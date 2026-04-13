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“Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz”: Fiona Dourif y su consagración en The Pitt

La actriz reveló en Esquire el desafío de encarnar a la doctora McKay y cómo el legado de Brad Dourif influyó en su consagración como protagonista del drama médico que la llevó a la visibilidad internacional.

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Fiona Dourif consolida su carrera internacional al protagonizar el drama médico The Pitt, tras años vinculada al género de terror (HBO Max)

Con Fiona Dourif consolidando su lugar en el drama televisivo con The Pitt, la actriz nacida en California, Estados Unidos, inicia un proceso de cambio: se aleja del género del terror que marcó sus orígenes y asume un rol protagónico en el drama televisivo.

En diálogo con la revista de cultura pop Esquire, relató que su interpretación de la doctora Cassie McKay la posiciona como figura central dentro del universo del drama médico y le otorga visibilidad internacional.

Esta transición, de los filmes de terror —donde heredó el legado de su padre, Brad Dourif, voz original de Chucky— a ser la protagonista de una serie de drama, es resultado directo de años de perseverancia, autocrítica y desafíos personales.

A los 44 años, la actriz reconoce: “Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz... tener The Pitt a los 43 años se siente incluso más afortunado que si hubiera ocurrido en mis veinte”, confesó a Esquire.

Fiona Dourif con uniforme médico, guantes azules, atiende a un paciente lesionado en una camilla. Otros paramédicos asisten en un ambiente de hospital
El papel de la doctora Cassie McKay en The Pitt representa para Dourif un homenaje personal y profesional, alejándola del legado de Chucky

Llegar a encarnar a Cassie McKay en The Pitt supuso exigencias tanto emocionales como profesionales. “Fui muy afortunada de interpretar a una buena persona que pasó por mucho y que intenta dar lo mejor de sí”, compartió Dourif, remarcando la complejidad de su personaje y la autoexigencia en su trabajo.

En sus palabras: “Nunca fui la chica bonita en televisión. Es bastante afortunado tener a la doctora McKay en televisión”, subrayó en Esquire. Durante su proceso actoral, la influencia de Brad Dourif resultó determinante, ya que incluso participó en la primera temporada de la serie como el padre de McKay.

Fiona relató: “Mi padre siempre tuvo miedo de no tener suficiente dinero. Vi a mi padre hacer un día de rodaje y pensar que estuvo terrible. Mi percepción sobre eso es genética”, sostuvo, aludiendo al peso del síndrome del impostor y la inseguridad laboral en su familia.

Salud mental en el hospital y homenaje familiar

La segunda temporada de The Pitt explora la crisis de salud mental dentro del personal sanitario. Se enfoca en cómo el hospital enfrenta las consecuencias de un evento traumático multitudinario.

La segunda temporada de The Pitt explora la crisis de salud mental en el personal sanitario y expone el impacto emocional de la profesión médica (REUTERS/Mike Blake)
La segunda temporada de The Pitt explora la crisis de salud mental en el personal sanitario y expone el impacto emocional de la profesión médica (REUTERS/Mike Blake)

El personal es expuesto de forma sostenida a muertes, turnos extendidos y convivencia con el duelo, lo que genera altos niveles de estrés y desgaste emocional. Dourif dijo que es una historia que refleja los problemas reales de la industria sanitaria y el estado emocional de quien trabaja bajo constante presión.

Para Dourif, la doctora McKay es una mujer que superó cosas duras y que, por eso, tiene una relación muy estrecha con los pacientes y los compañeros que están de duelo o que están pasando por cosas muy difíciles.

“Fue realmente un viaje ver cómo alguien que podría ser yo misma muere por motivos injustos”, reveló la actriz a Esquire, describiendo la relación entre su historia personal y los dilemas de su personaje frente a la muerte y la fragilidad de la vida.

Fiona Dourif dedica su interpretación en The Pitt como tributo a su madre, Joni Dourif, resaltando el legado familiar en su carrera artística (REUTERS/Daniel Cole)
Fiona Dourif dedica su interpretación en The Pitt como tributo a su madre, Joni Dourif, resaltando el legado familiar en su carrera artística (REUTERS/Daniel Cole)

La resiliencia y el autocuidado emocional constituyeron elementos esenciales en la narrativa dramática y en el desarrollo del personaje de Dourif. El rodaje, según relató, le permitió reflexionar sobre la importancia de la autocompasión y la fortaleza ante la incertidumbre.

En su conversación con Esquire, Fiona Dourif destacó que pocas veces tuvo la oportunidad de interpretar a un personaje “que, aunque azotado por la adversidad, solo busca hacer lo correcto”.

La experiencia de encarnar a McKay coincidió con un sentido tributo familiar: “Este trabajo es, silenciosamente, en honor a mi madre, a quien perdí hace 11 años”, explicó la actriz, reconociendo la influencia de Joni Dourif, a quien describió como “brillante y salvaje”, en su carrera y carácter.

El reconocimiento obtenido por Dourif en The Pitt expresa el peso del trabajo y el homenaje familiar que la actriz imprime a su historia en la pantalla.

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