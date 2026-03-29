Kim Novak critica la elección de Sydney Sweeney para su biopic: “Fue totalmente inadecuado escogerla para representarme”

La controversia por la elección de Sydney Sweeney para interpretar a Kim Novak reabre el debate sobre los estándares de belleza en Hollywood (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kim Novak ha mostrado su desacuerdo con la elección de Sydney Sweeney como protagonista de la película que narrará su relación con Sammy Davis Jr. en los años 50.

La actriz expresó su preocupación por el enfoque previsto del filme y cuestionó la idoneidad de la estrella de Euphoria para encarnar su historia, reavivando así el debate sobre imagen corporal y representación en Hollywood, según reveló E! Online.

Concretamente, Kim Novak rechaza que Sydney Sweeney la interprete en el próximo biopic Scandalous por considerar inapropiado el enfoque y la elección de la actriz, temiendo que el filme resalte la sexualidad por encima de la profundidad emocional de su relación con Sammy Davis Jr.

Sydney Sweeney defiende la relevancia de la historia de Kim Novak ante las críticas (REUTERS)

Novak, reconocida por su papel en Vértigo, expresó abiertamente su postura tras una entrevista publicada el 27 de marzo de 2026. “Nunca lo habría aprobado”, afirmó la artista de 93 años a The Times of London.

Al hablar sobre Sweeney, Novak fue directa: “Ella luce sexy todo el tiempo. Fue totalmente inadecuado escogerla para representarme”. Y añadió que su temor es que el largometraje “inevitablemente gire en torno a lo sexual”, vinculando esta percepción a la imagen pública de la joven actriz.

La polémica por el biopic de Kim Novak

Kim Novak expresa su desacuerdo con el enfoque de la película biográfica “Scandalous” (REUTERS)

El biopic Scandalous fue anunciado en octubre de 2024. Relatará el breve, pero mediático, romance entre Novak y Sammy Davis Jr., que tuvo lugar de 1957 a 1958. La producción contará con David Jonsson en el papel del músico, mientras que Colman Domingo debutará como director, según información obtenida por el medio citado.

La relación interracial que unió a Novak y Davis Jr. en los Estados Unidos de aquella época desafió las convenciones sociales. Según Novak, existe el riesgo de que la narrativa priorice la atracción física sobre las dimensiones emocionales y sociales que definieron su experiencia.

Sydney Sweeney, su carrera y la confianza en sí misma

Por su parte, Sydney Sweeney ha manifestado sentirse honrada por el papel, resaltando la vigencia de la historia personal de Novak. “Considero que su historia sigue siendo relevante hoy en día, especialmente por la manera en que enfrentó a Hollywood, el escrutinio de sus relaciones y el control de su imagen”, declaró la actriz de 28 años.

La carrera de Kim Novak marcó una época dorada en el cine de Hollywood

Además, Sweeney ha compartido públicamente sus vivencias respecto a la autoestima y la percepción de su cuerpo. En declaraciones a Us Weekly el 12 de marzo, contó: “Crecí usando un sujetador talla 32DD en sexto de primaria y nunca me sentí segura”. En ese sentido, dijo que con el papel en Euphoria aprendió a ver la confianza como fortaleza.

“Nuestros cuerpos son increíbles. Debemos valorarlos y sentirnos bien en nuestra propia piel”, reflexionó la actriz, alentando a una visión honesta y positiva de la corporalidad.

La conversación en Hollywood sobre la autoaceptación

El caso ha encontrado eco entre muchas figuras del espectáculo que han abordado la autoaceptación y la presión social acerca de la imagen. Personalidades del cine, música y televisión han relatado sus dificultades para aceptar sus cuerpos frente a expectativas externas y el impacto emocional de la crítica pública.

La relación entre Kim Novak y Sammy Davis Jr. desafió normas sociales en los años 50

Testimonios recogidos por E! Online reaparecen con mensajes como: “Ser diferente te aporta valor” o “Importa más lo que ves en el espejo que cualquier estándar ajeno”. Muchas celebridades defienden que la salud y la autenticidad están por encima de la apariencia o de modelos impuestos por el entorno social.

La presión por ocultar rasgos y la reivindicación de la diversidad marcan la vigencia del debate sobre imagen corporal en la industria. La interacción entre experiencias individuales y el discurso colectivo refleja una tendencia hacia la aceptación sin filtros ni juicios superficiales.

Respetar la singularidad física y defender la autenticidad ha pasado a ser un principio compartido entre artistas y seguidores. Esta visión refuerza la noción de que el valor personal no debe estar condicionado por estándares externos.