“Maitreya”: la comedia que une a Pamela Anderson y Debbie Harry en una aventura de sanación familiar

Pamela Anderson y Debbie Harry lideran el elenco de "Maitreya", la nueva comedia presentada en el Festival de Cannes (REUTERS)

Pamela Anderson y Debbie Harry protagonizarán la comedia Maitreya, que se presenta en el mercado del Festival de Cannes.

La productora Caviar está detrás del proyecto, que será dirigido por Jonathan Krisel —conocido por Portlandia— y contará con un guion de Samuel D. Hunter, nominado al BAFTA por The Whale.

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La película seguirá a Maitreya (Anderson), una figura en ascenso dentro de la comunidad de sanación New Age que está a punto de viajar a una conferencia en India cuando recibe una llamada de su hermana distanciada, Mónica: su padre está muriendo.

En lugar de quedarse a su lado, Maitreya decide llevar a toda su familia —incluida su madre Barbara (Harry)— a la conferencia y poner a prueba sus teorías de sanación, mientras recopila en secreto material para su próximo libro.

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La venta internacional estará a cargo de Fortitude International, de Nadine de Barros, con presentación en Cannes, mientras que CAA Media Finance y UTA Independent Film Group manejarán los derechos en América del Norte.

La reconocida cantante de Blondie regresa al cine tras más de diez años lejos de la pantalla grande (REUTERS/Shannon Stapleton)

El rodaje está previsto para fines de 2026. Los productores del proyecto son Bert Hamelinck, Michael Sagol y Allison Hironaka por parte de Caviar, junto a Danica Radovanov.

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Sagol, director gerente de Caviar, declaró al medio que ser parte de Maitreya “ha sido muy divertido desde ya”, y añadió que producir el primer largometraje de Krisel —al que definió como “una exploración del alma de una familia disfuncional, perfectamente adaptada a su voz cómica absurdista y distintiva”— los tiene “rebosantes de entusiasmo”.

Por su parte, Debbie Harry, voz de Blondie e integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, regresa a la pantalla grande tras más de una década de ausencia en el cine.

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La artista, que comenzó su carrera actoral en 1975, es recordada por sus papeles en Videodrome, de David Cronenberg, y en Hairspray, de John Waters.

La estrella suma "Maitreya" a una serie de proyectos que marcan su regreso al primer plano de la industria cinematográfica (REUTERS/Daniel Cole)

La segunda oportunidad de Pamela Anderson en Hollywood

Maitreya se suma a una agenda de proyectos que afianza el regreso de Pamela Anderson al primer plano de la industria cinematográfica.

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La actriz canadiense recibió nominaciones al SAG y al Globo de Oro por su actuación en The Last Showgirl, de Gia Coppola, presentada en Cannes, y protagonizó Y dónde está el policía el año pasado.

En declaraciones a Rolling Stone AU/NZ, Anderson describió su momento actual como “una segunda oportunidad en una carrera que casi se me escapa de las manos”.

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Entre los proyectos que ya tiene filmados, la actriz mencionó a ese medio Rosebush Pruning, junto a Riley Keough, Callum Turner, Elle Fanning y Jamie Bell; Somedays, con Billy Bob Thornton; y Place To Be, del director Kornel Mondruczó, rodada en Australia con Taika Waititi.

También está pendiente de estreno el debut como director de Michael Cera, junto a Steve Coogan y Jamie Dornan.

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Pamela Anderson destaca su motivación por desafiarse con roles diversos y buscar personajes alejados de su propia personalidad (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Próximamente, Anderson rodará Alma, bajo la dirección de Sally Potter, y Queen of the Falls, descrita como un musical con Guy Pearce. Además, tiene en desarrollo una producción teatral para 2027.

Consultada por ese mismo medio sobre el retorno a las tablas y las pantallas, Anderson señaló que su motivación es desafiarse a sí misma y construir personajes alejados de su propia persona: “Doy todo lo que soy, y hasta me sorprendo cuando un director saca de mí algo que no sabía que existía”.

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Sobre la convivencia entre drama y comedia, afirmó que ambos géneros demandan “la misma cantidad de exploración intensa” y que su ambición es abarcarlos todos: “Quiero hacerlo todo, siempre que no sea demasiado aterrador o explotador”.