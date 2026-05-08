Jaime Pressly, actriz de ‘Mi nombre es Earl’, se reinventa en OnlyFans y promete contenido “más personal y juguetón”

La actriz ganadora del Emmy sorprendió a Hollywood al anunciar oficialmente el lanzamiento de su cuenta en OnlyFans.(Composición fotográfica)

Jaime Pressly es la más reciente estrella de Hollywood en abrir una cuenta en OnlyFans. La actriz que encarnó a Joy Turner en la exitosa sitcom My Name Is Earl (Mi nombre es Earl) anunció oficialmente su llegada a la plataforma de suscripción el 7 de mayo de 2026.

La noticia fue revelada inicialmente por Variety, medio al que Pressly explicó las razones detrás de esta nueva etapa profesional. “Siempre he creído en evolucionar con los tiempos”, declaró la actriz. “Esta es otra manera de conectar directamente con mi audiencia, en mis propios términos, con creatividad e intención”.

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La artista de 48 años también aseguró que sus experiencias en eventos públicos recientes influyeron en su decisión de abrir una cuenta en la plataforma. “Me ha encantado conocer a los fans en diferentes Comic Cons, y la emoción de tener esos momentos reales cara a cara me hizo querer buscar opciones como OnlyFans”, añadió.

El perfil de la actriz en OnlyFans fue lanzado oficialmente el 7 de mayo de 2026.(Captura de página)

El perfil que Pressly ha abierto en la plataforma promete un vistazo más cercano y espontáneo a la actriz. “Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más personales, juguetonas y completamente sin filtros”, escribió en la descripción. “Si alguna vez te preguntaste cómo soy realmente cuando termina el guion… acércate”.

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Una carrera marcada por la comedia

Pressly se convirtió en una figura muy popular de la televisión estadounidense gracias a su interpretación de Joy Turner en My Name Is Earl, emitida entre 2005 y 2009. Su trabajo en la serie le valió el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en 2007, además de nominaciones al Globo de Oro y al Sindicato de Actores.

Otro de los títulos más importantes de su portafolio fue Mom, donde interpretó a Jill Kendall entre 2014 y 2021 junto a Allison Janney y Anna Faris. Ese papel le otorgó una nominación a los Critics’ Choice Television Awards.

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Jaime Pressly ganó fama mundial gracias a sus papeles en exitosas comedias televisivas y películas juveniles.(IMDb)

En cine, Pressly participó en películas de comedia y cultura pop de finales de los noventa y principios de los 2000 como No es otra tonta película americana, I Love You, Man y Ya no puedo esperar. También tuvo apariciones en series populares como Dos hombres y medio.

El fenómeno de las celebridades en OnlyFans

La llegada de Pressly a OnlyFans ocurre poco después del exitoso debut de su amiga Shannon Elizabeth en la plataforma. La actriz de American Pie y Scary Movie reveló recientemente que ganó más de 1,2 millones de dólares durante su primera semana en el servicio de suscripción.

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Elizabeth explicó anteriormente a People que una de las razones por las que decidió unirse a OnlyFans fue el cansancio que sentía respecto al sistema tradicional de Hollywood. “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el resultado de mi carrera”, afirmó.

Cabe mencionar que, poco antes del lanzamiento de la cuenta de Pressly, ambas actrices compartieron una fotografía juntas en Instagram. En aquella publicación, Elizabeth escribió: “Siempre es agradable volver a cruzarnos y compartir un momento como este. Qué hermosa persona, por dentro y por fuera”.

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En el 2001, ambas actrices trabajaron juntas en la comedia "Tomcats" (Instagram)

El auge de celebridades en OnlyFans no se limita a Pressly y Elizabeth. En los últimos años, varias figuras de Hollywood han utilizado la plataforma para monetizar contenido exclusivo e impulsar más interacciones con sus audiencias.

Una de las pioneras fue Bella Thorne, quien en 2020 aseguró haber ganado dos millones de dólares en menos de una semana tras abrir su cuenta. “OnlyFans es la primera plataforma donde puedo controlar completamente mi imagen; sin censura, sin juicios y sin ser acosada en internet por ser yo misma”, declaró en ese momento a Paper.

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Otra actriz que dio el salto fue Drea de Matteo, reconocida por The Sopranos. En 2023, contó que sus propios hijos la animaron a crear contenido para la plataforma. Asimismo, en 2024, la cantante Lily Allen también lanzó una cuenta dedicada exclusivamente a fotografías de sus pies.