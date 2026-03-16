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Cómo fue la aparición imperceptible de Jacob Elordi en “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar”

Años antes de ser nominado al Oscar trabajó como extra no acreditado, un detalle que sorprendió a sus seguidores y marcó el inicio de su carrera actoral

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Jacob Elordi participó como extra no acreditado en "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar", según Hello Magazine

Antes de ganar reconocimiento internacional, Jacob Elordi tuvo una participación oculta en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Antes de ser nominado al Oscar o de encabezar el reparto de exitosas series y películas, apareció como extra no acreditado en la cinta protagonizada por Johnny Depp, según destacó Hello Magazine.

Jacob Elordi hizo su debut en la industria cinematográfica interpretando a un marinero de Saint Martin en la mencionada película de 2017, grabada en Australia, cuando tenía solo 17 años. El actor aparece brevemente y sin recibir crédito alguno; según reveló a Hello Magazine, no fue seleccionado mediante audiciones ni figuró en los créditos oficiales, ya que simplemente estaba en el fondo de las escenas.

De extra a protagonista internacional

Tras esta experiencia inicial, Elordi se mudó de Brisbane a Los Ángeles en 2017, con la intención de desarrollar una carrera en el cine. Poco después, obtuvo su primer papel relevante como Noah Flynn en la franquicia de Netflix The Kissing Booth, emitida entre 2018 y 2021.

Esta producción juvenil impulsó su popularidad y lo posicionó entre los nuevos rostros del cine internacional. En las entrevistas recopiladas por Hello Magazine, Elordi relató que los aficionados intentan ubicarlo en la escena donde Jack Sparrow y Carina Smyth están a punto de ser ejecutados.

El actor australiano Jacob Elordi
El actor australiano Jacob Elordi interpretó a un marinero de Saint Martin en una de las escenas grabadas en Australia

“La gente siempre trata de encontrarme en la película y aparecen capturas de pantalla, pero no, yo solo estaba en el fondo”, comentó el actor. También insistió en que no tuvo diálogo ni crédito: “No estaba en la película, no recibí un crédito, no fui seleccionado mediante audiciones. Fui un extra”.

Reconocimiento y premios en la carrera de Jacob Elordi

A partir de ese primer paso, Elordi exploró roles cada vez más complejos y variados. Se consolidó con su interpretación de un estudiante conflictivo en la serie Euphoria de HBO y, en 2023, se transformó en Elvis Presley en el drama biográfico Priscilla dirigido por Sofia Coppola.

Su evolución profesional fue reconocida en 2024, cuando recibió su primera nominación al Premio a la Estrella Emergente de la BAFTA. Ese mismo año, figuró como candidato a mejor actor de reparto en los BAFTA por su personaje de Felix Catton en Saltburn, dirigido por Emerald Fennell.

Jacob Elordi saltó a la
Jacob Elordi saltó a la fama internacional por su versatilidad actoral en producciones de alto perfil en cine y televisión (REUTERS/Daniel Cole)

En el plano internacional, su trabajo como la Criatura en Frankenstein, bajo la dirección de Guillermo del Toro, resultó fundamental. Esta actuación le permitió conquistar el premio a Mejor Actor de Reparto en los AACTA Awards y obtener su primera nominación al Oscar en 2026, tal como destacó Hello Magazine.

Además, Elordi asumió el protagonismo en la adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas, estrenada recientemente en los cines, donde encarna al anti-héroe Heathcliff y comparte elenco con Margot Robbie en el papel de Catherine Earnshaw.

Nuevos desafíos y evolución actoral

La trayectoria de Elordi se distingue por su búsqueda constante de papeles desafiantes, abarcando desde personajes juveniles hasta figuras complejas y atormentadas. Esta versatilidad lo ha convertido en un referente de la nueva generación actoral y en una propuesta recurrente para proyectos internacionales de gran alcance.

Su progreso, de un fugaz extra entre una multitud a ganador de premios y nominado al Oscar, ilustra una evolución marcada por la perseverancia y el talento. Según Hello Magazine, Elordi siempre valoró su discreta aparición en la saga pirata, considerándola una de las experiencias más satisfactorias de su vida artística, pese a que resulte imposible identificarlo en pantalla.

La participación inadvertida de Jacob Elordi en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, lejos de ser un simple dato curioso, fue el primer eslabón de una carrera que continúa reinventándose y dejando huella en la industria del cine internacional.

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