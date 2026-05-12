Angelina Jolie vence a Brad Pitt en la justicia y avanza con la venta del château donde se casaron

La justicia francesa avaló el derecho de Angelina Jolie a vender su participación en el Château Miraval, propiedad que compartía con Brad Pitt (Composición Fotográfica)

En una reciente resolución judicial, Angelina Jolie obtuvo una victoria en el prolongado conflicto legal que mantiene con Brad Pitt por el control de Château Miraval, propiedad vinícola ubicada en el sur de Francia. El tribunal falló a favor de Jolie, permitiéndole avanzar en la venta de su participación en la finca y rechazando los intentos de Pitt de bloquear la transacción.

Según información publicada por la revista de espectáculos Vanity Fair, este fallo representa un cambio en la disputa que ambos actores sostienen desde el fin de su relación matrimonial. La sentencia respalda el derecho de Jolie a disponer de su parte en la propiedad en la que ambos invirtieron durante su matrimonio y que ha sido uno de los activos más valiosos de la expareja. El entorno de la actriz celebró la decisión y destacó su autonomía para gestionar sus inversiones después del divorcio.

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El dictamen judicial se suma a una serie de procedimientos legales que han acompañado la separación de Jolie y Pitt, estableciendo un nuevo episodio en la batalla por los bienes compartidos. Según detalla la revista, la disputa por Château Miraval ha sido una de las más destacadas en el contexto de su ruptura.

El fallo judicial representa un giro clave en la prolongada disputa legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la vinícola en Provenza (REUTERS/Philippe Laurenson/AFP)

Detalles legales y disputas de compraventa

El conflicto se intensificó en 2022, cuando Brad Pitt demandó a Jolie tras la venta de su parte de la propiedad a Tenute del Mondo, filial del grupo internacional Stoli, sin informarle de la operación. La transacción se realizó por USD 67 millones, y según Pitt, infringía un acuerdo informal que establecía que ninguno podía vender su participación sin el consentimiento del otro. Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió con una contrademanda, acusando a Pitt de emprender una guerra en su contra.

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Durante el proceso, Pitt solicitó a Jolie la entrega de 126 correos electrónicos privados vinculados a la venta, pero luego redujo la petición a 22 mensajes. Alegó que esas comunicaciones con el equipo de ventas de Jolie no estaban protegidas por secreto profesional.

El tribunal rechazó el pedido, indicando que Pitt no presentó argumentos suficientes para acceder a dichos documentos, y aclaró que la decisión quedó “sin perjuicio”, por lo que mantiene la opción de apelar. El abogado de Jolie, Paul Murphy, definió el fallo como “una victoria importante para la señora Jolie”.

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La sentencia rechaza los intentos de Brad Pitt de impedir la transacción y destaca la autonomía de Jolie para administrar sus inversiones (Photo © 2022 Crystal Pictures/The Grosby Group)

Características y valor del Château Miraval

El Château Miraval es una propiedad del siglo XVII situada en Correns, región de Provence, Francia. La finca abarca 1.200 hectáreas y cuenta con un bosque de pinos, olivar y viñedo de 30 hectáreas, conocido por el vino rosado Miraval. El interior de la residencia destaca por su estilo minimalista, decoración en tonos claros y mobiliario predominantemente blanco, con cortinas de lino que suavizan la luz.

La pareja adquirió la finca en 2008 por USD 67 millones, tras haberla alquilado por tres años consecutivos. Hoy, según USA Today, la propiedad está valuada en 164 millones de dólares. A partir de la compra, realizaron renovaciones y la establecieron como residencia familiar y lugar de su boda en agosto de 2014.

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Valor simbólico y musical del château

Más allá de su función de residencia y viñedo, la finca cuenta con un estudio de grabación con trayectoria en la industria musical. El espacio fue construido por el pianista Jacques Loussier y más tarde renovado y rebautizado como Miraval Studios por Brad Pitt y el productor Damien Quintard.

El estudio musical de Château Miraval, renovado por Pitt, ha recibido a legendarios artistas como Pink Floyd, AC/DC, Muse y actualmente a Travis Scott (Photo © 2022 Coleman Rayner/The Grosby Group)

El estudio ha albergado a artistas como Pink Floyd, que grabó parte del álbum The Wall en 1979, así como a bandas como AC/DC, Muse y Rammstein. Actualmente, músicos como Travis Scott y Kendrick Lamar emplean sus instalaciones con equipos vintage y sistemas de mezcla Dolby Atmos.

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El lugar también constituyó un símbolo de la colaboración artística y empresarial de la pareja. La rehabilitación del estudio permitió a Pitt participar en la producción musical, mientras la finca sirvió de escenario para eventos privados y grabaciones de relevancia artística. La llegada de artistas internacionales lo posicionó como espacio de convergencia entre el cine y la música, lo que ha añadido particularidad a la disputa por la propiedad.

Posibilidad de apelación y declaraciones de ambas partes

El fallo autoriza a Brad Pitt a apelar, dado que la negativa de acceso a los correos electrónicos fue dictada “sin perjuicio”. Pitt y su entorno señalan que Jolie ha retenido documentos amparándose en el privilegio profesional, lo que consideran parte de la evidencia pendiente de presentación.

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La negativa judicial a la entrega de correos electrónicos de Jolie abre la puerta a una apelación futura por parte de Brad Pitt (Captura Google Maps/REUTERS)

En contraste, el abogado de Jolie sostiene que la insistencia de Pitt en controlar las comunicaciones de su exesposa responde a un patrón de control y dominio sobre sus decisiones. La revista buscó declaraciones directas de Pitt respecto al dictamen.

Actualmente, la situación judicial permanece abierta a nuevas instancias, y ambos equipos legales continúan defendiendo sus posiciones. El entorno de Jolie interpreta el dictamen como un paso hacia la resolución de la controversia, aunque la opción de apelación mantiene la incertidumbre respecto al desenlace. Los representantes de Pitt remarcan que existen recursos legales pendientes y la disputa sobre los activos compartidos prosigue.

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