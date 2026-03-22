Pedro Pascal habló sobre la ansiedad y el estrés que le generó la fama: cómo impactó en su vida y qué hizo para superarlo

Pedro Pascal revela cómo la fama internacional impactó su salud mental durante el auge de su carrera en Hollywood (REUTERS/Manon Cruz)

El lado menos visible del éxito también tiene su costo, y Pedro Pascal lo sabe de primera mano. El actor chileno-estadounidense, reconocido por sus papeles en The Mandalorian y The Last of Us, reveló cómo la fama vino acompañada de ansiedad y estrés, marcando tanto su vida personal como profesional, incluso en la cima de su carrera.

En una entrevista reciente con la revista estadounidense de salud y estilo de vida Men’s Health, Pascal detalló episodios en los que la presión ligada a su carrera y las crecientes expectativas públicas lo llegaron a desbordar, provocando síntomas físicos y emocionales difíciles de controlar.

Explicó que la ansiedad afecta a cualquier persona, independientemente de los logros alcanzados, y compartió que la sensación de no estar a la altura o de decepcionar puede volverse persistente. A lo largo de su carrera, ha atravesado periodos en los que el estrés fue tan intenso que necesitó buscar ayuda profesional y mecanismos para recuperar su equilibrio mental.

La entrevista enfatiza que estos desafíos acompañaron su crecimiento en la industria del entretenimiento, desarmando la creencia de que el éxito profesional garantiza inmunidad frente a los problemas de salud mental.

La terapia y el apoyo profesional emergieron como métodos clave para que Pedro Pascal recupere el equilibrio emocional frente a la ansiedad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Contexto personal y profesional reciente de Pedro Pascal

En los últimos años, Pedro Pascal asumió una seguidilla de proyectos de impacto internacional en su trayectoria. Tras su participación en producciones con amplias audiencias y gran cobertura mediática, su vida cotidiana se transformó por completo.

Pascal reveló que el ritmo acelerado de trabajo, acompañado por la permanente atención de los medios y los seguidores, incrementó sustancialmente sus niveles de ansiedad. Describió cómo la combinación de rodajes y promoción, junto con la responsabilidad de encabezar franquicias globales, lo llevó a enfrentar jornadas extenuantes, donde el descanso y el tiempo personal parecían inaccesibles.

Este panorama dificultó la posibilidad de mantener un equilibrio entre la vida profesional y la personal, intensificando los episodios de estrés. “La agenda, la presión y la mirada pública permanente son factores que siempre están presentes”, indicó en la entrevista.

Asimismo, subrayó que el éxito puede tener un costo emocional significativo, especialmente si no se gestionan los efectos del reconocimiento público sobre la salud mental.

Hablar sobre salud mental y compartir experiencias personales ayudó a Pedro Pascal a reducir el estigma y promover el autocuidado (REUTERS/Aude Guerrucci)

Métodos de afrontamiento y reflexiones de Pedro Pascal sobre la salud mental

Frente a estos desafíos, la salud mental se volvió un eje central en la vida de Pascal. Ha implementado diversas estrategias dedicadas al autocuidado, siendo la terapia una de las herramientas principales que le permitió identificar y manejar sus emociones.

El actor resaltó el valor de abordar sus sentimientos abiertamente, tanto en entornos profesionales como personales, y cómo esa actitud le facilitó reconocer la verdadera dimensión de su ansiedad.

Además, destacó que recibir apoyo cercano y buscar ayuda profesional fueron pasos fundamentales para superar los momentos más difíciles. Subrayó también la importancia de no subestimar los síntomas ni pretender afrontar todo de forma solitaria, recomendando tratar la salud mental con la misma prioridad que el bienestar físico.

Según Pascal, comprender que la vulnerabilidad es inherente a la experiencia humana ayuda a reducir el estigma asociado al sufrimiento emocional y promueve la búsqueda activa de soluciones.

En uno de los pasajes más directos de la entrevista, sostuvo que conversar sobre salud mental en el espacio público puede empoderar a otros y contribuir a romper tabúes, transformando experiencias individuales en mensajes de respaldo colectivo.

Pedro Pascal sostiene que encontrar un equilibrio entre la fama y el bienestar emocional es crucial para afrontar los desafíos psicológicos del éxito (REUTERS/Daniel Cole)

Impacto de la notoriedad y el éxito en la vida de Pedro Pascal

La popularidad alcanzada por Pedro Pascal en la última década no solo reconfiguró su carrera, sino también su percepción personal. La exposición constante y las expectativas de los públicos son factores que, según señaló a Men’s Health, afectan directamente su estabilidad emocional.

El fenómeno de la fama —más allá de los aspectos positivos— genera un escrutinio permanente que alimenta la ansiedad y el temor al error. Admite que, aunque el éxito profesional le abrió oportunidades excepcionales, también trajo consigo desafíos psicológicos inesperados.

La presión por mantener los resultados y la vigilancia sostenida pueden dificultar la autenticidad y la tranquilidad en la vida cotidiana. Ahora, considera prioritario encontrar un equilibrio entre el reconocimiento público y el resguardo de su salud mental.

De acuerdo con lo manifestado en la entrevista, la fama es una fuerza de doble filo: abre puertas, pero también exige un esfuerzo consciente para preservar el bienestar emocional.