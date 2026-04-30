Entretenimiento

Joe Russo dio detalles sobre una charla secreta con Robert Downey Jr.: “Empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”

El cineasta reveló que el actor buscó activamente volver a la franquicia para alejarse del héroe que lo definió durante más de una década y encarnar al villano más poderoso del universo Marvel en “Avengers: Doomsday”

Guardar
Marvel anuncia el reestreno mundial de "Avengers: Endgame" con escenas inéditas para conectar la historia con "Doomsday"

Marvel ha anunciado el reestreno mundial de Avengers: Endgame con material inédito el 25 de septiembre de 2026, solo tres meses antes del esperado estreno de Avengers: Doomsday. La compañía sumará nuevas escenas para crear un puente narrativo entre ambas películas y recuperar la atención de la audiencia. Esta medida representa uno de los movimientos comerciales más importantes en la estrategia de Marvel para 2026, según informó Espinof.

Marvel busca que el reestreno de Avengers: Endgame funcione como un evento clave para unir narrativamente el final de la Saga del Infinito con los acontecimientos de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

El objetivo es facilitar la comprensión de la nueva película y reanimar el interés de quienes se alejaron tras la proliferación de títulos de la franquicia. Espinof señala que esta táctica intenta atraer a un público que ha mostrado indicios de cansancio frente al género de superhéroes.

El reestreno de “Avengers: Endgame” como estrategia clave de Marvel

Joe Russo, codirector de ambas películas, afirmó que el reestreno constituye “una oportunidad única” para fortalecer los lazos argumentales y profundizar en el universo creado por Marvel.

PUBLICIDAD

Los hermanos Russo vuelven a tomar las riendas del futuro de Marvel (REUTERS/Caroline Brehman)
Los hermanos Russo vuelven a tomar las riendas del futuro de Marvel (REUTERS/Caroline Brehman)

Para Russo, esta iniciativa es “fundamentalmente importante”, al permitir aprovechar el éxito de la película original e invertir en nuevas escenas. El cineasta remarcó que no todas las producciones pueden optar por un relanzamiento de estas características, ya que implica una inversión notable.

El puente narrativo entre “Endgame” y “Doomsday”

Este contenido busca establecer una transición clara que ayude a los espectadores a entender la continuidad entre las dos películas. Russo explicó que el material inédito ha sido diseñado para complementar la narrativa principal, facilitando así la conexión argumental y la ampliación del universo Marvel hacia sus siguientes fases.

El propio director subrayó que la “estructura narrativa serializada” constituye el eje de la misión del estudio. Según Espinof, la integración de estas nuevas escenas servirá para clarificar motivaciones y relaciones de los personajes, tanto para quienes siguieron la saga como para quienes retoman la historia en esta nueva etapa.

El regreso de Robert Downey Jr. como Dr. Doom

Robert Downey Jr. - Doctor Doom - Avengers: Doomsday - Avengers: Secret Wars - Anthony Russo - Joe Russo
Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel interpretando ahora al villano Dr. Doom, en un giro inédito para la franquicia

Un aspecto destacado será el retorno de Robert Downey Jr., ahora como Dr. Doom dentro del universo Marvel. Joe Russo, citado por Espinof, indicó que la vuelta de Downey Jr. surgió tras una extensa charla entre el actor, Marvel y Kevin Feige, máximo responsable del estudio.

Russo relató que Downey Jr. “empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”, y que durante una cena en Nueva York expresó su interés por asumir un papel radicalmente distinto. Tras interpretar al héroe definitivo, ahora encarnará al “villano definitivo”, un giro que el director calificó como una idea muy inteligente.

Marvel diseñó una estructura narrativa inspirada en los cómics, con el propósito de dar sentido a esta nueva etapa y justificar el nuevo papel del actor. Feige participó activamente en el proceso, buscando que este regreso fortaleciera la coherencia de la historia y resultara atractivo para la audiencia.

La competencia en taquilla: “Doomsday” vs. “Dune”

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participó directamente en el proceso creativo para el nuevo papel de Downey Jr. (REUTERS/Caroline Brehman)
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participó directamente en el proceso creativo para el nuevo papel de Downey Jr. (REUTERS/Caroline Brehman)

El 18 de diciembre de 2026 está marcado por el estreno simultáneo de Avengers: Doomsday y Dune: Parte Tres, ambos esperados mundialmente. Estas producciones competirán en salas equipadas con tecnología avanzada, con las pantallas IMAX y el sistema Infinity Vision como principales atractivos.

Espinof destaca que la coincidencia de fechas añade presión en términos comerciales y representa uno de los duelos cinematográficos del año. El acceso a formatos premium tendrá un peso relevante en el resultado de la batalla en taquilla.

Este enfrentamiento obligará a Marvel a desplegar estrategias de marketing diferenciadas, incluyendo el reestreno de Endgame, para atraer espectadores y consolidar su liderazgo en la industria del cine.

La fatiga superheróica y la apuesta por recuperar a la audiencia

Avengers
Marvel busca innovar con novedades argumentales para atraer tanto a su público fiel como a quienes se alejaron (Foto: Marvel Studios)

Marvel ha experimentado una disminución en la respuesta entusiasta del público, situación atribuida en parte a la saturación generada durante la Saga del Multiverso y la multiplicación de entregas. Joe Russo reconoció que devolver el entusiasmo a los seguidores implica ofrecer propuestas novedosas y recuperar la experiencia colectiva que caracteriza las grandes citas en el cine.

El director expresó que el desafío es renovar el “sentido de comunidad en el cine”, un elemento que ha distinguido a Marvel frente a otras productoras. La apuesta pasa por reanimar el interés mediante eventos en sala, integrando tanto a viejos seguidores como a espectadores que se habían distanciado.

La introducción de villanos icónicos y la oferta de material inédito en el reestreno de Endgame constituyen pilares del plan de Marvel para reactivar la implicación del público y reconstruir la emoción compartida en torno al universo Marvel.

La recompensa que Marvel busca va más allá del éxito económico o la innovación visual: se centra en restaurar el sentido de pertenencia y las emociones conjuntas de quienes asisten a una sala y viven el fenómeno colectivo del cine.

Temas Relacionados

Avengers: EndgameAvengers: DoomsdayMarvel StudiosIndustria CinematográficaFranquicias de SuperhéroesEspinofNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sam Worthington reveló por qué eligió alejarse de los grandes estudios tras Avatar: “Nunca he tenido un plan”

El actor australiano contó que James Cameron protege a su elenco de las presiones de los grandes estudios y que la curiosidad y la búsqueda de sentido han sido siempre su única guía profesional

Sam Worthington reveló por qué eligió alejarse de los grandes estudios tras Avatar: “Nunca he tenido un plan”

La crisis que casi destruyó a Iron Maiden y que sus integrantes ocultaron durante décadas

Detrás de los estadios llenos y los álbumes icónicos hay años de fracturas internas, salidas silenciosas y momentos en que la banda más grande del heavy metal estuvo a punto de desaparecer para siempre, según confesó Bruce Dickinson a The Guardian

La crisis que casi destruyó a Iron Maiden y que sus integrantes ocultaron durante décadas

‘Michael’ tendrá una segunda parte que arrancará su rodaje este año o el siguiente, según el jefe de Lionsgate

Adam Fogelson reveló que están trabajando en una continuación a la espera de cuadrar fechas con el director Antoine Fuqua

‘Michael’ tendrá una segunda parte que arrancará su rodaje este año o el siguiente, según el jefe de Lionsgate

Terror y humor absurdo en la serie más original de la temporada: un cruce entre ‘Mare of Easttown’, ‘Twin Peaks’ y Stephen King

Aterriza en Apple TV ‘La maldición de Widow’s Bay’, protagonizada por Matthew Rhys y destinada a convertirse en un clásico de culto inmediato

Terror y humor absurdo en la serie más original de la temporada: un cruce entre ‘Mare of Easttown’, ‘Twin Peaks’ y Stephen King

Fiscales revelan que Celeste Rivas conoció a D4vd a los 11 años y mantuvo relaciones sexuales con él dos años después

Las autoridades reconstruyen el vínculo a partir de evidencia recopilada durante la investigación

Fiscales revelan que Celeste Rivas conoció a D4vd a los 11 años y mantuvo relaciones sexuales con él dos años después
DEPORTES
Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Masajistas, psicólogos equinos y dietas de atleta de élite: los secretos del entrenamiento de los caballos del Kentucky Derby

Sofia Cook, la futbolista con raíces argentinas que deslumbra en Estados Unidos: el sueño pendiente con Messi

Los 10 puntos clave del proyecto de ampliación de La Bombonera tras la aprobación de la CNRT

De Arrascaeta sufrió una lesión en Flamengo y encendió las alarmas en Uruguay de cara al Mundial: el preocupante parte médico

El arquero de Palestino atajó tres penales en 5 minutos ante Gremio por la Sudamericana: el histórico récord que ostenta un argentino

TELESHOW
Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea contó la drástica decisión que tomó respecto a sus redes para no ser tóxica con Juan Ingaramo

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr. y su esposa: “Ella estaría de novia con el mejor amigo de él”

Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados después de una explosiva gala

El tierno gesto de Enzo Fernández con Valentina Cervantes tras su balance mensual: “Algo sabés de esto”

Eugenia Tobal mostró cómo le enseña educación financiera a su hija Ema: “Aprendan a cuidar su plata”

INFOBAE AMÉRICA

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

El Rey Carlos III y la reina Camila rindieron homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en su visita a Nueva York

Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

Qatar bajo la alfombra de la Corte Penal Internacional

El camino de Taiwán hacia la eliminación de la hepatitis C como amenaza para la salud pública

Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos