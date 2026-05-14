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Cómo Radiohead convirtió una pista fallida en una canción que desafió todos los límites del rock

La banda británica descubrió por accidente que la melodía invertida de una composición descartada abría una dirección musical completamente nueva, y decidió explorarla hasta sus últimas consecuencias

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Radiohead convierte un accidente de estudio en la innovadora canción 'Like Spinning Plates', redefiniendo su proceso creativo (2001)

La banda británica Radiohead transformó una frustración de estudio en una de sus creaciones más radicales con “Like Spinning Plates”, incluida en el álbum Amnesiac (2001).

Este tema se distingue por haber sido grabado y cantado al revés, un método poco habitual que puso a prueba la versatilidad de Thom Yorke, según el portal especializado Indie Hoy.

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El accidente creativo que redefinió el proceso

Durante la grabación de Amnesiac, Radiohead trabajaba en una versión de “I Will” con sintetizadores, pero la pista generó insatisfacción entre los integrantes y fue descartada.

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Thom Yorke memorizó la línea vocal invertida de la canción, enfrentando uno de sus mayores retos interpretativos en estudio

En ese momento, Thom Yorke escuchó la melodía vocal reproducida al revés, lo que provocó un impacto inmediato: la textura y el ritmo invertidos sugerían una dirección musical insospechada, diferente a todo lo que la banda había desarrollado hasta entonces.

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A partir de ese hallazgo accidental, el grupo decidió no abandonar el material, sino reinterpretarlo. La elección de explorar ese sonido invertido marcó un punto de quiebre en la metodología de trabajo de la banda, abriendo la posibilidad de crear una pieza completamente nueva a partir de un error técnico.

Esta actitud ante el accidente ilustra la disposición del grupo para experimentar y convertir la frustración inicial en el motor de una propuesta original.

Experimentación técnica y desafío vocal

Radiohead
La grabación y canto al revés de 'Like Spinning Plates' posicionan a la pista como una rareza dentro del álbum Amnesiac de 2001 (Crédito: The Grosby Group)

El desarrollo de “Like Spinning Plates” se centró en replicar el efecto de la melodía al revés en todos los aspectos de la canción. Thom Yorke asumió el reto de memorizar la línea vocal invertida, practicando fonéticamente hasta lograr una interpretación precisa que conservara el carácter desorientador del hallazgo original. Este proceso requirió ensayos meticulosos, donde cada sílaba debía coincidir con la cadencia invertida que había captado la atención del grupo.

La instrumentación acompañó esta búsqueda experimental, con el uso destacado de sintetizadores y la manipulación digital de las pistas para reforzar la atmósfera abstracta. El equipo de producción implementó técnicas poco convencionales, como la inversión de pistas grabadas y la superposición de efectos, lo que otorgó al resultado final una identidad propia dentro del rock alternativo. La grabación se convirtió en un laboratorio sonoro que desafió tanto a la banda como a los ingenieros de sonido.

De pista descartada a dos canciones opuestas

Radiohead
La relación entre 'Like Spinning Plates' y 'I Will' refleja la capacidad de Radiohead para reciclar ideas y explotar errores creativos

La génesis de “Like Spinning Plates” está íntimamente vinculada con “I Will”, pero ambas canciones evolucionaron por caminos distintos. Mientras el experimento con sintetizadores y melodía invertida derivó en la pieza publicada en Amnesiac, la composición original de “I Will” fue retomada por la banda tiempo después. Finalmente, “I Will” apareció en Hail to the Thief (2003) en una versión acústica, sobria y directa, contrastando radicalmente con la abstracción y el carácter experimental de “Like Spinning Plates”.

La relación entre los dos temas ilustra la capacidad de Radiohead para reciclar ideas y extraer valor de intentos fallidos. Este enfoque de trabajo permitió al grupo mantener un flujo creativo constante, en el que los errores y descartes se transforman en oportunidades para desarrollar nuevas direcciones musicales. Así, la banda consolidó una metodología flexible y abierta a la reinvención, característica que ha marcado su discografía.

Recepción, influencia y resonancia cultural

Radiohead portada
Las técnicas de experimentación digital y la reinterpretación ideológica refuerzan el legado de Radiohead como iconos de innovación musical contemporánea (Crédito: Companies House)

Desde su publicación, “Like Spinning Plates” ha sido reconocida por críticos y seguidores como una de las composiciones más arriesgadas del repertorio de Radiohead. Su atmósfera inquietante y la complejidad de su estructura continúan generando análisis y admiración en el ámbito musical. El tema se distingue por desafiar las convenciones del género, incorporando técnicas de manipulación digital y una interpretación vocal que exige precisión y sensibilidad.

La pieza ha influido en músicos contemporáneos interesados en la experimentación y la utilización creativa de la tecnología en la música. Además, “Like Spinning Plates” ha sido interpretada en vivo en versiones alternativas, demostrando su versatilidad y la relevancia que conserva dentro del repertorio de la banda.

Según Indie Hoy, la transformación de una frustración técnica en una obra influyente reafirma la vocación experimental de Radiohead, consolidando su estatus como una de las bandas más innovadoras y respetadas de su generación. La canción no solo representa un hito en la historia del grupo, sino que también sirve como ejemplo de cómo el error, la curiosidad y la apertura a lo inesperado pueden dar lugar a resultados artísticos duraderos y significativos.

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