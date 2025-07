Cuál es la única película que Brad Pitt detestó realizar y la decisión profesional que tomó después

“Troya” recrea el legendario conflicto homérico con espectaculares escenas de batalla, grandes despliegues visuales y un elenco repleto de estrellas

A comienzos del nuevo milenio, Hollywood apostó fuerte por las epopeyas clásicas y los relatos cargados de acción y grandeza. En ese contexto, “Troya” surgió como un proyecto titánico tanto en producción como en expectativas.

Brad Pitt, uno de los rostros más reconocibles de la industria, se embarcó en la aventura de encarnar a Aquiles cuando la fama lo situaba entre los actores favoritos de la meca del cine.

Lo que prometía ser una cima profesional se transformó en una experiencia reveladora, cuyas consecuencias se verían reflejadas tanto en la gran pantalla como en las decisiones más íntimas de su carrera actoral.

¿Qué dijo Brad Pitt sobre “Troya”?

Brad Pitt confesó que nunca se sintió cómodo con el constante protagonismo visual que le daba la cámara en “Troya” (Gladiator Shadows)

El actor relató abiertamente el desconcierto y la desilusión que sintió durante y después del rodaje de Troya

En una entrevista con The New York Times, expuso que su participación en la película se debió, en parte, a compromisos contractuales tras abandonar otro proyecto.

Sin rodeos, Pitt declaró: “Tuve que hacer Troya porque, y supongo que ahora puedo decirlo, me salí de una película, entonces le debía algo al estudio. Entonces me pusieron en Troya. No es que haya sido doloroso, pero me di cuenta que la forma en la que estaba siendo contada la película no era la forma en la que yo quería”

Brad Pitt asumió el papel de Aquiles tras abandonar otro proyecto y por obligaciones contractuales con el estudio

Lo que más le molestó fue el enfoque visual y narrativo del director, que convirtió la obra en lo que describe como “una cosa comercial”. Pitt sentía que su personaje carecía de profundidad y que cada plano estaba diseñado para resaltar solo la apariencia heroica, sin espacio para el misterio o la complejidad.

“No me dejaban salir de la mitad del plano, y eso me volvió loco”, añadió, confesando que extrañaba el tipo de dirección de autores como David Fincher y que aprendió lecciones importantes de sus propios errores en aquella etapa.

En “Troya”, Aquiles muestra una personalidad orgullosa, desafiante y marcada por un fuerte sentido de independencia frente a las órdenes y tradiciones (Gladiator Shadows)

Pitt también habló sobre la presión externa en la industria, mencionando cómo influyó en sus decisiones: “Cuando estás tratando de descifrar tu carrera, recibes muchos consejos. Te dicen que deberías hacer esto, otros que deberías hacer aquello. Terminé escuchando a los demás y, al final, no era donde quería estar”.

El éxito de la película

Troya figura entre las superproducciones más reconocidas y recordadas del cine estadounidense

A pesar de sus sentimientos agridulces sobre el resultado final, “Troya” se consolidó como uno de los mayores éxitos comerciales del género en los años 2000.

Según Vanity Fair, el filme dirigido por Wolfgang Petersen alcanzó una recaudación mundial de 497.4 millones de dólares, superando incluso a referentes del género y posicionándose como un hito de taquilla en la era post-“Gladiador”.

El rodaje fue una empresa monumental. Petersen gestionó locaciones en Malta y Cabo San Lucas, miles de extras y un elenco que reunía a figuras como Eric Bana, Orlando Bloom, Peter O’Toole, Sean Bean, Brian Cox y Diane Kruger, entre otros (Vanity Fair; CBR).

El presupuesto de la película, que osciló entre los 175 y 185 millones de dólares, fue considerado audaz para su época y generó debate en la prensa. La recreación de grandes batallas y la atención al detalle visual impactaron en la producción y exigieron soluciones técnicas de alto nivel.

¿Qué decisión tomó Brad Pitt después de Troya?

Brad Pitt es uno de los mejores actores de Hollywood (Reuters)

El aprendizaje personal y profesional de Pitt tras filmar “Troya” marcó un antes y un después en su trayectoria.

En palabras del propio actor, la experiencia fue tan reveladora que decidió cambiar radicalmente su forma de elegir roles: “Por entonces tomé la decisión de que solo me iba a involucrar en historias de calidad, a falta de un mejor término. Fue ese giro el que determinó mis películas durante la siguiente década”, dijo a The New York Times.

¿Cómo siguió la carrera profesional de Brad Pitt después de Troya?

La década posterior a “Troya” simboliza la maduración actoral de Brad Pitt, marcada por una búsqueda deliberada de historias más profundas y personajes complejos.

Tras Troya, primero tuvo un éxito comercial descomunal, como “Sr. y Sra. Smith” (2005), luego incursionó en proyectos completamente distintos, incluyendo su segunda nominación al Óscar por “El curioso caso de Benjamin Button” (2008), dirigido por David Fincher, y una tercera, cuatro años después, por “Moneyball” (2011) (CBR).

En “Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt interpretó a Cliff Booth, rol que le valió el Oscar a mejor actor de reparto (Foto cortesía)

En los años siguientes, Pitt eligió trabajar bajo la dirección de autores como Alejandro González Iñárritu en “Babel” y Quentin Tarantino en “Inglourious Basterds” y “Once Upon a Time in Hollywood”, papel que le valió el Oscar a mejor actor de reparto.

En “Once Upon a Time in Hollywood”, Brad Pitt interpretó a Cliff Booth, rol que le valió el Oscar a mejor actor de reparto

Esta etapa se caracterizó por la variedad de géneros, desde la comedia sutil hasta el drama y el cine alternativo, y una preferencia por personajes fuera de los estereotipos convencionales (CBR; The New York Times).

Paralelamente, Pitt potenció su rol como productor a través de Plan B Entertainment, compañía que ha impulsado títulos de gran impacto como “The Departed”, “12 Years a Slave” y “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.

Lejos de acomodarse, Pitt amplió su currículo con iniciativas televisivas, colaboraciones internacionales y participación en superproducciones recientes como “Ad Astra”, “Bullet Train” y, en 2025, “F1” y “Heart of the Beast”