Dependencia del río Lempa pone en riesgo la generación hidroeléctrica en El Salvador

La generación hidroeléctrica en El Salvador enfrenta riesgos de reducción por el fenómeno del Niño, según expertos meteorológicos. (Foto cortesía CEL)

La llegada anticipada del fenómeno del Niño ha encendido las alarmas entre especialistas de El Salvador, ante la posibilidad de una reducción significativa en la generación de energía hidroeléctrica.

Las altas temperaturas y la disminución de lluvias, efectos asociados a este evento climático, ponen en riesgo el abastecimiento energético, podrían modificar la dinámica de consumo en todo el país, según advierten fuentes consultadas por Infobae.

El Salvador enfrenta temperaturas más elevadas y prolongadas cada año, lo que afecta directamente no solo en la percepción de las personas, sino también la capacidad de los embalses para producir electricidad.

El docente e investigador del Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas (DCEF) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Ismael Antonio Sánchez Figueroa, recalcó si “las lluvias no llegan en su momento, como típicamente lo esperamos.

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En estos momentos, hidroeléctrica no tenemos suficiente agua. Entonces, han tenido que echarse mano de recurso térmico”, en referencia al aumento de generación con combustibles fósiles tras la disminución de aportes hídricos.

La producción hidroeléctrica representó el 14.04% del total nacional hasta marzo, mostrando una leve reducción respecto al año anterior. (Foto cortesía CEL)

Según el Boletín Estadístico Anual de la Unidad de Transacciones (UT), durante 2025 la producción total de energía hidroeléctrica en El Salvador alcanzó los 2,098.3 gigavatios hora (GWh).

Este volumen fue el resultado de la operación de las cinco principales plantas del país, con registros variables a lo largo del año. La mayor parte de la generación se concentra en la temporada lluviosa, cuando los embalses logran niveles óptimos para la producción.

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Entre las centrales más relevantes, la “15 de Septiembre” aportó 652.2 GWh, mientras que “Cerrón Grande” y “5 de Noviembre” sumaron 589.2 GWh y 533,9 GWh respectivamente. La planta “3 de Febrero” generó 155,2 GWh y “Guajoyo” contribuyó con 55.2 GWh en el mismo periodo, según la base de datos oficiales.

La energía hidroeléctrica representó 28.2% de la generación total inyectada en El Salvador durante 2025.

La dependencia casi exclusiva del río Lempa como fuente hídrica para la generación eléctrica representa un punto crítico para la matriz energética nacional.

“Tenemos una sola cuenca en el país, el río Lempa es la fuente única de energía”, detalla Sánchez Figueroa.

Esta vulnerabilidad se acentúa en periodos de sequía prolongada, cuando la escasez de agua reduce la capacidad de las plantas hidroeléctricas para operar de manera sostenida.

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Una gráfica de barras muestra la generación anual de energía hidroeléctrica en El Salvador entre 2021 y 2025, destacando el volumen máximo de 2,147.4 GWh en 2022 y las fluctuaciones del periodo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia observada durante los episodios previos de El Niño muestra que, al disminuir la lluvia, se incrementa la participación de fuentes térmicas, especialmente de generación con búnker y gas natural. El investigador subraya: “Lo preocupante de que la lluvia ha ido a la merma, las temperaturas han ido al alza, temperatura ambiente. Eso ha requerido que haya una mayor generación de energía eléctrica. Y en estos momentos, hidroeléctrica no tenemos suficiente agua”.

En los últimos cinco años, la generación de energía hidroeléctrica en El Salvador ha mostrado variaciones marcadas, reflejando la dependencia de la disponibilidad de agua en el río Lempa y la influencia del clima sobre los embalses.

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Según datos oficiales, la producción anual osciló entre un mínimo de 1,483.3 GWh en 2023 y un máximo de 2,147.4 GWh en 2022, según datos del UT.

El fenómeno del Niño no solo limita el caudal de los ríos, sino que también eleva la demanda eléctrica del país, principalmente por el uso extendido de aire acondicionado y equipos de refrigeración. Este doble impacto tensiona el sistema y obliga a cubrir la demanda con fuentes más costosas o contaminantes.

Medios internacionales como Reuters ha documentado que eventos similares en la región centroamericana han provocado aumentos en los precios de la energía y han puesto en evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de generación.

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Ilustración acuarela de una central hidroeléctrica con caudal fluvial reducido, representando el impacto del fenómeno El Niño en la producción de energía y la consiguiente escasez eléctrica en viviendas cercanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de El Salvador no es única. BBC News también informó que países como Costa Rica y Panamá también han experimentado dificultades para mantener la producción hidroeléctrica previamente por el mismo fenómeno, dado que una alta dependencia de fuentes naturales puede volverse un riesgo ante eventos climáticos extremos. En el caso salvadoreño, Sánchez Figueroa subraya: “No tendríamos también la suficiente capacidad para pensar que sería la fuente a desarrollar en su totalidad”.

Los datos históricos demuestran que la mayor generación hidroeléctrica se concentra en los meses de mayor precipitación, mientras que en la época seca la producción disminuye. Proyectos como la central “3 de Febrero” han representado alternativas importantes, aunque la expansión de la hidroeléctrica es limitada por la disponibilidad de recursos.

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El investigador advierte sobre la importancia de manejar de forma eficiente los recursos disponibles: “El país tiene que tener esa visión de reforestación, de captación lluvia de alguna manera, para el consumo. Si nos empecinamos en deforestar y no tener un manejo adecuado de las cuencas, vamos a estar en serias dificultades, no solo para la generación eléctrica, sino que para el mismo consumo de agua del país”, concluyó.