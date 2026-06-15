Entretenimiento

Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1

La empresaria compartió en Instagram su reacción al triunfo del piloto británico en el Gran Premio de Barcelona

Guardar
Google icon
Lewis Hamilton - Kim Kardashian portada
Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en el GP de Barcelona.

Kim Kardashian y su familia reaccionaron a la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en la temporada de Fórmula 1, obtenida durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, celebrado en Montmeló el domingo 14 de junio.

Tras la carrera, la personalidad televisiva, de 45 años, compartió una imagen del piloto en sus historias de Instagram, en la que aparece siendo felicitado por su equipo.

PUBLICIDAD

En la publicación, añadió un emoji de trofeo dorado junto a un corazón rojo como muestra de apoyo.

Kim Kardashian celebró a Lewis Hamilton con una historia en Instagram. (Instagram)
Kim Kardashian celebró a Lewis Hamilton con una historia en Instagram. (Instagram)

Asimismo, la celebración también se extendió a otros miembros del círculo cercano de Kim. Khloé Kardashian publicó en sus propias historias imágenes de la hija de Kim, Chicago West, de 8 años, y de su propia hija True Thompson, también de 8 años, mientras seguían la transmisión televisiva de la carrera.

PUBLICIDAD

En el video, ambas niñas aparecen reaccionando al resultado del piloto con gestos de emoción frente a la pantalla.

En otra publicación compartida por Khloé Kardashian, Chicago y True posan juntas frente al televisor tras la carrera, ambas guiñando un ojo mientras sonríen para la cámara. Las imágenes fueron difundidas en el contexto de la celebración del resultado del piloto británico.

Khloé Kardashian compartió una foto de Chicago y True mientras veían la carrera por televisión. (Instagram)
Khloé Kardashian compartió una foto de Chicago y True mientras veían la carrera por televisión. (Instagram)

Khloé también publicó contenido adicional relacionado con la competencia, incluyendo fragmentos de la conferencia de prensa posterior a la carrera, en la que Lewis Hamilton habló sobre su desempeño.

En la publicación, la empresaria acompañó el video con la frase “Let’s goooooooooo”, junto a una imagen del piloto en el podio.

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton fue confirmada por fuentes cercanas en febrero, cuando Us Weekly informó que ambos habían pasado de una amistad de larga data a una relación sentimental.

En ese momento, se indicó que la pareja había tenido varias citas antes de formalizar su vínculo. Durante las semanas posteriores, la relación comenzó a tener mayor presencia pública en eventos de Fórmula 1.

A inicios de junio, Kim asistió al Gran Premio de Mónaco, donde fue vista en el circuito acompañada por Khloé. En esa ocasión, también se difundieron imágenes del piloto interactuando con la empresaria antes de la competencia.

Lewis Hamilton con gorra y traje rojo de Ferrari, siendo abrazado por Kim Kardashian, vista de espaldas con cabello oscuro y top beige
Kim Kardashian estuvo presente durante las carreras de Lewis Hamilton en Mónaco.

En un video captado durante el evento en Mónaco, Hamilton se acercó a un grupo de espectadores y saludó a Kim Kardashian con un beso en la mejilla y un abrazo.

Tras esa aparición, Lewis Hamilton se refirió brevemente a la presencia de Kardashian en el evento durante una conferencia de prensa. El piloto señaló que contaba con el apoyo de personas cercanas durante el fin de semana de competencia.

Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Con mis amigos, la respuesta ha sido increíble, en general, la gente. Es importante tener buenas personas alrededor y gente que te apoye, y ella hace eso por mí todos los días”, declaró.

Durante la carrera de Mónaco, en la que Hamilton finalizó en segunda posición, la cuenta oficial de Fórmula 1 compartió un video en el que se observa a Kim Kardashian grabando al piloto durante la ceremonia de premiación.

En la grabación, Hamilton aparece enviando un beso en dirección a la empresaria tras recibir su trofeo en el podio.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron un momento rampantico durante la premiación de Fórmula 1. (Instagram)
Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron un momento rampantico durante la premiación de Fórmula 1. (Instagram)

En paralelo, Kim compartió en su cuenta personal diversas imágenes de su estancia en el Principado de Mónaco. En las publicaciones, la empresaria mostró momentos junto a su hermana Khloé, incluyendo fotografías en zonas del circuito y durante actividades sociales en la Riviera Francesa.

En una de las publicaciones, ambas aparecen usando orejeras de color rojo, asociadas al equipo Ferrari. En otra imagen, Kim Kardashian posa junto a un casco del piloto, acompañando el carrusel de fotografías con el texto “Monaco memories”, el cual recibió comentarios de su hermana Khloé en la misma red social.

Temas Relacionados

Kim KardashianLewis HamiltonFórmula 1entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Russell Crowe revela por qué se negó a una escena de sexo con Connie Nielsen en ‘Gladiador’: “Había mucha presión”

El actor relató cómo defendió su postura frente a productores que proponían una escena de sexo

Russell Crowe revela por qué se negó a una escena de sexo con Connie Nielsen en ‘Gladiador’: “Había mucha presión”

Rod Stewart desata críticas tras aparecer en un partido de futbol horas después de suspender un show en California

El cantante viajó a Boston con sus hijos para asistir al partido de Escocia, horas después de cancelar una presentación por motivos de salud

Rod Stewart desata críticas tras aparecer en un partido de futbol horas después de suspender un show en California

La icónica escena que Robert De Niro improvisó en ‘Taxy Driver’

Una escena sin diálogo definido dio origen a una de las frases más recordadas del cine

La icónica escena que Robert De Niro improvisó en ‘Taxy Driver’

El Rubius reacciona a la muerte de Gaspi tras un accidente de helicóptero: “Estoy destrozado”

El streamer español publicó un mensaje de despedida para el creador de contenido argentino

El Rubius reacciona a la muerte de Gaspi tras un accidente de helicóptero: “Estoy destrozado”

‘America’s Next Top Model’: la primera ganadora del reality show reacciona a la demanda de Tyra Banks contra Netflix

Adrianne Curry compartió su opinión sobre la demanda presentada por la exmodelo, la cual sostiene que sus declaraciones fueron sacadas de contexto

‘America’s Next Top Model’: la primera ganadora del reality show reacciona a la demanda de Tyra Banks contra Netflix

DEPORTES

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

La historia de Manuel Gutiérrez, el periodista con parálisis motriz que entrevistó a Messi: “Me cambió radicalmente la vida”

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Insólito: un youtuber se hizo pasar por una figura del Barcelona y firmó autógrafos a hinchas de España en la concentración

9 frases de Bielsa antes del debut de Uruguay en el Mundial: el caótico vuelo, los lesionados y un aviso para Arabia Saudita

La firme advertencia del entrenador de Arabia Saudita a la Uruguay de Marcelo Bielsa a horas del debut en el Mundial

TELESHOW

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Néstor en Bloque le puso cumbia a Infobae Mundial y levantó el estudio con dos clásicos

Fátima Florez sorprendió a Tinelli en Infobae Mundial: el divertido momento imitando a Shakira y Yanina Latorre

María Julia Oliván, a un año de su accidente: “En ese momento podría haberme muerto”

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

El video de Gaspi hablando sobre su muerte que se volvió viral: “Se te apaga la tele y te fuiste”

INFOBAE AMÉRICA

Murió baleado un capitán del Ejército dominicano: hay dos detenidos

Murió baleado un capitán del Ejército dominicano: hay dos detenidos

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Dependencia del río Lempa pone en riesgo la generación hidroeléctrica en El Salvador

Represas en Honduras no superarán el 60% de su capacidad y persiste crisis hídrica

Valeria Luiselli y su nueva y esperada novela: “Cada vez que se cuenta el pasado, se está reescribiendo el presente”