La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

Zahara Jolie habla de su vínculo con Angelina Jolie en un discurso público. (AP)

Durante un brunch organizado por la Pearls of Purpose Foundation, la hija de Zahara Jolie ofreció un discurso público en el que abordó su relación con su madre. En un video difundido en redes sociales, la joven de 21 años habló sobre el valor de las relaciones entre madres e hijas y la dificultad de describir su propia experiencia.

“Cuando me pidieron hablar hoy sobre el valor de las relaciones entre madres e hijas, me resultó difícil encontrar las palabras. No porque no lo valore, sino porque mi mamá y yo tenemos una relación única, casi afín, que puede ser difícil de poner en palabras”, expresó.

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Zahara, quien cursa el último año de la carrera de psicología con una especialización en estudios educativos, también se refirió a su historia personal.

“Nuestro amor es uno que se construyó. Fui adoptada a los seis meses y recibí a algunas de las personas más especiales y amorosas como hermanos, con una mamá que nos crio con el valor de ayudar a los demás, ser amables y siempre esforzarnos por crecer como personas”, señaló.

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Zahara Jolie destacó los valores que Angelina Jolie le inculcó junto a sus hermanos. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

En su discurso, destacó la influencia de su madre en la formación de valores familiares y afirmó que aunque “pueden sonar simples, en un mundo donde la amabilidad a veces se pasa por alto y ayudar a otros puede tener un costo”, agradece haber tenido un modelo a seguir que le mostró cómo ser una persona íntegra”.

Asimismo, describió a Angelina Jolie como “la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva a la que puedo llamar mamá”. Por si fuera poco, la joven también abordó el impacto de la exposición pública en su entorno familiar.

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“Desde temprano me di cuenta de que sería difícil incluir a mi mamá y a mi familia en estos espacios sin poder compartir directamente los efectos. Con la vida pública que llevamos, puede ser complicado encontrar momentos especiales e íntimos sin sentir el peso de tantas miradas sobre nosotros”, explicó.

Zahara Jolie abordó la exposición mediática que sufre su familia. (WireImage)

En relación con su desarrollo académico y social, Zahara mencionó su participación en organizaciones estudiantiles y experiencias de liderazgo. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de su hermandad universitaria.

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“A lo largo de mi formación, he visto la alegría y los desafíos que conlleva la mentoría y la importancia de tener modelos positivos. Todos sabemos que no llegamos a donde estamos únicamente por mérito propio”, dijo.

También hizo referencia a su papel dentro de la familia, especialmente en el cuidado de sus hermanos menores. “Me gustaba cuidar de mis hermanos menores y reflejar el cuidado y la compasión que mi mamá nos mostraba”, comentó.

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Añadió que la influencia de las actividades humanitarias de su madre ha tenido un impacto en su propia perspectiva, señalando que esas experiencias han influido en su forma de ver el mundo.

“Recuerdo una frase que vi hace años que decía: ‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crio’. Gracias, mamá”, expresó al cierre de su intervención.

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Zahara Jolie le agradeció a Angelina por hacerla la mujer que es hoy. (Instagram)

La participación pública de Zahara no incluyó referencias a su padre, el actor Brad Pitt. La relación entre ambos ha sido descrita como distante desde la separación de sus padres en 2016.

Angelina Jolie y Pitt, quienes iniciaron su relación tras coincidir en la película Mr. & Mrs. Smith, contrajeron matrimonio en 2014 y finalizaron su proceso de divorcio en 2024.

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Zahara es una de los seis hijos de la expareja, junto con Maddox, Pax, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. En años recientes, varios de ellos han modificado el uso del apellido paterno en distintos contextos públicos.