Sam Worthington reveló por qué eligió alejarse de los grandes estudios tras Avatar: “Nunca he tenido un plan”

Sam Worthington afirma que nunca ha seguido un plan de carrera y apuesta por la intuición como motor de su trayectoria actoral en Hollywood (Crédito: Imdb)

Sam Worthington, protagonista de Avatar, ha construido una carrera singular en Hollywood alternando éxitos mundiales con elecciones arriesgadas y papeles poco convencionales; alejado de fórmulas predecibles y de la agenda de las grandes productoras, el actor australiano explora nuevas vías profesionales guiado por la intuición y una búsqueda individual de sentido, según reflexiona en entrevista con el diario británico The Independent.

El impacto de Avatar y la fama inesperada

“Yo nunca he tenido un plan. La gente mira mi carrera y se pregunta: ‘¿Qué diablos está haciendo?’”, reconoce Worthington en la entrevista. Cuando Avatar se convirtió en el mayor éxito de taquilla de la historia en 2009, su vida cambió radicalmente.

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El actor australiano Sam Worthington considera que el éxito mundial de Avatar transformó profundamente su vida y puso a prueba su estabilidad personal (Crédito: Imdb)

“Era un chico de 29 años de Australia. Si alguien me hubiera dicho que iba a estar en la película más grande de todos los tiempos, me habría reído. No tiene sentido”. La exposición repentina y el peso de la notoriedad trajeron consigo dificultades personales, como problemas con el alcohol, que logró superar gracias al apoyo de su esposa y sus hijos. Worthington destaca que su familia ha sido clave para mantener la estabilidad frente a la presión de protagonizar una de las franquicias más importantes de la industria.

Elección de papeles fuera de lo común

En los últimos años, Worthington ha optado por personajes pequeños o singulares, priorizando el aprendizaje y la experimentación sobre la fama. Su trabajo en Fuze, dirigida por David MacKenzie, es ejemplo de ello: “Son los papeles que a veces amo. Porque David confía en mí para que cree algo. Él sabe que entiendo la dinámica del rodaje y que puedo equilibrar a los otros actores”.

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El protagonista de Avatar prefiere papeles poco convencionales y proyectos independientes, priorizando la experimentación artística frente a la fama y el éxito comercial (Crédito: Imdb)

En este filme, su personaje, inicialmente un extra, terminó como pieza clave de la historia. Worthington prefiere transmitir emociones a través de la acción antes que del diálogo: “No me gustan las palabras, hombre. El cine es imagen, no palabras. Siempre he pensado eso”, comenta a The Independent.

“Cada trabajo es una forma de descubrir algo. A veces he aprendido más en proyectos olvidados que en los más reconocidos”. Esta inclinación por los roles poco convencionales se manifiesta en sus próximos proyectos, como la película de inspiración religiosa Zero AD y el thriller multilingüe The Exiles, rodado en Taiwán.

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“En The Exiles, la mitad es en taiwanés y hago de gánster”, detalla. “Aunque muchas veces no entendía lo que decían, fue una de mis mejores experiencias. El director estaba lo suficientemente loco como para aceptarme”, relata entre risas.

Trabajo colectivo y libertad creativa en Avatar

Sam Worthington resalta que en Avatar se disfruta libertad creativa, gracias al enfoque colectivo de James Cameron y la protección ante la presión de los grandes estudios (Photo by Mark Fellman. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.)

Worthington resalta que en Avatar, tanto el director James Cameron como el productor Jon Landau han protegido al elenco de la presión de los grandes estudios. “A diferencia de Marvel y otros estudios, en Avatar nos sentimos como en una película independiente. No hay presión externa ni del estudio. Por eso arriesgamos más”, explica.

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Sobre Cameron, rechaza los estereotipos de autoritarismo y destaca su perfil de creador: “Piensan que Avatar es una maquinaria sólida y que Jim es un director autoritario. Y no lo es. Es un pintor”. Para Worthington, el proceso de trabajo en las películas de Avatar es más colectivo y creativo de lo que suele creerse.

Búsqueda de sentido y apertura a nuevos caminos

A punto de cumplir 50 años, Sam Worthington expresa que la autenticidad, la curiosidad y la apertura a nuevos caminos son clave en su búsqueda constante de sentido profesional (REUTERS/Carlos Osorio)

A punto de cumplir 50 años, Worthington se muestra dispuesto a asumir cualquier desafío, desde liderar una superproducción hasta participar en un papel secundario. Su objetivo, según relató a The Independent, es encontrar su lugar en una industria que premia tanto el riesgo como la continuidad.

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Considera que cada experiencia, en grandes producciones o proyectos independientes, le permite crecer y redefinir su oficio. Worthington concluye que la autenticidad y la voluntad de experimentar siguen siendo las claves de su longevidad profesional, y que su carrera, lejos de seguir un guion preestablecido, es el resultado de elecciones personales orientadas por la curiosidad y la búsqueda de sentido.