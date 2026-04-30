“Nueve Reinas” salta a Madrid: una dupla de estafadores, el trasfondo de la crisis económica y el desafío de igualar un clásico argentino

Hay historias que merecen volver a ser contadas. Empieza el rodaje de Nueve Reinas, con Álvaro Morte y Patrick Criado, una adaptación a la madrileña del clásico argentino de los 2000. (Netflix)

Netflix España dio inicio al rodaje de Nueve Reinas, una serie que adapta el clásico argentino dirigido por Fabián Bielinsky, con Álvaro Morte y Patrick Criado como protagonistas. Esta nueva producción traslada la historia al Madrid de 2012 e integra la trama en el contexto de la crisis económica, reinterpretando la dinámica de los dos estafadores más célebres del cine iberoamericano. El proyecto contará con guion y producción ejecutiva de Xosé Morais y Víctor Sierra, junto a un equipo técnico liderado por LAZONA como productora principal.

Esta serie constituye la primera adaptación española de Nueve Reinas luego del intento fallido de Hollywood en 2004 con Criminal, película dirigida por Gregory Jacobs y producida por Steven Soderbergh y George Clooney, la cual llevó la historia a Los Ángeles sin conseguir el impacto ni la aprobación de Ricardo Darín, quien criticó abiertamente el resultado. Además de otras adaptaciones internacionales, como la versión india Bluffmaster en 2005, la apuesta de Netflix España se presenta como la reinterpretación europea más ambiciosa hasta la fecha, apoyada en un elenco de alto perfil y el atractivo contextual de la trama en la coyuntura española.

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Netflix España inicia el rodaje de la serie Nueve Reinas, una adaptación ambientada en el Madrid de la crisis de 2012. (Atresmedia)

En esta versión, Álvaro Morte interpreta a Marcos —personaje que consolidó a Darín en la historia del cine criminal latinoamericano— y Patrick Criado da vida a Juan, papel originalmente encarnado por Gastón Pauls. Los dos personajes protagonizan una alianza forzada en el transcurso de veinticuatro horas para ejecutar “el golpe de sus vidas”: la venta de nueve sellos falsificados, eje central de la trama que, según la producción, funciona como “el reflejo de un país donde la línea entre víctimas y estafadores es cada vez más borrosa”. Completan el elenco José Coronado, Aura Garrido y Margarida Corceiro, reforzando el compromiso de la plataforma con una factura técnica y actoral que aspira a estar a la altura de sus mayores lanzamientos en España.

Nueva geografía, misma tensión: el traslado a Madrid y sus implicancias narrativas

La selección del Madrid de 2012 como escenario principal implica un viraje respecto a la versión de Bielinsky, situada en un Buenos Aires marcado por la crisis de 2000. Al contextualizar la historia en la recesión española, Morais y Sierra buscan conectar con un público moldeado por la desconfianza y la precariedad económica, matices clave en la construcción de la atmósfera y en la evolución de los personajes. Si bien la adaptación mantiene la premisa —dos timadores planeando una estafa a contrarreloj—, se permite redefinir los códigos de supervivencia y picaresca propios del original.

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Álvaro Morte y Patrick Criado lideran el reparto de Nueve Reinas, dando vida a los célebres estafadores de la trama original argentina.(Foto AP/Fermin Rodriguez)

La dirección está a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra, cineastas con trayectoria en series de género para plataformas de streaming. El diseño de producción recae en Juan Pedro de Gaspar y la dirección de fotografía en Andreu Adam y Víctor Benavides, elementos que apuntalan la búsqueda de una identidad propia para esta versión, sin perder la tensión narrativa del material de origen. Entre los productores ejecutivos figuran Luis Ferrón, Gonzalo Salazar-Simpson, Guido Rud y Juan Pablo Galli, todos ellos con experiencia previa en grandes producciones de televisión internacional.

El impacto del legado y las expectativas de la adaptación

Nueve Reinas sigue siendo el título más premiado de Fabián Bielinsky, fallecido en 2006, y continúa generando debate sobre los retos de trasladar su singular atmósfera a otras culturas audiovisuales.

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Ricardo Darín y Gastón Pauls reestrenan su icónica actuación en "Nueve Reinas". (Créditos: Star Distribution )

La novedad de este proyecto reside en el cambio de formato: por primera vez, la narrativa se desarrollará en serie, permitiendo mayor profundidad en la construcción de personajes y sus vínculos. Netflix no ha confirmado oficialmente la fecha de estreno ni detalles sobre otras locaciones aparte del rodaje principal en Madrid, pero confía en la capacidad de Morte y Criado para revitalizar la tensión central de la historia. La elección de este dúo protagónico obedece a su atractivo comercial y proyección internacional, con atención especial al público hispanoparlante seguidor de Álvaro Morte tras el fenómeno global de La casa de papel.

Con el inicio de la producción, toda la expectativa se centra en la capacidad de la adaptación madrileña para ser fiel al pulso y estructura narrativa del filme argentino original y así esquivar el escollo que enfrentó la versión estadounidense hace dos décadas.

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