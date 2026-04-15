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El creador de ‘Euphoria’ defiende la trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada de la serie

La historia de Cassie Howard en OnlyFans provocó debate entre los espectadores en redes sociales

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Sam Levinson respondió a las críticas por la trama de Cassie Howard. (Captura de video)
Sam Levinson respondió a las críticas por la trama de Cassie Howard. (Captura de video)

El creador de Euphoria, Sam Levinson, defendió la trama del personaje interpretado por Sydney Sweeney en la tercera temporada, luego de la reacción generada en redes sociales tras el estreno del primer episodio.

En la nueva entrega, Cassie Howard inicia una carrera en la plataforma de suscripción OnlyFans dentro de la narrativa de la serie. El episodio incluye escenas en las que la protagonista utiliza distintos atuendos para la creación de contenido digital, lo que provocó múltiples comentarios de espectadores tras su emisión.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Levinson explicó el enfoque creativo de una de las secuencias más comentadas.

Sobre la escena, señaló que el personaje “tiene su casita para perros, sus orejas y su nariz de perro, y eso tiene su propio humor, pero lo que hace la escena es el hecho de que su empleada doméstica es quien la está grabando”.

Sam Levinson aseguró que el personaje de Sydney Sweeney respondía a la necesidad de un nuevo enfoque. (Captura de video)
Sam Levinson aseguró que el personaje de Sydney Sweeney respondía a la necesidad de un nuevo enfoque. (Captura de video)

El creador añadió que la intención del equipo fue incorporar un contraste dentro de la representación del personaje.

“Lo que siempre buscamos fue encontrar otra capa de absurdo que pudiéramos integrar, de modo que no estuviéramos completamente dentro de su fantasía o ilusión; la idea es salir de ahí, romper la pared”, indicó.

Asimismo, Sam Levinson aseguró que “OnlyFans tiene su propia estética y elevar esa estética al estilo de la serie es un desafío, no voy a negarlo”.

Sam Levinson confesó que adaptar el contexto de OnlyFans a la serie no fue tan fácil. (Captura de video)
Sam Levinson confesó que adaptar el contexto de OnlyFans a la serie no fue tan fácil. (Captura de video)

El director de fotografía de la producción, Marcell Rév, explicó aspectos técnicos de la puesta en escena.

Sobre la elección del espacio, señaló que “una opción obvia habría sido algo moderno, muy simple y elegante, pero terminamos eligiendo una casa de estilo mid-century, un poco recargada y también atrapada en los años setenta”.

Rév añadió que “probablemente es una elección extraña, pero también nos da posibilidades” para poder jugar con el aspecto visual de la serie.

Cabe destacar que tras la emisión del episodio, usuarios en redes sociales reaccionaron a la representación del personaje de Cassie Howard y a las escenas vinculadas a su nueva actividad dentro de la historia.

Una mujer de cabello rubio, Sydney Sweeney, sentada en un sofá dorado, con un camisón de seda beige y encaje negro, sosteniendo un cuaderno abierto
Varios usuarios de internet criticaron la trama del personaje de Sydney Sweeney. (HBO Max)

Parte de los comentarios se centraron en el vestuario utilizado en la secuencia y en la caracterización general del personaje. Entre las reacciones difundidas en plataformas digitales se incluyeron mensajes de espectadores que cuestionaron el contenido del episodio.

Uno de los usuarios escribió: “¿por qué esta chica aceptó el papel? Quiero decir, vales demasiado dinero, ¿por qué ser un juguete para personas así? ¿Por qué humillarte de esa manera por una serie?”.

Otro comentario compartido en redes señaló: “repugnante, ¿Quién podría siquiera ver esto?”.

La tercera temporada de Euphoria continúa la historia de los personajes principales varios años después de su etapa en la escuela secundaria, mostrando su transición hacia la vida adulta.

Primer plano de Zendaya con cabello rizado oscuro y una camiseta amarilla, mirando a la cámara con una sonrisa sutil
La tercera temporada de Euphoria marca un salto temporal en la historia de sus protagonistas. (HBO Max)

En este contexto, Cassie Howard mantiene una relación con Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, con quien la narrativa desarrolla una etapa de compromiso dentro de la trama.

Las escenas relacionadas con la actividad del personaje en la plataforma fueron adelantadas previamente en el material promocional de la temporada, donde ya se mostraban elementos del nuevo arco narrativo.

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