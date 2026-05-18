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¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

Brendan Gleeson sorprendió en una entrevista con People al sugerir a Domhnall, su hijo y ex Bill Weasley de la saga, como el candidato ideal para encarnar al auror más icónico del universo mágico en la producción de Warner Bros. Discovery

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Brendan Gleeson sugiere a su hijo Domhnall como el nuevo Ojo Loco Moody en la adaptación de Harry Potter para televisión (HBO Max)

La expectativa por el futuro de Harry Potter creció tras las recientes declaraciones de Brendan Gleeson, conocido por interpretar a Ojo Loco Moody en la saga cinematográfica, quien sorprendió al sugerir a su hijo, Domhnall Gleeson, como posible sucesor en la nueva adaptación televisiva.

Según el portal estadounidense People, el actor destacó la importancia de que el próximo intérprete aporte una visión propia y talento actoral sólido, lo que reavivó el interés y la conversación entre los seguidores del universo mágico.

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La recomendación directa de Brendan Gleeson

Durante una entrevista con People, Brendan Gleeson fue consultado sobre quién podría encarnar a Ojo Loco Moody en la próxima serie que prepara Warner Bros. Discovery.

La propuesta de Brendan Gleeson reaviva el debate entre los seguidores de la saga sobre la continuidad familiar en los elencos (REUTERS/Maja Smiejkowska)
La propuesta de Brendan Gleeson reaviva el debate entre los seguidores de la saga sobre la continuidad familiar en los elencos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Gleeson propuso a Domhnall, su hijo y también actor vinculado a la franquicia, resaltando su versatilidad y experiencia en proyectos internacionales. El actor señaló que el personaje requiere a alguien capaz de apropiarse del rol y ofrecer una lectura renovada, más allá de reproducir la interpretación original vista en las películas.

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La sugerencia generó sorpresa y debate inmediato en las redes sociales, donde seguidores de Harry Potter discutieron las posibilidades de mantener el personaje dentro de la familia Gleeson.

En foros especializados, algunos fanáticos destacaron la trayectoria de Domhnall, quien interpretó a Bill Weasley en la saga, mientras otros manifestaron su interés por ver una transformación completa del personaje bajo una nueva perspectiva.

El peso del legado de Ojo Loco Moody

Daniel Radcliffe como Harry Potter con una varita y Brendan Gleeson como Alastor Moody con un ojo mágico de pie frente a un seto verde
Ojo Loco Moody es presentado como un referente de resistencia y estrategia en la lucha contra Voldemort en el universo de J.K. Rowling (Harry Potter y el Cáliz de Fuego)

Ojo Loco Moody es uno de los aurores más influyentes y enigmáticos del universo creado por J.K. Rowling.

Su aparición en la franquicia, especialmente durante la cuarta y quinta entrega, marcó una etapa clave en la formación de los jóvenes magos y en la lucha contra las fuerzas oscuras. Según People, Brendan Gleeson enfatizó que asumir este papel implica comprender la importancia de Moody como símbolo de resistencia e independencia ante la amenaza de Voldemort y sus seguidores.

El personaje se ha consolidado como referente tanto para los protagonistas de la historia como para el público, gracias a su carácter impredecible y su mirada estratégica frente al peligro. Para la nueva adaptación, el desafío será mantener esa esencia mientras se exploran matices inéditos que respondan a las demandas de una audiencia contemporánea.

Domhnall Gleeson y su vínculo con la franquicia

Domhnall Gleeson, conocido por interpretar a Bill Weasley, destaca por su sólida carrera internacional y su conexión directa con la saga (REUTERS/Carlos Osorio)
Domhnall Gleeson, conocido por interpretar a Bill Weasley, destaca por su sólida carrera internacional y su conexión directa con la saga (REUTERS/Carlos Osorio)

Domhnall Gleeson es un actor irlandés con una carrera consolidada en cine, televisión y teatro. Ganador de premios internacionales y nominado a los BAFTA, su participación como Bill Weasley en las últimas películas de Harry Potter lo convirtió en uno de los pocos intérpretes con conexión directa a la saga y al universo mágico. Además, su trabajo en producciones como Ex Machina, Brooklyn y Star Wars: Episodio VII ha sido reconocido por la crítica especializada.

La propuesta de Brendan Gleeson no solo pone en primer plano el talento de su hijo, sino que también invita a reflexionar sobre los casos en los que franquicias internacionales han optado por vínculos familiares para refrescar sus elencos. Algunos analistas de la industria consideran que este tipo de elecciones puede aportar continuidad y profundidad emocional, aunque también presenta el reto de evitar comparaciones directas con las interpretaciones previas.

Expectativas y desafíos para la nueva adaptación

Un hombre de mediana edad con cabello rubio, un ojo protésico y un frasco oscuro, vestido con un abrigo y chaleco de cuero, está en un interior con cortinas y lámparas
Expertos analizan el impacto de elegir actores con lazos familiares en franquicias internacionales para aportar continuidad y profundidad emocional (Harry Potter y las reliquias de la muerte)

La serie de Harry Potter en desarrollo por Warner Bros. Discovery representa el mayor proyecto televisivo basado en la obra de J.K. Rowling, con la promesa de explorar con mayor detalle las tramas y personajes que no tuvieron espacio en las películas.

Según medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, el proceso de casting busca equilibrar fidelidad al material original y renovación artística, lo que ha elevado la atención sobre cada anuncio vinculado al reparto.

El próximo intérprete de Ojo Loco Moody tendrá la responsabilidad de aportar su propia esencia, respetando la autenticidad que hizo memorable al personaje. La elección final será observada de cerca por una comunidad global de seguidores y por críticos que esperan una adaptación capaz de dialogar con nuevas generaciones sin perder la identidad que convirtió a Harry Potter en un fenómeno cultural.

Reacciones del fandom y análisis de la industria

El fandom y críticos esperan que el próximo Ojo Loco Moody respete la esencia del personaje mientras conecte con nuevas generaciones de fanáticos (REUTERS/Mario Anzuoni)
El fandom y críticos esperan que el próximo Ojo Loco Moody respete la esencia del personaje mientras conecte con nuevas generaciones de fanáticos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las palabras de Brendan Gleeson han sido analizadas por portales dedicados a la saga, como The Leaky Cauldron y MuggleNet, que destacan el impacto de una recomendación directa del actor original en el proceso de audiciones.

Figuras del fandom han expresado opiniones divididas: mientras algunos celebran la posibilidad de continuidad familiar y el potencial de Domhnall, otros reclaman un enfoque totalmente nuevo que rompa con las interpretaciones anteriores.

La conversación abierta por Gleeson pone en evidencia la vigencia del legado de Ojo Loco Moody y el desafío permanente de reinterpretar personajes clave en grandes franquicias. La nueva serie, aún sin fecha de estreno confirmada, deberá responder a un público exigente que espera tanto respeto por la tradición como apuestas innovadoras en la construcción de sus protagonistas.

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