¿Le costó el Oscar a Timothée Chalamet decir que “a nadie le importa” el ballet y la ópera?

Las declaraciones de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera suscitaron críticas que afectan su campaña al Oscar 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, realizados durante “A CNN & Variety Town Hall Event” y viralizados el 7 de marzo, generaron una ola de críticas que amenazó con descarrilar su campaña por el Oscar a Mejor Actor por Marty Supreme.

El actor había afirmado que no quería trabajar en el ballet o la ópera, disciplinas donde artistas intentan “mantener viva esta cosa”, aunque, según sus palabras, “a nadie le importa esto ya”.

Si bien Chalamet añadió que respetaba a quienes trabajan en esas artes, la frase fue suficiente para desatar la indignación tanto de las comunidades artísticas afectadas como de los propios votantes de la Academia de Hollywood.

Cabe destacar que la votación para los Oscar 2026 había cerrado el 5 de marzo, días antes de que sus declaraciones se volvieran tendencia en redes sociales.

Cuatro votantes anónimos de la Academia —un actor, un director, un editor y un publicista— consultados por Entertainment Weekly describieron con dureza el impacto de las declaraciones del protagonista de Marty Supreme.

Votantes de la Academia de Hollywood muestran descontento por los comentarios del actor hacia la ópera y el ballet (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

“Oh, sí. Que le jodan”, fue la contundente reacción inicial recogida por la revista para resumir el ambiente entre los votantes.

El votante identificado como actor fue más explícito en su comentario. “Es muy rastrero. ¿Atacar a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, pero que han dedicado entre 10 y 20 años a perfeccionar su oficio?“, declaró.

Y añadió: “Lo siento, este tipo no es Philip Seymour Hoffman. Y Philip Seymour Hoffman jamás habría atacado a bailarines de ópera o ballet. Ese es un tipo engreído. Lo siento. Perdí mucho el respeto por él”.

El publicista consultado por el mismo medio también vinculó los comentarios con su decisión de voto.

“Creo que hubo una arrogancia en la campaña de Timothée que, en el año 2026, nadie quiere escuchar ni ver: que alguien diga que se merece este Oscar. Resultó poco empático y realmente decepcionante, porque amo esa película”, sostuvo para EW.

“Oh, sí. Que le jodan”, sostuvo un votante anónimo consultado por EW acerca de la repercusión de las declaraciones de Chalamet (Jordan Strauss/Invision/AP)

El director votante, en cambio, no hizo referencia directa a la polémica, pero dejó en claro su preferencia por Pecadores, sosteniendo que lo que Ryan Coogler logró con esa producción fue “extraordinario”.

Por su parte, el editor tampoco mencionó explícitamente los comentarios de Chalamet, aunque abstuvo su voto de Marty Supreme, indicando que el personaje lo “cansó”.

Más allá de los votantes, la reacción de las comunidades artísticas aludidas fue inmediata y pública.

El Royal Ballet and Opera de Londres publicó en Instagram imágenes de sus artesanos y artistas en lo que pareció una respuesta directa al actor, con el mensaje: “Cada noche en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Si quieres reconsiderarlo, nuestras puertas están abiertas”.

La English National Opera también extendió una invitación pública a Chalamet a través de la misma red social, ofreciéndole entradas gratuitas “para ayudarlo a enamorarse de nuevo de la ópera”.

El artista está nominado a los premios de la Academia en la categoría de Mejor actor por "Marty Supreme" (A24/Captura de video)

La Seattle Opera optó por el humor, ofreciendo un 14% de descuento en su producción de Carmen con el código promocional “Timothée”, según recogió Variety.

El bailarín colombiano Fernando Montaño publicó una carta abierta en Instagram señalando que “quizás uno de los mayores errores que puede cometer un ser humano es compararse con otros, o comparar una forma de expresión con otra”.

La bailarina británica Anna Yliaho fue más directa, escribiendo que “solo un artista inseguro derriba otra disciplina para elevar la propia”.

Los representantes de Timothée Chalamet no respondieron a las solicitudes de comentario de Variety.

Sin embargo, previamente durante una entrevista durante la promoción de Marty Supreme, el actor abordó la larga historia de su familia con el ballet.

Timothée estudió en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de Nueva York, y su vínculo con el mundo de la danza clásica es, en realidad, profundo y directo: su madre, Nicole Flender, y su hermana mayor, Pauline Chalamet, estudiaron en la School of American Ballet, mientras que su abuela, Enid Flender, fue bailarina profesional del New York City Ballet.

El historial familiar de Timothée Chalamet con el ballet revela una fuerte conexión con la danza clásica y el New York City Ballet (A24)

“Mi abuela bailó en el New York City Ballet, mi madre bailó en el New York City Ballet, mi hermana bailó en el New York City Ballet. Crecí soñando en grande entre bastidores del Koch Theater en Nueva York. [...] Soy como un diagrama de Venn de las mejores influencias culturales del siglo XXI y del siglo XX”, reconoció.