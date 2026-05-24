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La película de Disney que hace llorar a Nick Jonas cuando la ve con su hija de cuatro años

El cantante compartió que volver a ver películas de su infancia junto a su hija Malti le ha permitido reconectar con historias que marcaron su vida

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Nick Jonas revela el susto que vivió con el nacimiento prematuro de su hija
Nick Jonas asegura que la paternidad cambió la forma en que ve las películas. (Instagram: Nick Jonas)

Durante un panel celebrado en el centro cultural 92NY de Nueva York, Nick Jonas habló sobre cómo la paternidad ha cambiado la manera en la que conecta con ciertas historias y películas, especialmente aquellas que ahora comparte con su hija, Malti Marie.

El encuentro se realizó como parte de la promoción de la nueva película de Jonas, Power Ballad, y contó con la participación de sus compañeros de producción, el actor Paul Rudd y el director John Carney. La conversación fue moderada por el periodista y conductor Josh Horowitz.

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Durante la charla, Horowitz preguntó a Nick Jonas si existía alguna película o canción que le hubiera provocado una reacción emocional importante. El cantante respondió haciendo referencia tanto a su nueva cinta como a una película de Disney que ahora ve con su hija.

“Bueno, diré que hay dos escenas en esta película en las que no aparezco, y me impactaron muchísimo como padre. Creo que verán algo muy real. Quiero que reflexionen sobre este tema tan importante, la familia, ese aspecto. Y aparte de eso, cuando lloro con una película, es con El Rey León”.

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El integrante de los Jonas Brothers muestra su lado más sensible desde que se convirtió en padre
Nick Jonas admitió que llora cuando ve "El rey león" junto a su hija.

El integrante de los Jonas Brothers explicó que desde el nacimiento de su hija ha vuelto a acercarse a historias que marcaron su infancia.

“Sabes, estas cosas las veo con mi hija últimamente y leo algunas de esas experiencias, las historias que me moldearon como persona, y ahora las comparto con ella. Es una experiencia muy especial”, señaló y añadió que “siempre” llora viendo películas durante los vuelos en avión.

Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra se convirtieron en padres de Malti Marie en 2022. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos familiares en redes sociales y entrevistas, aunque recientemente han optado por mantener una mayor privacidad respecto a la exposición pública de su hija.

El pasado 8 de abril, Jonas publicó en Instagram una fotografía junto a Malti durante una estancia en Vancouver.

Nick Jonas compartió una foto con su hija mientras se encontraba en Vancouver. (Instagram)
Nick Jonas compartió una foto con su hija mientras se encontraba en Vancouver. (Instagram)

En la imagen aparece besando a la niña en la cabeza mientras trabajaba en una producción cinematográfica. “Primera semana en Vancouver”, escribió el cantante en la publicación.

Por su parte, Chopra habló recientemente sobre la crianza de su hija durante una aparición en el podcast Not Skinny But Not Fat, conducido por Amanda Hirsch. Ahí explicó que, conforme Malti crece, han decidido ser más reservados sobre su vida pública.

“A medida que crece, hemos empezado a ser un poco más discretos. Se muda mucho, así que le permitimos mantener el mayor anonimato posible. La gente sentirá curiosidad por ella. No quiero que le tenga miedo, ni que juzgue o desconfíe de las personas que conozca, porque hay gente buena en el mundo, y yo he tenido experiencias maravillosas con amigos así”, dijo.

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Priyanka Chopra y Nick Jonas prefieren mantener la vida de su hija fuera del ojo público. (Grosby Group)

Chopra también señaló que busca que su hija crezca sin temor hacia las personas pese a la atención mediática que puede rodearla. “Está bien que sea consciente de ello, pero creo que será importante que tenga la capacidad de elegir”. indicó.

Mientras tanto, Jonas continúa promocionando Power Ballad, película en la que interpreta a Danny Wilson, un exintegrante de una banda juvenil que recupera la fama tras apropiarse de una canción escrita por Rick, personaje interpretado por Rudd.

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