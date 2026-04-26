La historia detrás de la rivalidad entre Michael Jackson y Prince: “Se respetaban mucho”

Michael Jackson y Prince mantuvieron una relación basada en la admiración mutua, más allá de la competencia artística (AP)

El productor musical Jimmy Jam, quien trabajó con ambas leyendas, describió recientemente la relación entre Michael Jackson y Prince como una de admiración mutua, más allá de la competencia artística que mantuvieron durante sus carreras.

En declaraciones al medio People durante el estreno en Hollywood del biopic Michael, el pasado 20 de abril, Jam afirmó que los dos artistas “probablemente eran competitivos, pero también se respetaban mucho el uno al otro”.

El compositor de 66 años destacó que las diferencias entre ambos residían principalmente en sus métodos creativos.

“La forma en que cada uno hacía lo que hacía es completamente diferente. Yo siempre digo que Prince comenzaba un disco al inicio del día y, al final del día, el disco estaba completamente terminado, mezclado, listo para ser publicado. Era muy espontáneo. Así era como Prince lo hacía”, señaló.

En contraste, Jimmy Jam describió a Jackson como “muy meticuloso”. “Recuerdo que en ”Scream” literalmente pasamos tres días cambiando una sola línea, y él simplemente decía: ‘Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos’. Y finalmente dijimos: ‘Está bien, ya terminamos con ese desafío. Suena genial. Suena genial’“, recordó.

"Prince comenzaba un disco al inicio del día y, al final del día, el disco estaba completamente terminado, mezclado, listo para ser publicado. Era muy espontáneo", explicó Jimmy Jam (AP Photo/Liu Heung Shing)

A pesar de sus diferencias creativas, Jimmy fue categórico al afirmar que “ambos se admiraban mutuamente”.

“Lo que no significa que necesariamente se hubieran llevado bien en el estudio creando, porque lo hacían de manera diferente, pero Prince definitivamente estuvo influenciado por Michael, y creo que Michael definitivamente estuvo influenciado por Prince“, agregó en diálogo con People.

El productor también reveló la huella personal que dejó la muerte de Prince, ocurrida el 21 de abril de 2016 a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en Paisley Park, su hogar y estudio de grabación en Chanhassen, Minnesota. Tenía 57 años.

“No hay un día que pase en que no piense en él o en lo que haría en determinada situación”, confesó.

Michael Jackson, por su parte, murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco en su domicilio.

Por otro lado, el productor musical aseguró que "Michael era muy meticuloso" para trabajar en su música (AP)

La supuesta rivalidad entre Prince y Michael Jackson

La relación entre ambos artistas estuvo atravesada por una competencia que se habría iniciado en 1982, cuando el arrollador éxito del álbum Thriller de Michael Jackson opacó 1999, el mejor disco hasta ese momento en la carrera de Prince.

Este respondería años después con el igualmente exitoso filme y banda sonora de Purple Rain (1984), que habría captado tanto la atención de Jackson que, según esa publicación, el llamado Rey del Pop asistió varias noches al Purple Rain Tour para estudiar a Prince en detalle.

Uno de los episodios más comentados de esa rivalidad fue la grabación de “We Are The World” en 1985, el sencillo benéfico coescrito por Jackson y Lionel Richie. Pese a las múltiples invitaciones, Prince no participó.

Entre los rumores que circularon figuraron tanto la estrecha implicación de Jackson en el proyecto como la supuesta timidez de Prince para grabar en un estudio con tantos otros músicos presentes.

Uno de los momentos más emblemáticos de la rivalidad fue la ausencia de Prince en la grabación benéfica de "We Are The World" en 1985 (Captura de video)

Los dos artistas también protagonizaron encuentros personales que contribuyeron a la narrativa de rivalidad. Durante la filmación de Under The Cherry Moon (1986), Jackson visitó a Prince, quien lo retó a un partido de ping pong y lo venció, según recogió Slate.

En 1983, ambos compartieron el escenario en un show de James Brown en el Beverly Theater de Los Ángeles, donde Prince, convocado por sorpresa, tocó la guitarra, se quitó la camisa y intentó saltar desde el escenario aferrado a un poste escenográfico de papel maché que cedió, desplomándose con él entre el público. Se sintió humillado por ese episodio durante años.

Michael Jackson intentó cerrar la brecha en 1987 al invitar a Prince a participar en el tema que daría título al álbum Bad. Este último rechazó la propuesta.

En una entrevista que MTV recogió junto al comediante Chris Rock, Prince explicó su negativa con humor: “La primera línea de esa canción es ‘Your butt is mine’ (Tu trasero es mío). Ahora bien, me pregunto: ‘¿Quién le va a cantar eso a quién? Porque tú seguro no me lo vas a cantar a mí y yo seguro no te lo voy a cantar a ti, así que ya ahí tenemos un problema’”.

Prince rechazó la invitación de Michael Jackson para colaborar en la canción "Bad" en 1987, argumentando diferencias artísticas en una entrevista (Shutterstock)

Tras la muerte de Jackson en 2009, Prince fue consultado al respecto en una entrevista de 2014 con Rolling Stone que no llegó a publicarse. Su respuesta fue escueta pero elocuente: “No quiero hablar de eso. Estoy demasiado cerca de ello”.