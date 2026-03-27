Andrew Garfield habló de su futuro en Marvel y dejó dudas sobre su regreso a Spider-Man: “Ya formé parte de ese círculo”

Andrew Garfield reveló el peso emocional de encarnar a Spider-Man en el universo Marvel durante una entrevista exclusiva

En una reciente entrevista con la emisora británica Hits Radio, Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man en el universo de Marvel, profundizó sobre el significado personal y profesional de encarnar al superhéroe y reveló el peso emocional que tuvo ese personaje en su vida. El actor evitó referirse a proyectos futuros dentro de la franquicia, pero abordó lo que considera el verdadero legado de Peter Parker y su impacto en la industria y entre sus colegas.

Garfield relató cómo la experiencia de ser Spider-Man, especialmente compartida con Tobey Maguire y Tom Holland en No Way Home, le permitió cerrar un capítulo importante en su carrera.

Explicó que el proceso fue un punto de inflexión que le ayudó a entender la magnitud del personaje, su pertenencia a algo mucho mayor que su propio recorrido y cómo, junto a los otros intérpretes, establecieron una relación de camaradería y apoyo mutuo difícil de encontrar en otros proyectos. Esta vivencia marcó claramente un antes y un después en su trayectoria.

El peso de interpretar a Peter Parker en la vida de Garfield

Garfield explicó que interpretar a Peter Parker representó para él un punto de inflexión y un ciclo completado en su trayectoria actoral

Andrew Garfield señaló que sumarse a la franquicia Marvel implicó para él asumir un sentido de pertenencia compartido y honrar tanto su propia etapa como la de Maguire y Holland: “Fue realmente especial para cada uno de nosotros honrar nuestro propio tiempo con el personaje, pero también honrarnos entre nosotros y encontrar un compañerismo auténtico”, afirmó en el podcast.

Añadió que los momentos compartidos con los otros dos Peter Parker, sobre todo en las escenas improvisadas de No Way Home, tuvieron un efecto profundo en ellos.

“Todo eso fue improvisado; solo queríamos que los tres Peter Parkers compartieran su experiencia y cruzaran notas... Fue como pasar la antorcha”—para Garfield, esta expresión representa la transmisión de responsabilidad y legado entre generaciones de un mismo personaje, señalando que el papel ya trasciende a cualquier interpretación individual—. “No es algo personal. Eres parte de algo mucho más grande que tú”, relató.

El actor destacó la profunda camaradería que desarrolló junto a Tobey Maguire y Tom Holland en la película No Way Home (Twitter/@Spiderman)

El actor describió esta etapa como exigente, aunque predominaron los sentimientos de gratitud: “Si no hubiera tenido esa perspectiva, probablemente me hubiera vuelto un poco loco”. Recordó que siempre procuró mantener los pies en la tierra por la magnitud y la longevidad del legado de Peter Parker.

Garfield ante el futuro: ¿regresaría como Spider-Man en Marvel?

Al ser consultado sobre su posible regreso al universo Marvel, Garfield comentó en Hits Radio que no siente envidia respecto a Maguire y Holland, y que considera su experiencia un ciclo completado. “Siento, honestamente, que tengo mucha suerte. No estoy aquí pensando, ‘Ojalá...’ Todo es exactamente como debe ser”, aseguró.

Para el actor, la gratitud supera cualquier expectativa de retorno. Al revisar fotografías antiguas donde aparecía disfrazado de Spider-Man a los 5 años, expresó una satisfacción total: “Pude ponerme un traje real, tan real como puede ser, y permanecí unos años con él. Eso es suficiente”.

El legado de Spider-Man, según Andrew Garfield, trasciende a cualquier interpretación personal y cobra vida propia en el universo Marvel

También manifestó su entusiasmo por la expansión del universo Marvel, sugiriendo la posible incorporación de personajes como Spider-Gwen: “Necesito desesperadamente a Spider-Gwen, una versión en acción real... ¿Te imaginas a Emma Stone poniéndose su propio traje? Creo que ella podría hacerlo todo”, comentó. De esta manera, mostró apertura a nuevas protagonistas y propuestas dentro de la saga.

Mientras dialogaba con Hits Radio, el actor insistió en que el legado de Peter Parker ya supera cualquier anhelo personal: “No tengo expectativas de futuro, solo gratitud por lo vivido. Ya formé parte de ese círculo”.

Garfield aclaró que considera ese ciclo como una etapa cerrada: para él, portar el traje fue un sueño realizado y su recorrido por la franquicia representa un periodo de gran importancia personal y un sentido de pertenencia al legado de Marvel.