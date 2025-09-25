La vez que Nicolas Cage lanzó al fondo del mar el anillo de compromiso que le dio a Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley y Nicolas Cage tuvieron una fuerte pelea que terminó con su anillo de compromiso en el fondo del mar. (L. Busacca/WireImage)

Lisa Marie Presley y Nicolas Cage protagonizaron una de las historias de amor más turbulentas de Hollywood a principios de los 2000, y uno de sus episodios más recordados fue revelado recientemente por Priscilla Presley en su nuevo libro Softly as I Leave You: Life After Elvis.

Según la matriarca de los Presley, el primer anillo de compromiso del actor para su hija terminó, literalmente, en el fondo del océano.

Priscilla, de 80 años, relató en su memoria cómo el artista de 61 años, le propuso matrimonio a Lisa Marie con un impresionante anillo de diamante de seis quilates valorado en 65 mil dólares.

“Era deslumbrante, pero no duró mucho”, escribió, recordando uno de los momentos más explosivos de la pareja.

Nicolas Cage le dio a Lisa Marie Presley un anillo de de seis quilates valorado en 65 mil dólares. (AP/Kevork Djansezian)

El incidente ocurrió mientras la pareja navegaba frente a la costa de Catalina Island en el yate de Nicolas Cage, el Weston. Según Priscilla Presley, una de sus frecuentes peleas se desató ese día y Lisa Marie, en un acto de frustración, se quitó el anillo y se lo lanzó a Cage.

“Furioso, Nic arrojó el anillo al mar”, relató, quien agregó que el actor luego trató de recuperarlo contratando buzos para buscarlo sin éxito. Hasta la fecha, el anillo permanece en el fondo del océano.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. Apenas dos días después, Cage compró a Lisa Marie un anillo aún más grande, de diez quilates, y la pareja se comprometió nuevamente.

Una relación marcada por la pasión y los altibajos

Priscilla Presley describe en su libro la relación de Lisa Marie Presley y Nicolas Cage como una montaña rusa de emociones: “Gritaban, lanzaban cosas y, a veces, rompían cosas. Se separaban y al día siguiente, o casi, volvían a reconciliarse. Lisa y Nic se separaron y reconciliaron tantas veces que era mareante”.

Según Priscilla Presley, Lisa Marie Presley y Nicolas Cage peleaban y se reconciliaban seguido. (KMazur/WireImage)

La intensidad de la relación también se reflejó en su boda, que tuvo lugar en Hawái el 10 de agosto de 2002. Priscilla admite que tenía pocas expectativas de que el matrimonio durara, pero hizo todo lo posible por ser optimista.

Sin embargo, la pareja se divorció apenas tres meses después, cuando Cage presentó la solicitud. A pesar del turbulento desenlace, Priscilla afirma que ambos quedaron “mejor como amigos”.

Tras su divorcio de Lisa Marie, el actor se casó con Alice Kim en julio de 2004, apenas dos meses después de finalizar la separación. La relación terminó en 2016, y cuatro años después, en 2021, se casó con su actual esposa, Riko Shibata.

Actualmente, Nicolas Cage está casado con Riko Shibata. (REUTERS/Daniel Cole)

Por su parte, Lisa Marie, quien antes había estado casada con Danny Keough y con Michael Jackson, contrajo matrimonio con Michael Lockwood, pero la relación terminó y se finalizó el divorcio en mayo de 2021.

Lamentablemente, Lisa Marie Presley falleció en 2023 a los 54 años debido a una obstrucción intestinal. En su libro, Priscilla Presley ofrece un vistazo a cómo manejó la vida después de la muerte de Elvis Presley y la crianza de sus hijos.