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Adam Levine y Behati Prinsloo: así sobrevivió su matrimonio al escándalo de sexting que casi los separa

La pareja celebró 12 años de casados. Nuevas declaraciones revelan cómo el cantante de Maroon 5 habría trabajado para recuperar la confianza de la modelo después de la polémica de 2022

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Las apariciones públicas de Levine y Prinsloo reflejan una nueva dinámica tras el escándalo que sacudió a su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)
Las apariciones públicas de Levine y Prinsloo reflejan una nueva dinámica tras el escándalo que sacudió a su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Adam Levine y Behati Prinsloo disfrutan una nueva etapa en su matrimonio después de una de las crisis más difíciles de su relación. La pareja, que se casó el 19 de julio de 2014, mostró una imagen de unidad esta semana durante un viaje familiar a St. Tropez por su aniversario de bodas. Las fotografías en las que aparecen abrazados y felices contrastan con la situación que enfrentaron cuatro años atrás, cuando un escándalo puso en duda la continuidad de su vínculo.

Según el Daily Mail, fuentes cercanas a los esposos aseguran que la familia se encuentra en un momento positivo actualmente.

“Su relación está en un lugar mucho más saludable que en el momento inmediato tras el escándalo. Eso no significa que todo sea perfecto, pero Adam ha hecho suficientes cambios para mantener el matrimonio intacto y evitar repetir los errores que casi le costaron todo”, declaró una fuente al tabloide británico.

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La crisis por los mensajes que puso al matrimonio bajo presión

La mayor tormenta en el matrimonio de Levine y Prinsloo ocurrió en septiembre de 2022, cuando el cantante fue acusado públicamente de intercambiar mensajes de contenido íntimo con varias mujeres. La polémica comenzó cuando la modelo Sumner Stroh afirmó en TikTok que había tenido una relación con el artista durante aproximadamente un año y compartió supuestas capturas de conversaciones privadas.

“Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”, dijo Stroh en ese momento, en referencia a Prinsloo.

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adam levine chat
Las capturas de supuestas conversaciones privadas con el cantante provocaron una ola de críticas tras su difusión pública (Redes sociales)

Entre los mensajes atribuidos a Levine había comentarios de tono sexual y conversaciones que generaron críticas en redes sociales. Después de las primeras acusaciones, otras mujeres compartieron supuestos intercambios con el cantante.

Levine negó haber tenido una aventura física, aunque reconoció que sus acciones fueron inapropiadas. En una declaración publicada en sus redes sociales en septiembre de 2022, el intérprete afirmó: “No fui sensato al hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier manera coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado”.

“Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente importa para mí fue el mayor error que pude haber cometido. Nunca volveré a hacerlo”, señaló.

mensaje de adam levine
Adam Levine reconoció que sus conversaciones con otras mujeres fueron inapropiadas, aunque negó haber tenido una aventura física.

Tras la polémica, Prinsloo permaneció junto a Levine y meses después confirmó su embarazo. En 2023 nació el tercer hijo de la pareja, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente. Ambos ya eran padres de Dusty Rose, nacida en 2016, y Gio Grace, nacida en 2018.

Por qué Behati Prinsloo habría decidido continuar con el matrimonio

De acuerdo con una de las fuentes consultadas por el Daily Mail, la decisión de Prinsloo de continuar con el matrimonio habría estado relacionada con sus sentimientos hacia Levine y con los cambios que él habría intentado realizar después del escándalo.

“Ha sido difícil para Behati porque Adam ha coqueteado con otras mujeres. Ella simplemente lo ha aceptado. Ha estado a su lado porque está muy enamorada de él”, afirmó una fuente al medio.

El mismo informante aseguró que Levine habría mostrado una evolución en su madurez como padre y esposo.

“En los últimos años ha mejorado. Ha aprendido a afrontar las cosas y es mejor expresando sus sentimientos y estando presente. Está realmente agradecido por todo lo que tiene”, señaló.

Las declaraciones recogidas por el Daily Mail señalan que el cantante habría trabajado para recuperar la confianza de su esposa. (Instagram)
Las declaraciones recogidas por el Daily Mail señalan que el cantante habría trabajado para recuperar la confianza de su esposa. (Instagram)

El Daily Mail también recordó que, antes de la controversia, Levine había construido una imagen pública asociada a sus romances con modelos y a declaraciones polémicas sobre la monogamia. Sin embargo, su relación con Prinsloo, que comenzó en 2012, coincidió con una etapa en la que buscó proyectar una faceta distinta al convertirse en entrenador del programa The Voice.

Según el tabloide británico, el padre del cantante, Fred Levine, habría tenido influencia en el proceso de cambio que atravesó el artista después del escándalo.

“Su padre realmente lo ayudó en eso”, afirmó una fuente al Daily Mail, al señalar que Fred Levine habría alentado a su hijo a trabajar en su matrimonio y a “ser un buen hombre y un buen ejemplo para sus hijos”.

Este 2026, la pareja celebró 12 años de matrimonio tras superar su peor momento. Levine destacó este hito con un mensaje en sus redes sociales. “Doce años casado con mi persona favorita. Te amo… una y otra vez por el resto de mi vida”.

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