Dave Grohl detalló cómo se tomó la decisión de separar a Josh Freese de Foo Fighters: “No sucedió de la noche a la mañana”

Dave Grohl reconoce que la salida de Josh Freese de Foo Fighters fue resultado de una decisión cuidadosamente meditada tras meses de reflexión (YouTube/Foo Fighters)

Dave Grohl explicó en entrevista con Zane Lowe de Apple Music que la decisión de separar a Josh Freese de Foo Fighters fue fruto de un proceso extenso. El artista multiinstrumentista subrayó que el grupo necesitó meses de reflexión tras el fallecimiento de Taylor Hawkins, marcando la complejidad de encontrar un nuevo baterista.

El contexto tras la muerte de Taylor Hawkins

Grohl reconoció la dificultad de avanzar luego de la pérdida de Hawkins. “Seguir adelante después de Taylor fue realmente complicado, no solo para nosotros, sino para cualquier baterista que llegara a ocupar su lugar”, afirmó en la entrevista.

En ese marco, contextualizó la situación dentro de la propia historia del grupo y de su experiencia previa en otras bandas. “Nirvana tuvo cinco bateristas, yo fui el quinto, y Foo Fighters ha tenido cuatro. Pero Taylor estuvo con nosotros 25 de los 30 años que llevamos como banda”, resaltó.

La muerte de Taylor Hawkins representó un giro en la historia de Foo Fighters, marcando la dificultad para integrar un nuevo baterista a la banda (REUTERS)

Con esa comparación, subrayó la dimensión del vacío que significó la partida de Hawkins, cuya permanencia marcó gran parte de la identidad y el recorrido del grupo.

La elección e integración de Josh Freese

Al hablar sobre la incorporación de Freese, destacó su experiencia. “Es un profesional consumado. Tiene una trayectoria legendaria tocando con artistas de todos los tamaños, desde Michael Bublé hasta Offspring… Ha grabado miles de discos en estudio”, detalló el líder de Foo Fighters.

La banda salió de gira con Freese durante cerca de año y medio. “Nos lo pasamos genial”, relató Grohl. Ese ambiente permitió a la banda estadounidense continuar trabajando pese a la reciente pérdida, integrando una nueva dinámica de grupo.

El proceso de decisión

El punto de inflexión se produjo después de que la banda hiciera una pausa en la gira. Ese paréntesis abrió un período de reflexión interna que se extendió durante más de medio año, en el que evaluaron el rumbo artístico y los próximos pasos del grupo.

Freese se sumó oficialmente a la formación en mayo de 2023, poco después del fallecimiento de Hawkins (Instagram)

“Durante esos seis o siete meses, como banda, hablamos sobre qué hacer a continuación, un nuevo rumbo, y pensamos: ‘Bueno, llamemos a Josh para avisarle que vamos a cambiar de baterista’”, expuso Grohl en diálogo con Lowe.

En esa misma línea, el líder dejó en claro que no se trató de una determinación impulsiva ni tomada bajo presión. “No sucedió de la noche a la mañana”, subrayó, al remarcar que la resolución fue el resultado de conversaciones prolongadas y consensuadas entre todos los integrantes.

Comunicación de la decisión a Freese

Una vez consensuado el cambio, el siguiente paso fue informar directamente al baterista. La decisión se transmitió en una llamada en la que participaron todos los integrantes, en un gesto que, según explicó Grohl, buscó reflejar que se trataba de una determinación colectiva. “Lo llamamos y se lo comunicamos como banda; todos llamamos, no solo yo”, comentó.

La banda comunicó a Freese la decisión de su salida tras una pausa de seis meses en la gira, de manera privada y consensuada (REUTERS)

Durante esa conversación, también le expresaron su agradecimiento por el tiempo compartido. “Básicamente, llamamos a Josh y le dijimos: ‘Oye, esto estuvo genial. Fue muy buena tu participación, muchas gracias, pero vamos a buscar otro baterista’”, contó.

Después de ese intercambio, según informó Rolling Stone, el grupo eligió no emitir comunicados ni ofrecer declaraciones públicas, y mantuvo la transición en un perfil bajo.

Reacciones y salida de Freese

Grohl no detalló motivos concretos para la separación, pero compartió la reflexión que Freese hizo en recientes entrevistas: “No sentía que nuestra música le conectara realmente, y eso es muy importante”.

El propio baterista, sin embargo, dejó entrever que la decisión lo tomó por sorpresa. “Tengo un par de teorías sobre por qué me despidieron, pero no puedo profundizar en ellas ahora mismo”, afirmó en una entrevista para Modern Drumer.

Dave Grohl compartió que Freese no sentía conexión con la música de Foo Fighters, lo que influyó en su regreso a Nine Inch Nails (AP)

Asimismo, remarcó que había disfrutado su etapa en la banda: “Aprecio mucho los dos años que pasé con ellos, me gustaba tocar con ellos y fueron buenos conmigo... hasta que dejaron de serlo. Un día no eran más que risas y simplemente se acabó”.

Freese también destacó su admiración por Grohl: “Me encantaba tener a Dave Grohl como líder de la banda. Lo respeto muchísimo como baterista, ante todo”.

Futuro de Foo Fighters y nuevos cambios

Con la partida de Freese, la banda incorporó a Ilan Rubin, quien también ha tocado en Nine Inch Nails, como nuevo baterista. Foo Fighters prepara el lanzamiento de su duodécimo álbum, Your Favorite Toy, previsto para el 24 de abril.

El grupo interpretó la canción principal en The Graham Norton Show, actuación que se realizó sin el guitarrista Pat Smear, quien se recupera de una fractura en el pie causada por un accidente de jardinería.