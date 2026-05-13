Victoria Beckham revela cómo superó rumores y dificultades económicas en su marca de moda tras el documental de Netflix: “Fue como un año de terapia intensiva”

Victoria Beckham revela que filmar su documental representó un proceso terapéutico que la llevó a sentirse orgullosa de sí misma por primera vez (Netflix)

Victoria Beckham aseguró que filmar su documental de Netflix fue “como un año de terapia intensiva” y que el proceso la llevó a reconocer, por primera vez, que está orgullosa de sí misma.

La diseñadora también se refirió a la crianza de sus hijos y a la filosofía que comparte con su marido, David Beckham, en medio del distanciamiento público con su hijo mayor, Brooklyn.

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La ex integrante de las Spice Girls, de 52 años, realizó esas declaraciones durante su participación en el Time100 Summit de Nueva York, donde fue entrevistada por la directora editorial de Time, Lucy Feldman.

Consultada sobre cómo vivió el hecho de ceder su privacidad ante las cámaras, Beckham respondió que disfrutó del proceso. “Siempre digo que entré siendo una maniática del control y salí siendo una maniática del control reformada, porque no tuve tanto control”, señaló en el escenario.

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La diseñadora y ex Spice Girl compartió cómo ceder el control durante la filmación cambió su perspectiva sobre la privacidad y su vida personal (Netflix)

Victoria Beckham, la serie de tres partes, se estrenó en Netflix en octubre y reveló detalles inéditos sobre su marca de moda.

En declaraciones previas a Elle, la diseñadora había admitido que su negocio atravesaba dificultades: “Había rumores desde el principio: ¿era esto un proyecto de vanidad, mi marido me estaba rescatando económicamente? Eso no era una opinión. Era un hecho. Mi negocio estaba en problemas“.

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“Me he abierto de verdad por primera vez, y hay una vulnerabilidad en eso”, agregó en la misma entrevista.

En el Time100 Summit, Beckham fue más lejos y describió el impacto emocional que tuvo el proceso. “Fue como un año de terapia intensiva, siendo honesta”, dijo. “Porque siempre vivo en el presente y siempre miro hacia adelante”.

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La diseñadora reconoció que mirar hacia atrás fue una experiencia poco habitual para ella, y que le permitió dimensionar el camino recorrido.

"Fue como un año de terapia intensiva, siendo honesta”, reconoció la empresaria en una reciente entrevista (Netflix)

“Me di cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida escuchando que no, que no soy suficientemente buena por alguna razón, desde que era joven y estaba en la escuela. Y cada vez que me han derribado, me he vuelto a levantar”, afirmó.

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“Estoy muy orgullosa de mí misma después de todos estos años, y nunca pensé que diría eso”, concluyó sobre el tema.

Beckham también se refirió a cómo ella y su marido David Beckham —quien protagonizó su propio documental en 2023, Beckham— han aprendido a sobrellevar la exposición pública.

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“Esto lleva pasando desde que tenía 20 años, así que ya lleva mucho tiempo”, dijo. “Tengo un marido increíble que me apoya enormemente. Siempre estamos el uno para el otro. Y aprendí hace mucho tiempo a no escuchar el ruido, a no centrarme en el ruido”.

Victoria Beckham detalló las dificultades económicas de su marca de moda y desmintió los rumores sobre el apoyo financiero de David Beckham (REUTERS/Jaimi Joy)

Victoria Beckham y la presión sobre los hijos

En medio del distanciamiento público con su hijo mayor, Brooklyn Peltz Beckham, Victoria Beckham salió a hablar sobre su filosofía de crianza y aseguró que ni ella ni David Beckham ejercen presión sobre sus cuatro hijos.

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“Creo que criar hijos adultos es muy diferente a criar hijos pequeños”, dijo la diseñadora en el podcast Aspire with Emma Grede, emitido el 5 de mayo. “Solo intento hacer lo mejor que puedo”.

“Es mi trabajo asegurarme de que mis hijos sean la mejor versión de sí mismos y que se sientan realizados. Siempre los animo a soñar en grande y luego a soñar aún más grande”, agregó.

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Beckham destacó que ella y su marido no imponen expectativas a sus hijos. “No ponemos ninguna presión sobre nuestros hijos. Solo queremos que hagan lo que aman, que trabajen duro y que sean felices”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la carrera musical de su hijo Cruz, de 21 años. “Está en una banda. Es música alternativa. Y lo que significa el éxito en una etapa temprana es muy diferente a lo que significó para mí con las Spice Girls”, explicó.

La diseñadora resaltó la importancia de la comunicación y la unión familiar, especialmente durante el distanciamiento con su hijo mayor Brooklyn (Instagram/@victoriabeckham)

Y agregó: “Mi trabajo como su madre es apoyarlo y alentarlo. Nunca se trata de presionar o forzar”.

La diseñadora también destacó el valor de la comunicación dentro de la familia. “Estar muy unidos es realmente, realmente importante para nosotros. La comunicación es clave”, sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron semanas después de que Brooklyn, de 27 años, publicara en enero un extenso comunicado en Instagram en el que aseguró que sus padres han intentado “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, de 31 años, y que no tiene intención de reconciliarse con su familia.