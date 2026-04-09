“Prefiero elegir la positividad y la alegría”: la respuesta de Rachel Zegler sobre las críticas a su identidad en Hollywood

El origen colombiano y polaco de Rachel Zegler fue tema de debate durante su ascenso

La actriz Rachel Zegler atravesó un periodo de profunda confusión tras ser elegida para los papeles principales en las adaptaciones cinematográficas de “West Side Story” y “Blanca Nieves”, de acuerdo con declaraciones recientes recogidas por PEOPLE.

El intenso debate sobre su idoneidad y la presión mediática respecto a la representación étnica la empujaron a cuestionar su identidad y a enfrentarse a exigencias sociales contradictorias.

Zegler enfrentó críticas por parte de quienes consideraban que no era suficientemente representativa de los personajes que interpretaba, mientras que otros la juzgaban por ser demasiado diferente a los cánones esperados.

La actriz, de origen colombiano y polaco, señaló que esta dualidad de opiniones la llevó a experimentar cuestionamientos sobre su “legitimidad” como latina y que sintió la presión de ajustar su identidad para cumplir con expectativas públicas muchas veces opuestas.

La presión social y las críticas marcaron el inicio de la carrera de Rachel Zegler en el cine

“Me dijeron que no era lo suficiente de una cosa para ‘West Side Story’ y que era demasiado de otra para ‘Blanca Nieves’”, relató Zegler al medio citado y a otros medios estadounidenses.

La intérprete recordó que esas experiencias, vividas cuando tenía poco más de 20 años, resultaron profundamente desorientadoras. “Fue un tiempo realmente confuso”, afirmó, subrayando el nivel de exigencia y escrutinio al que fue sometida.

En el proceso de selección para “West Side Story”, la actriz explicó que directivos de los estudios se comunicaron en reiteradas ocasiones para interrogarla acerca de si era una latina “legítima”. “Crecí orgullosa de ser colombiana —comía la comida, vestía los trajes, tomaba el café, practicaba todo aquello que era parte de mi vida desde niña y como adulta—, pero pienso que, al menos de cara al público, cuando eres dos cosas, acabas por no ser nada”, reflexionó acerca de sus raíces y la tensión entre ambas identidades.

Identidad y asimilación: la presión de encajar y ser fiel a uno mismo

Rachel Zegler interpreta la canción 'Don't Cry For Me Argentina' desde el balcón del Teatro Palladium de Londres durante una actuación de Evita, en Londres

Frente a la presión mediática para asumir una identidad única, Zegler fue contundente: “Me niego a asimilarme sólo para la comodidad de otros”, declaró a PEOPLE.

Para la actriz, honrar la diversidad cultural no requiere modificar su esencia, sino reafirmar sus convicciones. “Decir lo que pienso siempre será una demostración de mis creencias más profundas como persona”, afirmó.

Zegler evocó los desafíos de su madre, que vivió en una época en la cual la asimilación era considerada una estrategia para sobrevivir. Contrapuso esa experiencia con su decisión deliberada de permanecer fiel a su identidad latina, a pesar de la atención pública. “Procuro mantenerme auténtica, aunque la opinión pública sugiera que es necesario elegir solo una parte de quien eres”, sostuvo.

La actriz consideró que las polémicas en torno al casting le permitieron reflexionar sobre la distancia entre las intenciones originales y el efecto que esas decisiones tienen en la sociedad. “Cada experiencia fue, en sí misma, un estudio sobre la intención frente al impacto”, señaló, poniendo de relieve cómo las elecciones creativas impactan a las minorías culturales dentro del cine.

La protagonista de “West Side Story” habla sobre el impacto emocional de las redes sociales

Impacto emocional y estrategias para enfrentar el escrutinio

El intenso escrutinio y las críticas públicas tuvieron consecuencias en su bienestar emocional, situación que afrontó con acompañamiento profesional. “Mi psiquiatra me acompañó a lo largo de todo esto”, confesó al medio, precisando que el especialista le recordaba que atravesaba circunstancias poco habituales.

Zegler admitió que, de haber anticipado las amenazas dirigidas a su seguridad, habría optado por alejarse completamente de las redes sociales. “Creo que cualquier persona sensata haría lo mismo”, expresó, en referencia a la magnitud de la presión sufrida.

Lejos de asumir un rol de víctima, insistió en que enfrenta las dificultades con una actitud decidida y proactiva. “Considero que adoptar una mentalidad de víctima es una elección, y yo no la elijo. Tampoco elijo la hostilidad ni la negatividad”, aseguró.

Rachel Zegler comparte experiencias sobre la presión mediática y la representación en Hollywood

El proceso para sobrellevar las reacciones adversas incluyó aprender a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. “Comprendes que la tentación de expresarte no siempre implica que debas hacerlo”, reflexionó la actriz, añadiendo que, en ocasiones, los cambios más relevantes requieren acciones más profundas que los mensajes en redes sociales.

Zegler recalcó la importancia de mantener una perspectiva optimista en medio de la adversidad. “Prefiero elegir la positividad y la alegría”, puntualizó al referirse a su forma de encarar tanto el éxito como los desafíos.

Con esa visión, Rachel Zegler comparte que valora diariamente el privilegio de continuar con su carrera en el cine, manteniéndose fiel a su identidad y a lo que representa, según lo recogido por PEOPLE.