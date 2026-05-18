De North West a Rocky Barker: quién es quién en el imponente árbol genealógico de los Jenner-Kardashian

La familia Kardashian-Jenner suma 14 nietos con historias y estilos únicos en 2026. (Instagram /krisjenner)

La familia Kardashian-Jenner ha expandido su árbol genealógico en los últimos años bajo la constante atención pública. Liderada por Kris Jenner, la matriarca, la saga cuenta hoy con una generación de nietos cuya vida despierta curiosidad en redes y medios internacionales. Este artículo, actualizado a mayo de 2026, presenta los nombres, edades y detalles más recientes de cada descendiente.

Kris Jenner es abuela de 14 niños. Los nietos, cada uno con historias y apariciones propias, representan una parte central del seguimiento global hacia la familia.

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A través de programas televisivos y sus perfiles en redes sociales, la influencia y el interés por la intimidad de la familia se mantienen constantes. Así lo detalla PEOPLE en su guía más reciente sobre el linaje de Kris Jenner.

Hijos de Kourtney Kardashian

Los hijos de Kourtney Kardashian celebran momentos familiares y tradiciones privadas (Instagram /kourtneykardash)

Kourtney Kardashian lidera su rama familiar con cuatro hijos. Mason Dash Disick, nacido en 2009, cumplió 16 años y celebró su Bar Mitzvah en diciembre de 2025 durante una ceremonia privada, según relató el medio citado. Penelope Scotland Disick, del 8 de julio de 2012, comparte protagonismo con su hermano, y ambos han sido parte del programa familiar desde su nacimiento.

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Reign Aston Disick nació el 14 de diciembre de 2014. Es conocido por sus estilismos cambiantes, desde cortes de cabello innovadores hasta colores llamativos, rasgo frecuentemente resaltado en redes.

La última incorporación a la familia es Rocky Thirteen Barker, fruto de la relación entre Kourtney y Travis Barker, nacido el 1 de noviembre de 2023, conforme a lo publicado por el medio. El embarazo fue anunciado con un cartel improvisado durante un concierto de Blink-182 en Los Ángeles, en un guiño curioso al público.

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Hijos de Kim Kardashian

Kim Kardashian comparte la evolución de sus cuatro hijos en redes sociales. (Instagram /kimkardashian)

La segunda hija mayor, Kim Kardashian, tiene cuatro hijos junto al rapero Kanye West. North West, nacida el 15 de junio de 2013, se convirtió rápidamente en figura seguida en eventos y plataformas digitales, donde destaca su interés por la moda y el arte. En 2020, debutó en el desfile de Yeezy, muestra de la influencia familiar.

Saint West, del 5 de diciembre de 2015, es célebre por su afición al deporte. En su último cumpleaños, Kim lo llevó a un partido de Los Angeles Rams y tuvo la oportunidad de conocer a Jalen Ramsey, su jugador favorito. También asistió recientemente a partidos de fútbol en París y Londres.

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Kris Jenner se consolida como abuela de una nueva generación mediática (Instagram /kimkardashian)

Chicago West nació el 15 de enero de 2018 mediante gestación subrogada. Regularmente aparece en publicaciones y juegos familiares junto a su madre y hermana North, añadiendo notoriedad a la dinastía Kardashian-West.

Psalm West, el menor, llegó al mundo el 9 de mayo de 2019, también con gestación subrogada. Según PEOPLE, mantiene un vínculo cercano con su hermana Chicago y suele figurar en imágenes familiares.

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Hijos de Khloé Kardashian

True y Tatum Thompson reflejan la diversidad en la crianza dentro del clan.

Khloé Kardashian tuvo dos hijos con el baloncestista Tristan Thompson. True Thompson nació el 12 de abril de 2018 y ha sido motivo de orgullo para su madre, quien expresó en redes: “¡Hoy es el quinto cumpleaños de mi ángel! No estoy bien”, de acuerdo con el medio citado.

Tatum Robert Thompson nació en julio de 2022 mediante gestación subrogada, aunque la fecha exacta no ha sido precisada por la familia. Khloé describió este proceso como “lo más extraño”, según declaraciones recogidas en su reality, subrayando la singularidad de su experiencia. Tatum disfruta de actividades con su hermana True y comparte momentos con otros medios hermanos.

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Hijos de Kylie Jenner

Stormi y Aire Webster representan la nueva etapa pública de Kylie Jenner. (Instagram /krisjenner)

Por su parte, Kylie Jenner es madre de dos hijos con el músico Travis Scott. Stormi Webster nació el 1 de febrero de 2018 y suele mostrarse a juego con su madre en eventos y fotografías, consolidando una imagen pública conjunta frecuente.

Aire Webster, nacido el 2 de febrero de 2022, es el nieto más joven de la familia Kardashian-Jenner. Su nombre y rostro permanecieron reservados casi un año, hasta su revelación oficial en enero de 2023, lo que aportó un matiz de misterio al seguimiento mediático, según documentó PEOPLE.

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Rob Kardashian y su hija

La infancia de Dream Kardashian transcurre bajo la mirada atenta de los seguidores del reality

Rob Kardashian, el único hijo varón de Kris Jenner, también forma parte del linaje con una hija, Dream Renée Kardashian. La pequeña nació en noviembre de 2016, fruto de la relación de Rob con Blac Chyna. Dream aparece ocasionalmente en los perfiles familiares y en celebraciones junto a sus primos, aunque su exposición mediática es menor en comparación con otros nietos.

La presencia de Dream Renée Kardashian se distingue por su perfil más reservado, a pesar de pertenecer a una de las familias más seguidas del espectáculo. La relación entre Rob y Blac Chyna ha sido tema de atención en los medios, pero la crianza de su hija suele mantenerse bajo cierta privacidad.

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Hijos de Kendall Jenner

Kendall Jenner permanece como la única hija de Kris Jenner sin descendencia. (REUTERS/Daniel Cole)

En cuanto a Kendall Jenner, hasta mayo de 2026 no ha tenido descendencia.

Como informa el medio, “Hasta la fecha, Kendall Jenner no tiene hijos”, situándola actualmente como la única hija de Kris Jenner que no es madre.

La niñez y adolescencia de los hijos de Kris Jenner han transcurrido ante la mirada atenta de seguidores en todo el mundo. Varios de ellos se aproximan a nuevas etapas, reflejando el paso del tiempo en una de las familias más observadas de la cultura pop.