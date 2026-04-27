Entretenimiento

La hija de Angelina Jolie detalló cómo es su vínculo con la actriz: “Es la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva”

Zahara Jolie destacó la influencia de la estrella de Hollywood en su formación personal

Guardar
Zahara Jolie habla de su vínculo con Angelina Jolie en un discurso público. (AP)
Zahara Jolie habla de su vínculo con Angelina Jolie en un discurso público. (AP)

Durante un brunch organizado por la Pearls of Purpose Foundation, la hija de Zahara Jolie ofreció un discurso público en el que abordó su relación con su madre. En un video difundido en redes sociales, la joven de 21 años habló sobre el valor de las relaciones entre madres e hijas y la dificultad de describir su propia experiencia.

“Cuando me pidieron hablar hoy sobre el valor de las relaciones entre madres e hijas, me resultó difícil encontrar las palabras. No porque no lo valore, sino porque mi mamá y yo tenemos una relación única, casi afín, que puede ser difícil de poner en palabras”, expresó.

PUBLICIDAD

Zahara, quien cursa el último año de la carrera de psicología con una especialización en estudios educativos, también se refirió a su historia personal.

“Nuestro amor es uno que se construyó. Fui adoptada a los seis meses y recibí a algunas de las personas más especiales y amorosas como hermanos, con una mamá que nos crio con el valor de ayudar a los demás, ser amables y siempre esforzarnos por crecer como personas”, señaló.

PUBLICIDAD

Zahara Jolie destacó los valores que Angelina Jolie le inculcó junto a sus hermanos. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Zahara Jolie destacó los valores que Angelina Jolie le inculcó junto a sus hermanos. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

En su discurso, destacó la influencia de su madre en la formación de valores familiares y afirmó que aunque “pueden sonar simples, en un mundo donde la amabilidad a veces se pasa por alto y ayudar a otros puede tener un costo”, agradece haber tenido un modelo a seguir que le mostró cómo ser una persona íntegra”.

Asimismo, describió a Angelina Jolie como “la mujer más desinteresada, amorosa y comprensiva a la que puedo llamar mamá”. Por si fuera poco, la joven también abordó el impacto de la exposición pública en su entorno familiar.

“Desde temprano me di cuenta de que sería difícil incluir a mi mamá y a mi familia en estos espacios sin poder compartir directamente los efectos. Con la vida pública que llevamos, puede ser complicado encontrar momentos especiales e íntimos sin sentir el peso de tantas miradas sobre nosotros”, explicó.

Zahara Jolie abordó la exposición mediática que sufre su familia. (WireImage)
Zahara Jolie abordó la exposición mediática que sufre su familia. (WireImage)

En relación con su desarrollo académico y social, Zahara mencionó su participación en organizaciones estudiantiles y experiencias de liderazgo. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de su hermandad universitaria.

“A lo largo de mi formación, he visto la alegría y los desafíos que conlleva la mentoría y la importancia de tener modelos positivos. Todos sabemos que no llegamos a donde estamos únicamente por mérito propio”, dijo.

También hizo referencia a su papel dentro de la familia, especialmente en el cuidado de sus hermanos menores. “Me gustaba cuidar de mis hermanos menores y reflejar el cuidado y la compasión que mi mamá nos mostraba”, comentó.

Añadió que la influencia de las actividades humanitarias de su madre ha tenido un impacto en su propia perspectiva, señalando que esas experiencias han influido en su forma de ver el mundo.

“Recuerdo una frase que vi hace años que decía: ‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crio’. Gracias, mamá”, expresó al cierre de su intervención.

Zahara Jolie le agradeció a Angelina por hacerla la mujer que es hoy. (Instagram)
Zahara Jolie le agradeció a Angelina por hacerla la mujer que es hoy. (Instagram)

La participación pública de Zahara no incluyó referencias a su padre, el actor Brad Pitt. La relación entre ambos ha sido descrita como distante desde la separación de sus padres en 2016.

Angelina Jolie y Pitt, quienes iniciaron su relación tras coincidir en la película Mr. & Mrs. Smith, contrajeron matrimonio en 2014 y finalizaron su proceso de divorcio en 2024.

Zahara es una de los seis hijos de la expareja, junto con Maddox, Pax, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne. En años recientes, varios de ellos han modificado el uso del apellido paterno en distintos contextos públicos.

Temas Relacionados

Angelina Jolieestrellas de HollywoodentretenimientohijosZahara Jolie

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco que usó Christopher Nolan para convertir a Bane en el villano más imponente del Caballero Oscuro

Sin efectos digitales ni tecnología avanzada, el director recurrió a efectos de vestuario para que Tom Hardy lograra intimidar a Batman en pantalla, una solución artesanal que el público nunca notó durante la película

El truco que usó Christopher Nolan para convertir a Bane en el villano más imponente del Caballero Oscuro

El director de la biopic de Michael Jackson reveló por qué la película no incluyó las acusaciones de abuso sexual

La producción protagonizada por Jaafar Jackson aborda el ascenso del cantante hasta 1988, antes de las primeras investigaciones en su contra

El director de la biopic de Michael Jackson reveló por qué la película no incluyó las acusaciones de abuso sexual

Murió Gerry Conway, escritor de Marvel Comics y creador de Punisher

El escritor neoyorquino marcó tendencia con historias profundas y antihéroes, influyendo en la narrativa moderna y en las adaptaciones cinematográficas de Marvel

Murió Gerry Conway, escritor de Marvel Comics y creador de Punisher

Jack Nicholson: esta es la fortuna de uno de los actores más ricos del planeta

Con un total de tres premios Oscar y 60 filmes en su haber, el patrimonio de Nicholson es uno de los más impresionantes dentro de Hollywood

Jack Nicholson: esta es la fortuna de uno de los actores más ricos del planeta

Qué pasó con los hermanos de Michael Jackson y dónde están ahora

Nacieron en Gary, Indiana, y conquistaron el mundo desde muy jóvenes. Décadas después del apogeo de The Jackson 5, los hermanos tomaron caminos distintos

Qué pasó con los hermanos de Michael Jackson y dónde están ahora
DEPORTES
La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

La llamativa reacción de un hincha del Zaragoza ante la agresión de Esteban Andrada a un futbolista español: “Te juro que te quiero”

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry buscan los cuartos en Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

La filosa sentencia de Mourinho sobre la dura sanción a Prestianni por el incidente con Vinícius

El viaje argentino más extremo al Mundial: dos cordobeses recorrerán 7.500 km en bicicleta, atravesando diez países

La nueva frase de Paulo Dybala sobre su futuro que causó furor entre los hinchas de Boca Juniors: el factor Leandro Paredes

TELESHOW
La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

La despedida de Fito Páez y Cecilia Roth a Adolfo Aristarain: las fotos de su último adiós

Andrea Rincón recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi: “Al otro día hizo un gol”

Cristian Bernard: “Hacer una película de terror en Argentina es una epopeya”

El tenaz comentario de Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los premios Martín Fierro de la Moda

El mensaje de Mica Viciconte reavivó la polémica familiar luego de la fiesta de 15 de Allegra: “La gente que querés”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años

Un estudio revela las rutas de un barco romano hundido hace 2.200 años

La ONU rechazó la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Ormuz: “No existe ningún fundamento jurídico”

Los demócratas podrían recuperar el control del Senado: estas son las elecciones clave a seguir

Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Así es la medusa más peligrosa del mundo: puede matar en minutos y es casi invisible en el agua