Entretenimiento

Mick Jagger narra la espontánea colaboración con Robert Smith: “Ya que estás aquí, más vale que vayas a hacer algo”

Un inesperado empujón del vocalista propició una colaboración inédita y sumó diversidad al regreso discográfico de la banda, acompañado de figuras históricas de la música

Guardar
Google icon
Mick Jagger invitó sorpresivamente a Robert Smith a grabar junto a los Rolling Stones en el álbum Foreign Tongues, generando una colaboración inédita en la historia del rock

Mick Jagger sorprendió a Robert Smith al invitarlo espontáneamente a colaborar en Foreign Tongues, el próximo álbum de los Rolling Stones, cuyo lanzamiento internacional está previsto para el 10 de julio.

La anécdota, que el propio Jagger compartió durante una entrevista pública con Conan O’Brien en un evento realizado en Brooklyn, detalló cómo el líder de The Cure, sin conocer personalmente a la banda, aceptó la propuesta tras un intercambio informal en el estudio, dando origen a una de las participaciones más inesperadas del disco y despertando la atención de fanáticos y medios internacionales.

PUBLICIDAD

Una colaboración inédita y el origen del encuentro

La participación de Robert Smith surgió casi por casualidad durante las sesiones de grabación entre Londres y Los Ángeles. Según contó Mick Jagger a Conan O’Brien frente al público neoyorquino, Smith apareció en el estudio con su clásica túnica y el maquillaje que lo caracteriza.

Sorprendido por la escena, Jagger reaccionó con humor y lo invitó a participar en el proyecto: “Ya que estás aquí, más vale que vayas a hacer algo”, recordó entre risas. De esa manera, el líder de The Cure terminó grabando su primera colaboración con The Rolling Stones, aportando al álbum una identidad sonora distinta y el estilo inconfundible que marcó su carrera.

PUBLICIDAD

The Cure anunció la grabación de un nuevo álbum
La participación de Robert Smith, líder de The Cure, amplía la diversidad sonora de Foreign Tongues, el nuevo disco internacional de los Rolling Stones (Wikipedia)

Además de Smith, el disco cuenta con la participación de Paul McCartney, quien grabó una de las canciones, y de músicos como Steve Winwood y Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers.

De acuerdo con la propia banda, Foreign Tongues incluye diez temas inéditos y cuatro pistas adicionales provenientes de sesiones anteriores, reforzando el carácter ecléctico del proyecto.

El legado de Charlie Watts y el valor de los invitados

Uno de los puntos más emotivos del álbum es la última grabación de Charlie Watts, legendario batería de los Stones, quien falleció en 2021. Su contribución, registrada poco antes de su muerte, agrega un significado especial a la producción y marca su despedida discográfica.

La presencia de McCartney, surgida de sesiones previas, consolida el valor documental del disco y subraya la histórica relación de los Stones con otras figuras centrales del rock.

La última grabación de Charlie Watts, legendario baterista de los Stones fallecido en 2021, aporta un valor emotivo y simbólico al álbum Foreign Tongues (EFE/EPA/HAYOUNG JEON)
La última grabación de Charlie Watts, legendario baterista de los Stones fallecido en 2021, aporta un valor emotivo y simbólico al álbum Foreign Tongues (EFE/EPA/HAYOUNG JEON)

Ronnie Wood, guitarrista de la banda, relató que la atmósfera en el estudio fue de respeto y entusiasmo. Detalló que McCartney, lejos de cualquier rivalidad, se mostró motivado por compartir créditos con la banda. Esta convivencia marcó el tono de las grabaciones y facilitó el intercambio creativo entre músicos de diferentes trayectorias.

Diversidad estilística y proceso creativo

Mick Jagger remarcó en la entrevista con O’Brien que el álbum se caracteriza por una amplitud de estilos, evitando los encasillamientos de género. Canciones como “Ringing Hollow”, una balada dedicada a Estados Unidos, exploran influencias del country, reflejando la capacidad de la banda para integrar tradiciones musicales diversas.

Además, Jagger citó la inspiración de la música estadounidense y de artistas como Hank Williams en la composición de ciertos temas, en consonancia con la historia de los Rolling Stones.

El disco Foreign Tongues integra baladas, canciones country e influencias de música estadounidense, demostrando la versatilidad estilística de los Rolling Stones (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)
El disco Foreign Tongues integra baladas, canciones country e influencias de música estadounidense, demostrando la versatilidad estilística de los Rolling Stones (Créditos: Redes sociales/The Rolling Stones)

Por su parte, Keith Richards subrayó el espíritu experimental que define esta etapa: “Es muy posible que haya más cosas ahí dentro. Y eso es lo que estamos buscando”, evidenciando la búsqueda permanente de nuevos sonidos.

El grupo mantuvo un proceso de grabación intenso y breve, estructurando las sesiones en ciclos de cuatro semanas para preservar la frescura y espontaneidad de las tomas.

Un álbum que refleja vigencia y transformación

Foreign Tongues representa tanto un desafío como una reafirmación para los Rolling Stones. El disco alterna baladas, piezas country y temas bailables, demostrando la versatilidad y capacidad de reinvención del grupo. Este repertorio variado ha sido clave para sostener su relevancia internacional a lo largo de más de cinco décadas.

Foreign Tongues es un testimonio de la vigencia, transformación y legado de los Rolling Stones, considerado por NME como uno de los lanzamientos más esperados de 2026 (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
Foreign Tongues es un testimonio de la vigencia, transformación y legado de los Rolling Stones, considerado por NME como uno de los lanzamientos más esperados de 2026 (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La conjunción de invitados de distintas generaciones, el homenaje a Charlie Watts y la inclusión de Robert Smith posicionan a Foreign Tongues como un documento musical de peso histórico.

Según la revista británica NME, el álbum se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, consolidando el legado de los Rolling Stones como referentes indiscutidos del rock mundial.

Temas Relacionados

Rolling StonesRobert SmithForeign TonguesColaboraciones MusicalesRock InternacionalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Steven Van Zandt estuvo a punto de ser Tony Soprano antes de crear al inolvidable Silvio Dante

El guitarrista fue considerado por David Chase para el papel principal en la icónica serie, pero una decisión de casting cambió su destino

Steven Van Zandt estuvo a punto de ser Tony Soprano antes de crear al inolvidable Silvio Dante

Dave Grohl habló del duelo, la terapia y el presente de Foo Fighters: “La música es lo que me va a salvar”

El líder de la banda estadounidense reflexionó sobre las pérdidas que marcaron su vida, el impacto emocional de figuras como Kurt Cobain y Taylor Hawkins, el rol de su familia y la necesidad permanente de seguir creando canciones en esta nueva etapa del grupo de rock

Dave Grohl habló del duelo, la terapia y el presente de Foo Fighters: “La música es lo que me va a salvar”

Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”

Tras declararse culpable de manejo imprudente, la cantante toma este momento como una oportunidad de autocuidado y transformación

Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”

Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”

El actor relató en Instagram que las abejas lo picaron “por todos lados, incluso debajo de la camisa”

Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”

Marvel Studios revela razones detrás de la ausencia de la icónica frase del tío Ben en el Spider-Man de Tom Holland

El giro narrativo detrás del cambio en el origen del deber de Peter Parker impactó tanto a seguidores como a especialistas

Marvel Studios revela razones detrás de la ausencia de la icónica frase del tío Ben en el Spider-Man de Tom Holland

DEPORTES

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Asistencia de arco a arco en un gol y una atajada clave: el show de Dibu Martínez en el empate del Aston Villa

Bobby Cox, el legendario mánager que llevó a la cima al béisbol de Atlanta, falleció a los 84 años

El misterio que rodea al matrimonio de una figura del fútbol: la reacción de su esposa que abrió especulaciones sobre una crisis

Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli sufrieron caídas durante la carrera de Moto3 en Francia, pero sumaron puntos

Vélez y Gimnasia La Plata cerrarán los octavos de final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

Conmovedor momento en el programa de Coco Sily en la radio: un perro viejito se refugió en el estudio

La China Suárez mostró el especial regalo del Galatasaray por el día de la madre: ¿una indirecta para Wanda Nara?

La primera vez de Sofía Martínez en televisión: se viralizó el video de su aparición a los 20 años

La emoción de Cecilia Roth por los 100 años de su padre, Abrasha Rotenberg: “Le agradezco la vida”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

Guatemala: Casi 900 mil pasajeros llegan al Aeropuerto La Aurora en el primer cuatrimestre de 2026

Sequía y calor extremo agravan crisis alimentaria en el sur de Honduras

Recuperan páginas perdidas del Nuevo Testamento después de 1.500 años

Panamá mejora la atención para el manejo de infecciones oportunistas derivadas del VIH