Alerta en la lucha libre: un estudio revela que los atletas mueren antes por enfermedades, presión extrema y consumo de sustancias

El estudio de la Universidad Macquarie revela que los luchadores profesionales tienen una esperanza de vida casi tres años menor que la media de la población general (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés físico y mental, junto con problemas de peso y consumo de sustancias, ha colocado a la lucha libre profesional bajo una alerta sanitaria internacional: un estudio de la Universidad Macquarie, concluyó que los luchadores profesionales fallecen a los 55 años en promedio, casi tres años antes que la población general, debido principalmente a enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos, obesidad, consumo de drogas y la presión inherente al deporte.

El estudio, considerado el más extenso hasta la fecha, analizó a más de 1.000 atletas de la World Wrestling Entertainment (WWE) y sus predecesoras. De acuerdo con sus resultados, uno de cada cinco luchadores examinados ha muerto en las últimas siete décadas.

La mortalidad asociada a enfermedades neurodegenerativas es un 68% mayor que la media, mientras que más del 40% de los fallecimientos se relaciona con problemas cardíacos. Las muertes por consumo de drogas y suicidio son especialmente frecuentes en menores de 50 años.

Las principales causas de muerte en la lucha libre profesional incluyen enfermedades cardiovasculares, trastornos neurodegenerativos, obesidad y consumo de drogas (Captura de pantalla)

Factores de riesgo específicos y desgaste físico

La obesidad es un factor determinante: quienes la presentan tienen más del triple de riesgo de fallecimiento prematuro respecto a los luchadores con peso saludable.

El calendario de combates en la lucha libre profesional es mucho más intenso que el de otros deportes de élite, lo que contribuye a un desgaste corporal especialmente severo y aumenta la probabilidad de lesiones acumulativas y daños neurológicos.

La exigencia constante de mantener el rendimiento físico, sumada a la presión del espectáculo, genera un entorno en el que el descanso y la recuperación suelen ser insuficientes, lo que agrava el deterioro de la salud a largo plazo.

El informe evidencia que la mortalidad de los luchadores por enfermedades neurodegenerativas supera en un 68% al promedio de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Reidar Lystad, epidemiólogo del Instituto Australiano de Innovación en Salud de la Universidad Macquarie y autor principal de la investigación, sostuvo que la ventaja física inicial de estos atletas tiende a verse anulada por la suma de lesiones y el estrés prolongado.

Asimismo, Lystad destacó que los traumas repetidos en la cabeza constituyen un riesgo de mortalidad creciente en los deportes de contacto, y advirtió que la exposición continua a golpes puede desencadenar patologías irreversibles.

Impacto en salud mental y regulaciones insuficientes

El abuso de drogas y los suicidios, documentados por Medical Xpress en varios casos, ilustran las consecuencias trágicas de un entorno laboral exigente y de escasa protección.

Ejemplos como el de Eddie Guerrero, excampeón de la WWE, fallecido a los 38 años por insuficiencia cardíaca, y el de Chris Benoit, cuyo suicidio en 2007 estuvo ligado a encefalopatía traumática crónica (CTE), visibilizaron la problemática y aceleraron el escrutinio público sobre la industria.

La falta de programas de apoyo psicológico y la ausencia de protocolos para la detección temprana de trastornos mentales refuerzan la vulnerabilidad de estos deportistas frente al abuso de sustancias y a las consecuencias de la presión mediática.

La falta de programas de apoyo psicológico y las insuficientes regulaciones han incrementado los casos de abuso de sustancias y suicidios entre luchadores (crédito WWE)

A partir de 2007, el Congreso de Estados Unidos comenzó a señalar la falta de regulación, la exposición al dopaje y la carencia de atención integral a la salud física y mental de los luchadores profesionales, una situación que aún persiste según los hallazgos del informe.

Propuestas y urgencia de transformación en la industria

El informe de la Universidad Macquarie advierte que la lucha libre profesional mantiene entornos laborales peligrosos, con consecuencias a largo plazo derivadas de lesiones físicas y la falta de cobertura sanitaria y psicológica adecuada.

El doctor Lystad subrayó la responsabilidad de la comunidad deportiva para fortalecer la prevención y el acompañamiento, señalando la necesidad de apoyar el bienestar integral de los luchadores y transformar sus condiciones laborales para reducir daños evitables.

Además, mejorar la supervisión médica, implementar controles antidopaje más estrictos y promover la educación sobre salud mental son medidas que algunos especialistas consideran urgentes para revertir la tendencia de muertes prematuras en el sector.

El informe resalta la urgencia de mejorar la supervisión médica, los controles antidopaje y la educación en salud mental para frenar las muertes prematuras en la lucha libre profesional (Photo by WWE/WWE)

El análisis concluye que la urgencia de reforzar la supervisión y la prevención es proporcional al impacto que tienen las exigencias físicas, las lesiones recurrentes y la presión constante en una industria global y multimillonaria, donde el costo humano sigue siendo alto pese a los avances en visibilidad y conocimiento del problema.

El desafío central para los próximos años será equilibrar el atractivo del espectáculo con la protección real y efectiva de quienes dedican su vida a la lucha libre profesional.