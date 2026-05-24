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John Cena: “El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”

La leyenda del entretenimiento deportivo y exluchador profesional redefine la importancia del bienestar y el equilibrio integral, poniendo en primer plano su búsqueda de significado y salud tras dejar la WWE

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Ilustración digital de John Cena, musculoso y sonriente, de pie en un cuadrilátero. Viste un short y mira hacia una multitud de público difuminada.
John Cena elige la longevidad y el bienestar tras retirarse de la WWE, enfocándose en una vida activa y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 49 años, John Cena enfrenta una etapa de transformación tras su retiro del ring, decidido a priorizar la longevidad y el bienestar completo más allá de las exigencias de la empresa World Wrestling Entertainment (WWE).

El objetivo es estar físicamente activo hasta que me metan bajo tierra”, declaró el exluchador en una entrevista con Business Insider, el medio especializado en negocios. “Me gustaría ser lo suficientemente activo en todas las capacidades, espiritual, mental y físicamente, para poder disfrutar el viaje completo el mayor tiempo”, expresó.

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La conversación revela que el enfoque vital de Cena ha cambiado por completo tras más de dos décadas en la lucha profesional. Ahora busca mantener una vida activa y saludable a largo plazo, considerando tanto el cuidado físico como el mental. “Estoy enfocado en hacer las cosas correctamente, en proteger mi salud y mi cuerpo”, afirmó el exatleta, quien compartió que la experiencia en el cuadrilátero le enseñó a adaptarse a cualquier desafío, incluido envejecer.

Convencido de que alcanzar la plenitud activa requiere equilibrio entre actividad física, fortaleza mental y bienestar espiritual, Cena sostiene una nueva filosofía de longevidad. Este aprendizaje proviene de años de esfuerzo, golpes y adaptación en el universo del entretenimiento deportivo.

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John Cena se despide de la WWE
John Cena destaca el valor de las sentadillas como ejercicio clave que mejora tanto la fuerza muscular como el equilibrio y la estabilidad al envejecer (WWE)

Cambios en la rutina de entrenamiento y salud post-retiro

Durante su carrera en la empresa World Wrestling Entertainment (WWE), John Cena forjó una imagen vinculada a la fuerza y el poder físico. “El entrenamiento de resistencia es pesado, duro, aburrido, repetitivo. Es una guerra de trincheras”, describió. Tras su retiro, ha transformado su enfoque: “Ahora es un poco más de salud cardiovascular, mucho más de movilidad y mucho de saber cuándo frenar”.

Antes, el luchador evitaba ejercicios de estiramiento. Con el tiempo, valoró los beneficios de moverse mejor: “La movilidad y el calentamiento, enfriar, todas esas cosas pueden parecer repetitivas hasta que encuentras tu porqué. Después de 45 minutos de estiramiento estático, me siento excelente. Me paro erguido, camino con soltura. Por un segundo, me siento de 20. Todo el fastidio para llegar ahí es por ese segundo. Ese es el triunfo”.

La experiencia de Cena en la lucha libre profesional le enseñó a reconocer y respetar los límites físicos y mentales del cuerpo
La experiencia de Cena en la lucha libre profesional le enseñó a reconocer y respetar los límites físicos y mentales del cuerpo

Actualmente, Cena sigue levantando pesas y espera continuar durante décadas. Expresa su preferencia por ejercicios de sentadilla —frontales, traseras, por encima de la cabeza— porque desarrollan fuerza y masa muscular, además de mejorar el equilibrio y la estabilidad al envejecer.

“Si se hace correctamente, es un gran movimiento de rango completo que moviliza muchas articulaciones y músculos y activa casi todo. Para mí, es una referencia tanto de movilidad como de fuerza y rendimiento”, manifestó.

El valor del descanso y la recuperación

El paso de los años y la experiencia en escenarios diversos han enseñado a John Cena la importancia de la recuperación. La agenda constante de desempeño físico, desplazamientos y cambios de ambiente afectó profundamente su estabilidad.

La agenda constante de desempeño físico tras desempeño físico en una ubicación diferente cada noche; realmente no puedes lograr ninguna estabilidad. Permite un alto grado de independencia y maleabilidad. Puedes ponerme en cualquier lugar, y averiguaré cómo acomodarme”, explicó a Business Insider.

Peacemaker S2 - Ep. 6
Reconocer señales de alerta física y mental permite a Cena prevenir lesiones y evitar el sobreentrenamiento en su vida post-WWE

Esa rutina incesante demanda establecer espacios para el descanso, especialmente después de jornadas extenuantes: “Después de 30 horas de viaje, entrevistas y otros compromisos, tengo que encontrar tiempo para recuperarme”.

Para Cena, disfrutar del entrenamiento es señal de bienestar; perder el deseo de ejercitarse indica que algo no va bien, ya que puede reflejar fatiga física o mental, niveles de estrés elevados o sobreentrenamiento. “Eso es el tablero de tu cuerpo con todas las luces de advertencia encendidas. No conduzcas el auto. Da la vuelta y vete a dormir”, advierte.

La importancia de pedir ayuda médica

Con la madurez, John Cena entendió que solicitar ayuda en temas de salud no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza. “Solo en los últimos años he tenido el valor de pedir ayuda, especialmente por temas de salud, y ha funcionado muy bien”, compartió el luchador. Admitió que su único arrepentimiento profesional fue no buscar asistencia antes, incluso en casos como la caída del cabello o el cáncer de piel.

Relató que fue diagnosticado dos veces con cáncer de piel, después de años de no usar protector solar mientras vivía y entrenaba en Florida. Abiertamente, mencionó el trasplante capilar que, en retrospectiva, habría realizado antes. “Simplemente aceptaba que ‘esto nunca va a cambiar’. A menos que pidas ayuda, tienes razón, no hay nada que puedas hacer. No tiene por qué ser así”, reconoce.

John Cena insiste en que pedir ayuda médica es una muestra de fortaleza, tras enfrentar cáncer de piel y problemas visuales causados por Demodex blefaritis
John Cena insiste en que pedir ayuda médica es una muestra de fortaleza, tras enfrentar cáncer de piel y problemas visuales causados por Demodex blefaritis

En su experiencia más reciente, John Cena notó problemas de visión y ojos enrojecidos, síntomas que atribuyó al tiempo frente a pantallas o al envejecimiento. El diagnóstico fue Demodex blefaritis, una inflamación ocular cuya causa es la proliferación de ácaros en los párpados, algo frecuente en adultos mayores o personas inmunosuprimidas.

“Creo que es muy importante saber que no eres indestructible, no estás solo y no eres perfecto. Y cada vez que tengas una dolencia, pedir ayuda no es una debilidad, es una fortaleza”, concluyó con Business Insider.

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