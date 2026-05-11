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Owen Cooper, protagonista de“Adolescencia”, sorprende con un increíble cambio físico a sus 16 años

El joven actor británico conquistó recientemente el premio a Mejor Actor de Reparto en los premios BAFTA de televisión

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Owen Cooper
Owen Cooper gana el BAFTA a Mejor Actor de Reparto por su papel en "Adolescencia", convirtiéndose a los 16 años en uno de los actores más premiados del mundo (Foto AP/Chris Pizzello)

A sus 16 años, Owen Cooper se convirtió en uno de los actores más premiados de la televisión mundial con su interpretación de Jamie Miller en Adolescencia, la miniserie de Netflix que este domingo arrasó en los premios BAFTA de televisión celebrados en el Royal Festival Hall de Londres.

Cooper, quien no tenía ningún crédito profesional previo cuando fue seleccionado entre más de 500 candidatos para el papel a los 13 años, se alzó con el BAFTA a Mejor Actor de Reparto, completando así un barrido histórico de los principales galardones televisivos del año.

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Al recoger el premio de manos de Lucy Punch, el joven actor de Warrington reconoció la extrañeza del momento: “Hace un año por estas fechas estaba entregando un premio y ahora estoy recogiendo uno, así que esto es un poco alucinante”, dijo ante la audiencia de BBC One.

Antes de abandonar el escenario, Cooper cerró su discurso con una cita y un tributo a la banda de su ciudad natal: “En palabras de John Lennon, no conseguirás nada a menos que tengas la visión de imaginarlo.

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Creo que solo necesitas tres cosas para triunfar en la vida: una, una obsesión; dos, un sueño; y tres, los Beatles. Muchas gracias".

El actor creció varios centímetros desde sus recientes apariciones este año y ahora se ve mucho más alto que su padre en la ficción, Stephen Graham (EFE/EPA/NEIL HALL)
El actor creció varios centímetros desde sus recientes apariciones este año y ahora se ve mucho más alto que su padre en la ficción, Stephen Graham (EFE/EPA/NEIL HALL)

En las imágenes del evento, Owen Cooper apareció con una notable altura, mayor a sus más recientes apariciones de este año, como los Globos de Oro. Lo que llamó la atención fue que también le sacara una cabeza de tamaño a su co-estrella, Stephen Graham, quien mide 1,66 m.

El joven actor creció en Warrington con el sueño de ser futbolista. Su interés por la interpretación surgió tras ver a Tom Holland en Lo imposible, lo que lo llevó a tomar clases semanales en The Drama Mob, una escuela de teatro de Mánchester.

En Adolescencia, Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años detenido bajo sospecha de asesinar a una compañera de clase.

Su episodio más exigente lo enfrenta durante una hora completa, sin cortes y en una sola toma, a la psicóloga Erin Doherty.

Un formato que pondría a prueba a cualquier actor veterano, y que Cooper afrontó en su primer trabajo profesional, a los 15 años.

La serie, estrenada en Netflix en marzo del año pasado, se convirtió en la segunda producción en inglés más vista de la plataforma, con 141 millones de reproducciones en sus primeros tres meses, y desencadenó un debate sostenido en el Reino Unido sobre seguridad en internet, radicalización y cultura incel.

Adolescencia
Cooper fue seleccionado entre más de 500 candidatos y debutó profesionalmente interpretando a Jamie Miller en "Adolescencia" (Netflix)

Owen Cooper arrasa en los Generational Awards de los BAFTA

El BAFTA del domingo fue el último eslabón de una cadena de premios sin precedentes para un debut actoral.

Antes de la ceremonia londinense, Cooper ya había conquistado el Primetime Emmy, el Globo de Oro, el Premio SAG y el Critics’ Choice Award, convirtiéndose en el actor más joven en llevarse los cuatro grandes galardones televisivos estadounidenses por una sola actuación.

A esa lista se sumaron victorias en los Gotham Awards, los Independent Spirit Awards y los Royal Television Society Awards.

El triunfo de Cooper no fue el único de Adolescencia en la noche.

Stephen Graham, cocreador de la serie, obtuvo el BAFTA al Mejor Actor Principal. Al recibir el galardón, Graham evocó su infancia y la influencia del programa televisivo Scully: “Para cualquier niño, sin importar de dónde seas, todo es posible”, afirmó según The Guardian.

El joven actor de Warrington ya conquistó el Emmy, el Globo de Oro, el SAG y el Critics’ Choice Award como actor más joven en ganar los cuatro por la misma actuación (REUTERS/Caroline Brehman)
El joven actor de Warrington ya conquistó el Emmy, el Globo de Oro, el SAG y el Critics’ Choice Award como actor más joven en ganar los cuatro por la misma actuación (REUTERS/Caroline Brehman)

“No salvamos vidas”, añadió. “Pero tenemos la oportunidad de contar la condición humana. Y tenemos la obligación de contar historias hermosas”.

Christine Tremarco, quien interpreta a la madre de Jamie Miller en la ficción, se llevó el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto, superando a Erin Doherty, cuya nominación por el mismo episodio que catapultó a Cooper generó expectativa entre la prensa especializada.

“Me siento muy afortunada de estar aquí sosteniendo este BAFTA”, declaró Tremarco en el escenario, mientras Graham lloraba entre el público.

Adolescencia también se llevó el premio a Mejor Drama Limitado, con lo que acumuló cuatro galardones en la velada, a los que se añaden los dos obtenidos previamente en los BAFTA TV Craft Awards.

Según apuntó GB News en su cobertura de la ceremonia, ganar un BAFTA a los 16 años es el tipo de logro que suele marcar el punto más alto de una carrera. Para Cooper, todo indica que es el punto de partida.

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