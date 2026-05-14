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Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”

La cantante habría gritado y sostenido un cuchillo durante una cena privada. Su representante rechazó las acusaciones

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Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles
Testigos aseguraron que Britney Spears gritó y ladró durante una cena en un restaurante de Sherman Oaks, en Los Ángeles.(REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La cantante Britney Spears enfrenta una nueva controversia en Estados Unidos después de que varios testigos la acusaran de causar una escena caótica durante una cena en un restaurante de Los Ángeles. Según reportes difundidos por TMZ, la artista habría “gritado, ladrado y sostenido un cuchillo” mientras se encontraba en el local junto a dos acompañantes.

De acuerdo con las fuentes, el episodio ocurrió la noche del miércoles 13 de mayo en el Blue Dog Tavern de Sherman Oaks, un vecindario ubicado en el Valle de San Fernando. La situación generó comentarios entre los clientes del establecimiento y se volvió viral en redes sociales.

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Según el tabloide, Spears “levantaba la voz, gritaba e incluso ladraba por momentos” mientras ocupaba una mesa junto a un hombre y una mujer. Un cliente del restaurante también afirmó que la intérprete de “Toxic” pasó cerca de otras mesas con un cuchillo en la mano.

El periodista de entretenimiento Jeff Sneider aseguró en X que fue uno de los testigos y que él cenaba cerca de Spears cuando ocurrió el supuesto incidente. El comunicador describió que fue un momento “loco” y aseguró que el ambiente dentro del restaurante cambió tras la salida de la artista.

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Britney Spears fue acusada de protagonizar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles
Jeff Sneider calificó la cena junto a Britney Spears como una experiencia “salvaje” en redes sociales. (Captura de X)

“Ella se acaba de ir y todos en el restaurante se voltearon y empezaron a hablar de eso. Una experiencia gastronómica DE LOCOS. Una clienta temió por su vida. Esto no es un chiste...”, escribió Sneider en sus redes.

Page Six añadió otros detalles sobre la noche. El portal sostuvo que Spears encendió un cigarrillo cerca de la puerta del local y que empleados del restaurante pidieron a uno de sus acompañantes que la convenciera de apagarlo. El medio también afirmó que la cantante alimentó a uno de sus amigos durante la cena y que en un momento le dijo “te amo”, aunque las fuentes consultadas no pudieron determinar si hablaba en serio o si solo bromeaba.

Otro comensal reportó a TMZ que la mesa de Spears quedó tan desordenada que “parecía como si un niño pequeño hubiera estado allí” al final de la cena.

El representante de Britney Spears negó las acusaciones

Horas después de la difusión de los reportes, el representante de Spears respondió a las acusaciones y negó que la artista hubiera actuado de manera peligrosa o fuera de control.

En declaraciones entregadas a los medios el jueves 14 de mayo, el portavoz afirmó que la situación ha sido sobredimensionada por los tabloides.

“Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas”, señaló el representante.

El portavoz también rechazó la versión relacionada con el cuchillo. Según explicó, Spears solo utilizó el utensilio para cortar comida mientras relataba una anécdota sobre su mascota.

Britney Spears
El representante de la artista criticó la cobertura mediática y aseguró que la situación fue exagerada.(Instagram/@britneyspears)

“Ella simplemente estaba contando la historia de cómo su perro le ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a alguien en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”, declaró a PEOPLE.

“Este ataque constante hacia todo lo que ella hace es exactamente lo que ocurrió hace 20 años, cuando los medios intentaron retratar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y tiene que parar ahora”, agregó.

La controversia apareció poco después de los recientes problemas legales de la cantante. El pasado 4 de mayo, Spears aceptó un acuerdo judicial tras su arresto por sospecha de conducir bajo influencia en Ventura, California, ocurrido en marzo de este año.

Según PEOPLE, el abogado Michael A. Goldstein se declaró culpable en representación de la artista de un cargo reducido de “wet reckless”, figura legal vinculada a conducción temeraria relacionada con alcohol. El acuerdo permitió desestimar el cargo original de DUI.

Britney Spears recibió 12 meses de libertad condicional tras aceptar un acuerdo judicial por su arresto relacionado con alcohol al volante (Pool via REUTERS)
Britney Spears recibió 12 meses de libertad condicional tras aceptar un acuerdo judicial por su arresto relacionado con alcohol al volante (Pool via REUTERS)

El tribunal sentenció a Spears a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel computado como tiempo cumplido. Además, la cantante deberá asistir a un programa de alcoholismo de tres meses, acudir semanalmente a terapia psicológica y visitar dos veces al mes a un psiquiatra. Las autoridades también autorizaron inspecciones de su vehículo para detectar drogas o alcohol.

El pasado 12 de abril la cantante también fue noticia tras ingresar voluntariamente a rehabilitación. Fuentes cercanas aseguraron a Page Six que Spears “lo estaba haciendo muy bien” después del tratamiento y que continuaba con sesiones de terapia a distancia.

El portal también sostuvo que sus hijos Sean Preston y Jayden James tuvieron un papel importante en la decisión de buscar ayuda profesional.

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