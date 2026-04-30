El Encargado decidió anticipar su estreno y ya se puede ver en Disney+

El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney

La serie “El Encargado” adelantó su estreno previsto y estará disponible a partir de hoy, 30 de abril, en lugar del 1 de mayo como se había anunciado originalmente. Esta modificación permite que el público acceda antes a los nuevos episodios, generando expectativas entre los seguidores de la producción.

La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, ha escalado su narrativa llevando al personaje central, Eliseo Basurto, a los más altos círculos de poder mientras enfrenta una conspiración interna liderada por su histórico rival Matías Zambrano.

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Imagen promocional del adelanto de El Encargado en la plataforma. (Disney+)

La cuarta temporada incorpora novedades de industria con Jerónimo Carranza como showrunner, la dirección de Florencia Momo y la participación de Martín Hodara como director invitado en el último episodio. El equipo de guion suma a Emanuel Diez como head writer, respaldado por Diego Bliffeld como colaborador. El elenco mantiene su estructura coral e integra a figuras como Arturo Puig en el papel del presidente, además de participaciones especiales de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Claudia Fontán. En este ciclo, la trama sitúa a Eliseo en la cima de la influencia nacional, profundizando en la tensión entre el ascenso del personaje y los intentos de su entorno por desplazarlo, en un arco argumental que pone en juego incluso la vida del protagonista.

Las temporadas iniciales de El encargado sentaron las bases para una progresiva expansión del universo narrativo: de la administración de edificios, el personaje impulsó la creación de la ficticia Soluciones Integrales Basurto (SIB), plataforma desde la cual la serie introdujo problemáticas de management, confianza comunitaria y relaciones de poder. Esta decisión argumental segmentó la tensión narrativa entre lo cotidiano y lo empresarial, generando interés tanto entre espectadores como actores de la industria atentos a la proyección de temáticas de liderazgo en la ficción de distribución masiva.

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El Encargado habilitó su estreno antes de lo previsto y ya genera repercusiones. (Disney+)

El impacto de El encargado y la disputa sindical por su representación

La consolidación de El encargado como uno de los pilares de la ficción nacional ha estado acompañada por una recepción polarizada entre la audiencia y los gremios del sector. El estreno de la primera temporada motivó una reacción por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal (SUTERH), que expresó su descontento por la representación que la serie ofrece del rol de encargado de edificio. Según detalló el sindicato, el retrato de Eliseo como un personaje amoral y manipulador fue motivo de inspecciones laborales en el edificio real donde se realizó el rodaje y de cartas de repudio dirigidas tanto a la producción como a Francella.

La gobernanza de este conflicto incluyó presiones para que el contenido de la serie fuese moderado, argumentando la generación de prejuicios negativos sobre los trabajadores del sector y la desconexión de la ficción con la realidad diaria. Francella defendió la naturaleza ficticia de la obra en respuesta, sosteniendo que la mayoría de los porteros se sintieron representados y valoraron la visibilidad alcanzada por la serie.

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La serie El Encargado sorprendió al público con su estreno el 30 de abril. (Disney+)

El regreso del universo de Eliseo Basurto resalta el desafío de continuidad en streaming, mientras la campaña promocional centra su narrativa en el destino final del personaje, una estrategia orientada tanto a la fidelización como a la generación de debates en la crítica.

El bloque secundario del reparto aporta no solo a la estructura coral, sino también al retrato de las relaciones de poder internas y externas al edificio. Personajes recurrentes y colaboraciones con organizaciones ficticias como AyuDando han funcionado como anclaje temático para problemáticas sociales, fortaleciendo la posición de la serie en un mercado cuya competitividad se incrementa temporada a temporada.

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