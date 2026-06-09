Qué fue de la vida de Gavin Arvizo, el niño que acusó de abuso sexual a Michael Jackson

Gavin Arvizo acusó a Michael Jackson de abuso sexual infantil en 2003 y declaró en el juicio de 2005 que los hechos ocurrieron dos veces en Neverland (Captura de video)

Gavin Arvizo, el joven que acusó a Michael Jackson de abuso sexual infantil hace más de dos décadas, lleva una vida alejada de los reflectores: trabaja, formó una familia y no ha vuelto a hablar públicamente del caso que conmocionó al mundo del espectáculo en 2005.

Arvizo conoció a Jackson a principios de la década de 2000, cuando el cantante se enteró de su diagnóstico de cáncer e invitó a su familia al rancho Neverland.

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El joven apareció en el polémico documental Living with Michael Jackson, en el que el llamado Rey del Pop admitió compartir camas con niños.

En 2003, el menor acusó al cantante de abuso sexual infantil y de administrarle un agente intoxicante.

Dos años después, durante el juicio, testificó que había sido víctima de abuso en dos ocasiones en Neverland. Su hermano, Star Arvizo, corroboró el testimonio. Gavin tenía 15 años en ese momento.

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El Rey del Pop fue declarado inocente de los diez cargos que enfrentaba en el juicio por abuso sexual infantil (Aaron Lambert/Santa Maria Times vía AP)

Bajo el contrainterrogatorio de la defensa, Gavin Arvizo admitió haber mentido a un maestro cuando este le preguntó en 2003 si Michael Jackson había abusado de él, diciéndole que el cantante “nunca hizo nada”. El artista fue declarado inocente de los diez cargos que enfrentaba.

Tras el veredicto, Arvizo y su familia se apartaron de la vida pública. La madre del joven se mudó con su nuevo esposo a Georgia, donde Arvizo contrajo matrimonio en noviembre de 2013 con su novia Shelby Drake, en una iglesia de Atlanta.

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Entre los asistentes estuvo Ron Zonen, exfiscal asistente del condado de Santa Bárbara que llevó el caso.

Louise Palanker, amiga de la familia que fue entrevistada para la docuserie de Netflix Michael Jackson: El Veredicto, es quien ha dado más detalles sobre la vida actual de Arvizo.

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“Gavin es un amigo de toda la vida”, declaró Palanker al medio TheWrap. “Estuve en su boda y él estuvo en la mía”.

El caso tomó dimensión mundial después de "Living with Michael Jackson", donde el cantante admitió compartir camas con niños (Captura de video)

Sobre el deseo de Arvizo de mantenerse alejado del escándalo, Palanker fue clara: “Realmente solo quiere vivir su vida. No le gusta cuando Michael Jackson vuelve a las noticias“.

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En cuanto a sus actividades, la misma fuente indicó a TheWrap en 2019 que Gavin Arvizo trabajó como docente en una escuela católica y que en ese momento se desempeñaba en ventas. También señaló su interés por el derecho: “Está muy interesado en los negocios y también en estudiar derecho”.

Según The Daily Beast, Arvizo había trabajado como asistente legal y estudiaba para el examen de admisión a facultades de derecho en 2013.

Arvizo no ha participado en ningún proyecto audiovisual relacionado con el juicio. No apareció en el documental de HBO Leaving Neverland ni en la reciente docuserie El Veredicto.

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El director de Leaving Neverland, Dan Reed, le escribió en su momento, pero nunca obtuvo respuesta. “Solo quiere convertirse en un hombre, tener una familia y una carrera, y que esto no sea la parte más destacada de quién es”, explicó Palanker a TheWrap.

Tras el veredicto, Gavin Arvizo se alejó de la vida pública, se casó con Shelby Drake en Atlanta en 2013 y formó una familia (Captura de video)

Vincent Amen asegura que Michael Jackson es culpable de abuso sexual infantil

Vincent Amen, ex relacionista público de Michael Jackson durante el juicio de 2005, afirmó categóricamente que el cantante es culpable.

“Creo absolutamente que Michael Jackson es culpable de abuso y abuso sexual infantil. Creo que hubo un encubrimiento durante muchos años”, declaró en el nuevo documental Michael Jackson: El Veredicto.

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Amen relató que, durante el período posterior al documental Living with Michael Jackson de Martin Bashir, encontró entre las pertenencias de Frank Cascio —socio cercano a Jackson— una revista naturista con anuncios de videos de menores desnudos, algunos de los cuales estaban marcados para ser pedidos.

“Al encontrar eso, me di cuenta de que algo estaba pasando aquí”, dijo..

Amen señaló que ese hallazgo fue determinante: “Cuando vi algo que me preocupaba y que creo indicaría abuso sexual infantil, hice lo correcto y me presenté ante la fiscalía”.

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Vincent Amen sostuvo en "Michael Jackson: El Veredicto" que el artista era culpable de abuso sexual infantil y dijo haber llevado a la fiscalía un material hallado entre pertenencias de Frank Cascio (Netflix)

Por otro lado, Cascio y sus cuatro hermanos alegan actualmente ante tribunales estadounidenses que Jackson los sometió a “manipulación y abusos durante décadas, desde finales de los ochenta hasta su muerte en 2009”.

Su abogado afirma contar con diez horas de testimonio bajo juramento de los cinco miembros de la familia describiendo los abusos en detalle.

“Cuando una víctima de abuso sexual da un paso al frente, otras tienden a hacer lo mismo”, reflexionó Amen ante The Telegraph.