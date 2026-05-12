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Hombre se declara culpable de robar música inédita de Beyoncé y es condenado a dos años de prisión

Kelvin Evans, de 40 años, fue sentenciado por sustraer maletas con música y planes de la gira “Cowboy Carter”

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Beyoncé
El ladrón de los discos duros con música inédita de Beyoncé fue sentenciado a dos años de prisión por un tribunal de Atlanta (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Un hombre declarado culpable de robar discos duros con música inédita de Beyoncé fue condenado el martes a dos años de prisión tras aceptar un acuerdo con la fiscalía en un tribunal de Atlanta, según informaron medios estadounidenses.

Kelvin Evans, de 40 años, se declaró culpable ante el Tribunal Superior del condado de Fulton de los cargos de violación de propiedad ajena e ingreso a un vehículo con intención de cometer robo, de acuerdo con lo reportado por Fox 5 Atlanta.

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La sentencia total es de cinco años: dos en prisión y el resto en libertad condicional. Evans también quedó obligado a mantenerse alejado de las víctimas y del lugar donde ocurrió el robo.

El incidente se remonta a julio de 2025, cuando el coreógrafo de Beyoncé, Christopher Grant, y el bailarín Diandre Blue denunciaron ante la policía que la ventana del maletero de su auto de alquiler había sido forzada y que dos maletas habían desaparecido.

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En ese momento, ambos se encontraban en Atlanta por las fechas de la gira Cowboy Carter de la cantante.

Beyoncé en las imágenes del álbum Cowboy Carter
El incidente ocurrió en Atlanta durante la etapa de la gira "Cowboy Carter", cuando se sustrajeron dos maletas con discos duros, listas de canciones y planes de filmación (Columbia Records/Blair Caldwell)

Según el informe policial, las maletas contenían “información personal sensible” vinculada a Beyoncé: discos duros con música con marca de agua, música inédita, planes de filmación del espectáculo y listas de canciones pasadas y futuras, según recogió Rolling Stone.

Durante la audiencia del martes, los fiscales describieron imágenes de cámaras de vigilancia que mostraban a Evans conduciendo por un estacionamiento de Atlanta y estacionando junto al vehículo del que fueron sustraídas las maletas.

Según Fox 5 Atlanta, las imágenes también lo muestran revisando el interior del auto, retirando las dos maletas negras y llevándolas posteriormente a un edificio vinculado a su hermana.

Los fiscales señalaron que las maletas “nunca volvieron a ser vistas” y que, en una entrevista, Evans se refirió a sí mismo como el “rey del robo en Atlanta”.

La sobrina del acusado declaró ante la policía que había recibido un iPhone y varios cargadores que formaban parte de los objetos robados, extremo que los fiscales confirmaron como bienes reportados como sustraídos, de acuerdo con la información difundida por Variety.

Las maletas robadas nunca fueron recuperadas, aunque la policía de Atlanta logró rastrear y recuperar dos laptops MacBook relacionadas con el caso (Parkwood Entertainment/Handout via REUTERS)
Las maletas robadas nunca fueron recuperadas, aunque la policía de Atlanta logró rastrear y recuperar dos laptops MacBook relacionadas con el caso (Parkwood Entertainment/Handout via REUTERS)

Evans había rechazado previamente un acuerdo que contemplaba cinco años de prisión. Según Rolling Stone, cambió su postura un día después de que comenzara el juicio, lo que le permitió reducir considerablemente su condena.

De haber sido condenado sin acuerdo, habría enfrentado cuatro años adicionales de reclusión, según consignó The Hollywood Reporter.

La policía de Atlanta logró rastrear y recuperar dos computadoras portátiles MacBook que también habían sido robadas, aunque el paradero de las maletas y su contenido continúa siendo desconocido, según informó The Hollywood Reporter.

El robo ocurrió en pleno desarrollo de la gira Cowboy Carter, que Beyoncé cerró en Las Vegas tres meses después del incidente.

El álbum homónimo le valió a la artista su primer Grammy a Álbum del Año en 2025. Hasta el momento, no quedó claro si el material contenido en los discos duros estaba relacionado con un próximo trabajo discográfico o con producciones anteriores, según precisó The Hollywood Reporter.

El material robado incluía música inédita de Beyoncé y aún no se ha confirmado si estaba destinado a un nuevo álbum o incluía trabajos anteriores de la artista (AP/Susan Walsh)
El material robado incluía música inédita de Beyoncé y aún no se ha confirmado si estaba destinado a un nuevo álbum o incluía trabajos anteriores de la artista (AP/Susan Walsh)

Un representante de Beyoncé no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios.

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