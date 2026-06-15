Insólito: un youtuber se hizo pasar por una figura del Barcelona y firmó autógrafos a hinchas de España en la concentración

Eric Ruiz, conocido como Minibuyer, firmó autógrafos haciéndose pasar por el futbolista de La Roja ante los fanáticos apostados frente al hotel en Atlanta

Un video de los hermanos Buyer dejó una escena tan absurda como real: Eric Ruiz, el menor del dúo, firmó autógrafos a fanáticos de la selección de España que lo confundieron con el mediocampista del FC Barcelona, Gavi. Ocurrió a las puertas del hotel donde concentra La Roja en Atlanta, durante la preparación del equipo para el Mundial 2026, y quedó todo registrado en cámara.

El momento exacto en que el malentendido tomó vida propia quedó inmortalizado en las propias palabras de su hermano Javi Ruiz, conocido como xBuyer, quien lejos de detener la situación, la alentó: “Métele, métele como si fueras Gavi”, le dijo a Eric mientras los fanáticos se acercaban con sus objetos para firmar. La escena se volvió más surrealista cuando otro integrante del grupo, el tiktoker conocido como Ele Fútbol, también empezó a ser saludado como si fuera el jugador blaugrana.

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Los hermanos Buyer llegaron a Atlanta tras recibir una invitación de la marca que viste a la selección española, lo que les dio acceso al hotel de concentración del plantel y, posteriormente, al entrenamiento del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

No fue una visita de turistas: los creadores de contenido grabaron un video de retos de fútbol junto a Marc Cubarsí, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Martín Zubimendi y Mikel Merino, material que será publicado en los próximos días.

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Los hermanos Buyer grabaron un video junto a Marc Cubarsí, Borja Iglesias, Yeremy Pino, Martín Zubimendi y Mikel Merino

Fue en ese contexto, con los jugadores a metros de distancia, que se produjo la confusión con los fanáticos apostados en la entrada del hotel. Mientras Eric, quien estaba vestido con la misma ropa que los jugadores, firmaba con el nombre de Gavi, su hermano observaba la escena con incredulidad y diversión a partes iguales. “Lo peor es que estaba grabando. Lo va a subir al TikTok, seguro”, comentó xBuyer al ver a una fanática que documentaba el momento. Desde el grupo, alguien alcanzó a escuchar: “Gavi, I Love You”, mientras otra voz pedía un beso.

La confusión no fue breve ni pasó desapercibida. Varios hinchas se acercaron al grupo convencidos de que estaban ante el futbolista del Barcelona, y Eric mantuvo el papel durante toda la secuencia.

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“Hostia, es surrealista, tío”, admitió él mismo en un momento del video. xBuyer, entre risas, remató: “Gabi go. Mira, mira, pone Gabi”, en referencia a la firma que su hermano estampaba en los objetos de los fanáticos.

Ya antes, los Buyer habían seguido a la selección española en el Mundial de Qatar 2022 y la Euro 2024, lo que da cuenta de una relación sostenida con el entorno de La Roja que esta vez derivó en un acceso inédito al corazón del campamento del equipo.

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Quién es Eric Ruiz

Javi Ruiz, xBuyer, alentó a su hermano a mantener el papel mientras los hinchas se acercaban convencidos de que estaban ante el futbolista del Barcelona

Eric Ruiz nació el 15 de enero de 2002 en Barcelona, España, y es conocido en internet como Minibuyer, apodo que deriva directamente de ser el hermano menor de Javi Ruiz —nacido en 1996—, el creador original del canal de YouTube xBuyer.

El canal comenzó con Javi subiendo tutoriales y gameplays del videojuego FIFA. Eric empezó como invitado ocasional, pero su carisma y sus peleas de hermanos ante la cámara lo convirtieron rápidamente en coprotagonista.

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Cuando la fama del canal se disparó, Eric cursaba su segundo año de Bachillerato. Ante la imposibilidad de compaginar las grabaciones diarias y los viajes con el colegio, dejó los estudios para dedicarse de lleno a la creación de contenido.

El entorno familiar es parte central de la propuesta. Sus padres, Javier y María Dolores, aparecen con frecuencia en los videos, y la comunidad los bautizó como “Papá Buyer” y “Mamá Buyer”.

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Los hermanos Ruiz en un video junto a Pedri

Más allá de YouTube, Eric fundó su propia marca de ropa urbana, Fake Gods, en asociación con el diseñador Mario Núñez. La marca apunta al público joven en España, patrocina eventos y sus colecciones suelen agotarse con rapidez. Su estética personal, centrada en el streetwear y las zapatillas exclusivas, contrasta con el look más casual de su hermano Javi.

Junto a él, Eric es copresidente del xBuyer Team en la Kings League, la liga de fútbol 7 creada por Gerard Piqué. Su perfil dentro de la competencia es el de un hincha apasionado: gritos en los goles, rispideces con los árbitros y una intensidad que le valió, junto a Javi, el título de campeones de la liga.

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En redes sociales, Eric acumula 1,4 millones de seguidores en TikTok y 1,2 millones en Instagram, donde publica bajo el usuario @ericruiiz. Su tasa de participación en TikTok es del 18,09%, muy por encima de la media de la plataforma, con un promedio de 253.300 reproducciones por video.

En Instagram, cada publicación alcanza en promedio 75.900 interacciones y 2,2 millones de visitas. La plataforma Favikon lo ubica entre el 1% de los mejores creadores de Instagram y TikTok en España y en el puesto #60 en la categoría de entretenimiento en video del país.

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