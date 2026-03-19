El lado vulnerable de la fama: Demi Lovato relató los desafíos que enfrentó al crecer bajo la mirada pública

Demi Lovato revela cómo la presión en Disney Channel perjudicó su salud mental y su adolescencia como estrella infantil

Demi Lovato abordó su paso por Disney Channel y la manera en que esa etapa de su vida impactó en su salud mental. En una conversación con Keke Palmer durante el pódcast “Baby, This Is Keke Palmer”, Lovato relató que obtuvo fama y éxito con series como Camp Rock y Sonny with a Chance.

Sin embargo, explicó que el entorno exigente y la presión constante marcaron su bienestar emocional. Lovato admitió que, al mirar atrás, reconoce que su salud mental se vio comprometida por el ritmo de trabajo y la falta de contención en una industria que priorizaba la productividad sobre el acompañamiento al niño actor.

Lovato detalló en la entrevista que en esa época “no existía un sistema de apoyo efectivo” para los menores sometidos a largas jornadas laborales. Agregó que “la ausencia de adultos formados en salud mental” complicaba la posibilidad de procesar el estrés y las expectativas derivadas de la fama. La cantante mencionó que la falta de protección y cuidado influyó negativamente en su desarrollo, generando secuelas que persistieron durante años.

Según Lovato, su experiencia en Disney Channel implicó sacrificar aspectos de su adolescencia, al verse obligada a mantener una imagen pública y asumir responsabilidades inusuales para su edad.

La ausencia de sistemas de apoyo y adultos formados en salud mental marcó la experiencia de menores en la industria del entretenimiento (Captura de video / YouTube: )

Comentarios de Keke Palmer y su experiencia trabajando en Disney Channel

Keke Palmer, quien también inició su carrera en la industria siendo niña, aportó su propia visión sobre lo que representó crecer trabajando para Disney Channel. Recordó que, aunque su familia le brindaba respaldo, muchas veces ese apoyo resultaba insuficiente frente a la intensidad del entorno profesional. La actriz describió cómo el sistema exigía a los jóvenes talentos una madurez anticipada, y forzaba a comportarse como adultos mientras sus emociones y necesidades infantiles quedaban relegadas.

Palmer explicó que el ritmo de trabajo, sumado a la presión por cumplir con expectativas externas, generaba una carga difícil de sobrellevar. Dijo que la cultura laboral dentro de Disney requería cumplir objetivos y mantener altos niveles de rendimiento, lo cual dejaba poco margen para el error o la vulnerabilidad.

Según la actriz, aunque algunos niños contaban con respaldo familiar, “la industria no siempre ofrecía recursos suficientes para protegerlos” de los efectos negativos de la exposición pública y la exigencia profesional.

Actrices como Demi Lovato y Keke Palmer señalaron que los niños actores carecían de los mismos derechos laborales que los adultos (Captura de video / YouTube: DisneyMusicVEVO)

Comparación entre el trato a estrellas infantiles y adultos en la industria del entretenimiento

Durante la conversación, ambas artistas expusieron las diferencias notorias en el trato que reciben los menores y los adultos en la industria del entretenimiento. Demi Lovato y Keke Palmer mencionaron que en su infancia “no contaban con los mismos derechos ni posibilidades de defensa que los adultos”, y señalaron que la legislación laboral no garantizaba su bienestar.

Lovato y Palmer indicaron que, a diferencia de los adultos, los niños actores no disponen de sindicatos sólidos ni de marcos regulatorios claros que velen por su salud física y emocional.

Según ambas, las productoras priorizaban el rendimiento y el cumplimiento de contratos sobre el cuidado integral de los empleados más jóvenes. Esta situación generó una brecha respecto a las condiciones laborales que experimentaron al llegar a la adultez, cuando pudieron negociar y exigir mejores condiciones de trabajo.

El pódcast Baby, This Is Keke Palmer reunió testimonios sobre los efectos negativos de la fama temprana y el ritmo laboral intenso (REUTERS/Mario Anzuoni)

Reflexiones sobre la protección y apoyo a menores en el ambiente artístico

Las experiencias compartidas por Demi Lovato y Keke Palmer pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de protección para niños y adolescentes que trabajan en el mundo del espectáculo. Ambas señalaron que la industria debe asumir una responsabilidad activa, implementando cambios estructurales que garanticen la salud mental y el desarrollo de los jóvenes talentos.

El testimonio de Lovato y Palmer, difundido por la revista musical Rolling Stone, reavivó el debate sobre la protección de la infancia en el ámbito artístico.

Ambas indicaron la importancia de crear protocolos claros y equipos multidisciplinarios que acompañen a los niños durante su formación profesional, y pidieron que se evite que los menores enfrenten solos las presiones que implica la fama. El llamado apunta a repensar el rol de las productoras y exigir medidas para asegurar entornos laborales saludables para futuras generaciones de actores infantiles.