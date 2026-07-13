Entretenimiento

El director de ‘Backrooms’ publicará el material adicional de la película en YouTube

La versión extendida de Backrooms incorporó un contenido extra de 16 minutos después de los créditos finales

Guardar
Google icon
Kane Parsons llevará a YouTube la escena extra de Backrooms: Everything Must Go. (A24)
Kane Parsons llevará a YouTube la escena extra de Backrooms: Everything Must Go. (A24)

Kane Parsons anunció que el contenido adicional incluido en la edición especial Backrooms: Everything Must Go estará disponible de forma gratuita en YouTube durante esta semana.

La publicación permitirá que quienes vieron la versión original de la película accedan al material sin necesidad de asistir nuevamente a una sala de cine.

PUBLICIDAD

La edición especial comenzó a exhibirse el 3 de julio en distintos mercados internacionales. Esta versión incorpora un video de aproximadamente 16 minutos que se presenta después de los créditos finales y amplía la duración total de la película a dos horas y seis minutos.

La versión estrenada originalmente en cines tiene una duración de una hora y 51 minutos. Aunque Parsons confirmó que el material será publicado en su canal de YouTube, todavía no ha revelado la fecha exacta en la que estará disponible.

PUBLICIDAD

La escena adicional de 'Backrooms' dura 16 minutos. (A24)
La escena adicional de 'Backrooms' dura 16 minutos. (A24)

El contenido adicional está planteado como un cortometraje independiente con una estética similar a la de los videos que el cineasta produjo previamente para su canal Kane Pixels.

La historia sigue a un grupo de empleados del instituto de investigación Async que se adentran en los espacios conocidos como Backrooms, universo que el cineasta desarrolló inicialmente a través de una serie web inspirada en la popular creepypasta sobre espacios liminales.

El director explicó que realizó el proceso de edición del cortometraje en un periodo inferior a dos semanas y que utilizó su computadora portátil como principal herramienta de trabajo.

También indicó que el proyecto fue elaborado con Blender, el software de creación y animación tridimensional que ha empleado en varios de sus trabajos anteriores.

El director de Backrooms aseguró que el material adicional fue creado en menos de dos semanas. (A24)
El director de Backrooms aseguró que el material adicional fue creado en menos de dos semanas. (A24)

A través de un mensaje compartido en Discord y posteriormente difundido en redes sociales, Kane Parsons señaló que disfrutó el proceso de producción de Everything Must Go y destacó que pudo trabajar con un flujo creativo similar al que utiliza para desarrollar sus videos en YouTube, pese a tratarse de un lanzamiento vinculado a una producción cinematográfica de mayor escala.

El cineasta también comentó que comenzó a desarrollar esta edición extendida una vez que la película ya se encontraba en exhibición comercial, por lo que el contenido adicional fue producido después del estreno del largometraje.

Cabe destacar que antes de dirigir su primer largometraje, Kane Parsons alcanzó notoriedad en YouTube gracias a su serie The Backrooms, creada bajo el nombre de Kane Pixels.

Su canal supera actualmente los 3.4 millones de suscriptores y reúne varios de los cortometrajes que expanden la narrativa del universo de Backrooms.

Kane Parsons
Kane Parsons tiene 3.4 millones de subscritores en su canal de YouTube. (Kobe Wagstaff for The New York Times)

La adaptación cinematográfica se estrenó el 29 de mayo y registró un desempeño destacado durante sus primeras semanas en cartelera. Producida con un presupuesto aproximado de 10 millones de dólares, la película obtuvo 81.4 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos.

Desde entonces, la recaudación mundial ha superado los 330 millones de dólares, cifras que extendieron su permanencia en las salas de cine y derivaron en el lanzamiento de la edición Everything Must Go.

Además de su desempeño comercial, la producción mantiene una aprobación del 87 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

Temas Relacionados

BackroomsYouTubeKane Parsonsentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

Debbie McWilliams, quien estuvo a cargo del casting de las últimas 14 películas de la franquicia, afirmó que el personaje creado por Ian Fleming debe conservar sus características originales

La exdirectora de casting de ‘James Bond’ afirma que el personaje debe seguir siendo un hombre blanco

“Lo llevo como una insignia de honor”, afirmó Hilary Duff sobre el lazo que la une a sus fanáticos

Ese vínculo arrancó con Lizzie McGuire en 2001 y se consolidó con una discografía de seis álbumes. Hoy resurge en sus conciertos con una dimensión generacional que la propia artista describió como nueva y significativa

“Lo llevo como una insignia de honor”, afirmó Hilary Duff sobre el lazo que la une a sus fanáticos

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

Sam Lutfi rechazó las burlas desde las redes sociales después de que se viralizaran las imágenes

El exmánager de Britney Spears pidió compasión para la cantante tras incidente en una autopista de Los Ángeles: “Es un ser humano antes que una celebridad”

Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

Tras varias semanas de exhibición, la cinta se consolidó su lugar entre las películas de terror más exitosas de la historia

Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

De enfrentar dinosaurios en Jurassic Park a perseguir a los Shelby en Peaky Blinders: 10 actuaciones más destacadas de Sam Neill

El actor neozelandés construyó en más de cuatro décadas una trayectoria que atravesó el horror psicológico, la fantasía épica y el drama rural. Tras su muerte a los 78 años, un repaso por su filmografía

De enfrentar dinosaurios en Jurassic Park a perseguir a los Shelby en Peaky Blinders: 10 actuaciones más destacadas de Sam Neill

DEPORTES

La fuerte respuesta de Pipo Gorosito al exfutbolista inglés que criticó a Cuti Romero y Lisandro Martínez: “Pedazo de tronco”

La fuerte respuesta de Pipo Gorosito al exfutbolista inglés que criticó a Cuti Romero y Lisandro Martínez: “Pedazo de tronco”

El mensaje de Messi tras la última práctica de Argentina en Kansas antes de la semi contra Inglaterra: las cuatro fotos que eligió

La contundente opinión de Ruggeri sobre si De Paul debe seguir siendo titular en la Selección ante Inglaterra: “No tengo dudas”

¿Cómo no va a estar Maradona contra Inglaterra?

“Ahora viene lo mejor”: el asado de la selección argentina en el Mundial 2026 antes de la semifinal contra Inglaterra

TELESHOW

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Bandana canceló shows en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná, la gira de nostalgia pop quedó en suspenso

Finalmente, se confirmó el debut como director de Pablo Trapero en Inglaterra

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La desopilante sesión de fotos de Darío Barassi tras “ejercitarse” en sus vacaciones

Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

La Unión Europea y el Reino Unido sancionaron a espías y hackers rusos por una campaña de ciberataques contra Europa

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a organizaciones paramilitares vinculadas a la represión de disidentes

Las defensas saudíes interceptaron misiles hutíes en la mayor escalada en Yemen desde 2022

Gran Mortandad: cómo algunos organismos marinos sobrevivieron a la mayor extinción masiva del planeta

Nuevo balance del doble terremoto en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 4.561