Juliano Valdi y los retos de darle vida a un joven Michael Jackson: “Sabía que era una gran responsabilidad”

El actor infantil destaca por su interpretación vocal y física durante la etapa de los Jackson 5 (REUTERS/Captura de video)

El actor infantil Juliano Valdi se posicionó como una de las figuras centrales de Michael, la película dirigida por Antoine Fuqua que aborda la vida de Michael Jackson desde sus primeros años hasta su consolidación como estrella global.

En el filme, Valdi interpretó la etapa infantil del cantante, especialmente durante su paso por los Jackson 5, en un papel que llamó la atención por su aproximación vocal y física al artista.

El joven artista obtuvo el rol en un contexto familiar, según relató en una entrevista con Nerd Reactor. “Mi mamá me dijo que había conseguido el papel de Michael joven”, explicó.

En ese sentido, recordó el momento en casa de su abuela: “Estaba en la casa de mi abuela otra vez, y me dijo: ‘Oye, vas a ser Michael Jackson de niño’. Y yo le dije: ‘¿Qué, en serio?’. Y ella me dijo: ‘Sí’”.

Juliano Valdi sorprende como el joven Michael Jackson en la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

La noticia marcó el inicio de una preparación exigente. “Estaba muy emocionado, pero sabía que era una gran responsabilidad, así que tenía que concentrarme y trabajar duro en mi técnica. Empecé a practicar la voz de Michael Jackson”, añadió.

El proceso de construcción del personaje implicó no solo el trabajo vocal, sino también la recreación de los gestos y movimientos característicos del artista.

Juliano Valdi reconoció que uno de los principales desafíos fue capturar esos detalles. “Diría que el baile, pero también sus gestos”, señaló al referirse a los aspectos más complejos de la interpretación.

El desempeño de Valdi también fue valorado por su compañero de reparto Jaafar Jackson, quien interpretó la versión adulta del cantante.

La recreación de los gestos y el baile de Jackson supuso uno de los principales retos para Valdi (Lionsgate)

Ambos actores trabajaron de manera separada durante gran parte del rodaje, debido a que representaron distintas etapas de la vida del personaje.

En declaraciones recogidas por Blavity, Jackson explicó: “Las veces que veía a Juliano eran realmente en el proceso de ensayo”.

El intérprete del Rey del Pop detalló que cada uno se preparaba en espacios distintos, centrado en su propio periodo del personaje.

A pesar de ese contacto limitado, Jackson destacó la impresión que le produjo el trabajo de Juliano Valdi. “Solo fui al set una vez para verlo hacer una actuación, y me dejó muy impresionado”, afirmó.

Jaafar Jackson, quien encarnó la etapa adulta de Michael, elogió el desempeño y el talento de Valdi en el filme (REUTERS/Mario Anzuoni)

También explicó que no presenció las escenas dramáticas durante el rodaje, por lo que su valoración se completó al ver el resultado final. “Cuando lo vi en la película por primera vez, honestamente me sorprendió mucho”, agregó.

El propio Valdi se refirió a su relación con Jackson, señalando que, aunque no compartieron demasiado tiempo, los encuentros fueron positivos.

“Realmente no tuve mucho tiempo para pasar con Jaafar, pero cuando coincidíamos, la pasábamos muy bien”, comentó.

Uno de esos momentos ocurrió durante una sesión fotográfica, donde pudieron conversar con más calma sobre el proceso de trabajo.

El filme también contó con un elenco que incluyó a Nia Long como Katherine Jackson y Colman Domingo como Joe Jackson.

Juliano Valdi obtuvo el papel tras un proceso familiar, compartido en entrevista, que marcó el inicio de su exigente preparación (REUTERS/Nadja Wohlleben)

“Michael” es un éxito de taquilla

Michael presenta un recorrido por la evolución de Michael Jackson, desde sus inicios como niño prodigio hasta su desarrollo como artista solista en la década de 1980.

La película, estrenada el 23 de abril en cines de América Latina, rompió récords en taquilla durante su primer fin de semana de lanzamiento, superando incluso al biopic musical Bohemian Rhapsody.

A nivel global, recaudó un total de 314 millones de dólares, por lo que, se espera que este desempeño se mantenga con el paso de los días.

Respecto a una secuela, los directivos de Lionsgate indicaron que antes de confirmar una segunda parte tendrían que asegurarse que el primer largometraje sea lo suficientemente exitoso.