta desarrolló inicialmente a través de una serie web inspirada en la popular creepypasta sobre espacios liminales.

PUBLICIDAD

El director explicó que realizó el proceso de edición del cortometraje en un periodo inferior a dos semanas y que utilizó su computadora portátil como principal herramienta de trabajo.

También indicó que el proyecto fue elaborado con Blender, el software de creación y animación tridimensional que ha empleado en varios de sus trabajos anteriores.

PUBLICIDAD

El director de Backrooms aseguró que el material adicional fue creado en menos de dos semanas. (A24)

A través de un mensaje compartido en Discord y posteriormente difundido en redes sociales, Kane Parsons señaló que disfrutó el proceso de producción de Everything Must Go y destacó que pudo trabajar con un flujo creativo similar al que utiliza para desarrollar sus videos en YouTube, pese a tratarse de un lanzamiento vinculado a una producción cinematográfica de mayor escala.

El cineasta también comentó que comenzó a desarrollar esta edición extendida una vez que la película ya se encontraba en exhibición comercial, por lo que el contenido adicional fue producido después del estreno del largometraje.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que antes de dirigir su primer largometraje, Kane Parsons alcanzó notoriedad en YouTube gracias a su serie The Backrooms, creada bajo el nombre de Kane Pixels.

Su canal supera actualmente los 3.4 millones de suscriptores y reúne varios de los cortometrajes que expanden la narrativa del universo de Backrooms.

Kane Parsons tiene 3.4 millones de subscritores en su canal de YouTube. (Kobe Wagstaff for The New York Times)

La adaptación cinematográfica se estrenó el 29 de mayo y registró un desempeño destacado durante sus primeras semanas en cartelera. Producida con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares, la película obtuvo 81.4 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la recaudación mundial ha superado los 330 millones de dólares, cifras que extendieron su permanencia en las salas de cine y derivaron en el lanzamiento de la edición Everything Must Go.

Además de su desempeño comercial, la producción mantiene una aprobación del 87 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes.