Joe Russo dio detalles sobre una charla secreta con Robert Downey Jr.: “Empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”

Marvel anuncia el reestreno mundial de "Avengers: Endgame" con escenas inéditas para conectar la historia con "Doomsday"

Marvel ha anunciado el reestreno mundial de Avengers: Endgame con material inédito el 25 de septiembre de 2026, solo tres meses antes del esperado estreno de Avengers: Doomsday. La compañía sumará nuevas escenas para crear un puente narrativo entre ambas películas y recuperar la atención de la audiencia. Esta medida representa uno de los movimientos comerciales más importantes en la estrategia de Marvel para 2026, según informó Espinof.

Marvel busca que el reestreno de Avengers: Endgame funcione como un evento clave para unir narrativamente el final de la Saga del Infinito con los acontecimientos de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

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El objetivo es facilitar la comprensión de la nueva película y reanimar el interés de quienes se alejaron tras la proliferación de títulos de la franquicia. Espinof señala que esta táctica intenta atraer a un público que ha mostrado indicios de cansancio frente al género de superhéroes.

El reestreno de “Avengers: Endgame” como estrategia clave de Marvel

Joe Russo, codirector de ambas películas, afirmó que el reestreno constituye “una oportunidad única” para fortalecer los lazos argumentales y profundizar en el universo creado por Marvel.

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Los hermanos Russo vuelven a tomar las riendas del futuro de Marvel (REUTERS/Caroline Brehman)

Para Russo, esta iniciativa es “fundamentalmente importante”, al permitir aprovechar el éxito de la película original e invertir en nuevas escenas. El cineasta remarcó que no todas las producciones pueden optar por un relanzamiento de estas características, ya que implica una inversión notable.

El puente narrativo entre “Endgame” y “Doomsday”

Este contenido busca establecer una transición clara que ayude a los espectadores a entender la continuidad entre las dos películas. Russo explicó que el material inédito ha sido diseñado para complementar la narrativa principal, facilitando así la conexión argumental y la ampliación del universo Marvel hacia sus siguientes fases.

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El propio director subrayó que la “estructura narrativa serializada” constituye el eje de la misión del estudio. Según Espinof, la integración de estas nuevas escenas servirá para clarificar motivaciones y relaciones de los personajes, tanto para quienes siguieron la saga como para quienes retoman la historia en esta nueva etapa.

El regreso de Robert Downey Jr. como Dr. Doom

Robert Downey Jr. regresa al universo Marvel interpretando ahora al villano Dr. Doom, en un giro inédito para la franquicia

Un aspecto destacado será el retorno de Robert Downey Jr., ahora como Dr. Doom dentro del universo Marvel. Joe Russo, citado por Espinof, indicó que la vuelta de Downey Jr. surgió tras una extensa charla entre el actor, Marvel y Kevin Feige, máximo responsable del estudio.

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Russo relató que Downey Jr. “empezó a considerar su regreso hace dos años y medio”, y que durante una cena en Nueva York expresó su interés por asumir un papel radicalmente distinto. Tras interpretar al héroe definitivo, ahora encarnará al “villano definitivo”, un giro que el director calificó como una idea muy inteligente.

Marvel diseñó una estructura narrativa inspirada en los cómics, con el propósito de dar sentido a esta nueva etapa y justificar el nuevo papel del actor. Feige participó activamente en el proceso, buscando que este regreso fortaleciera la coherencia de la historia y resultara atractivo para la audiencia.

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La competencia en taquilla: “Doomsday” vs. “Dune”

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participó directamente en el proceso creativo para el nuevo papel de Downey Jr. (REUTERS/Caroline Brehman)

El 18 de diciembre de 2026 está marcado por el estreno simultáneo de Avengers: Doomsday y Dune: Parte Tres, ambos esperados mundialmente. Estas producciones competirán en salas equipadas con tecnología avanzada, con las pantallas IMAX y el sistema Infinity Vision como principales atractivos.

Espinof destaca que la coincidencia de fechas añade presión en términos comerciales y representa uno de los duelos cinematográficos del año. El acceso a formatos premium tendrá un peso relevante en el resultado de la batalla en taquilla.

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Este enfrentamiento obligará a Marvel a desplegar estrategias de marketing diferenciadas, incluyendo el reestreno de Endgame, para atraer espectadores y consolidar su liderazgo en la industria del cine.

La fatiga superheróica y la apuesta por recuperar a la audiencia

Marvel busca innovar con novedades argumentales para atraer tanto a su público fiel como a quienes se alejaron (Foto: Marvel Studios)

Marvel ha experimentado una disminución en la respuesta entusiasta del público, situación atribuida en parte a la saturación generada durante la Saga del Multiverso y la multiplicación de entregas. Joe Russo reconoció que devolver el entusiasmo a los seguidores implica ofrecer propuestas novedosas y recuperar la experiencia colectiva que caracteriza las grandes citas en el cine.

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El director expresó que el desafío es renovar el “sentido de comunidad en el cine”, un elemento que ha distinguido a Marvel frente a otras productoras. La apuesta pasa por reanimar el interés mediante eventos en sala, integrando tanto a viejos seguidores como a espectadores que se habían distanciado.

La introducción de villanos icónicos y la oferta de material inédito en el reestreno de Endgame constituyen pilares del plan de Marvel para reactivar la implicación del público y reconstruir la emoción compartida en torno al universo Marvel.

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La recompensa que Marvel busca va más allá del éxito económico o la innovación visual: se centra en restaurar el sentido de pertenencia y las emociones conjuntas de quienes asisten a una sala y viven el fenómeno colectivo del cine.