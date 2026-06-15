Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1

Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en el GP de Barcelona.

Kim Kardashian y su familia reaccionaron a la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en la temporada de Fórmula 1, obtenida durante el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, celebrado en Montmeló el domingo 14 de junio.

Tras la carrera, la personalidad televisiva, de 45 años, compartió una imagen del piloto en sus historias de Instagram, en la que aparece siendo felicitado por su equipo.

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En la publicación, añadió un emoji de trofeo dorado junto a un corazón rojo como muestra de apoyo.

Kim Kardashian celebró a Lewis Hamilton con una historia en Instagram. (Instagram)

Asimismo, la celebración también se extendió a otros miembros del círculo cercano de Kim. Khloé Kardashian publicó en sus propias historias imágenes de la hija de Kim, Chicago West, de 8 años, y de su propia hija True Thompson, también de 8 años, mientras seguían la transmisión televisiva de la carrera.

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En el video, ambas niñas aparecen reaccionando al resultado del piloto con gestos de emoción frente a la pantalla.

En otra publicación compartida por Khloé Kardashian, Chicago y True posan juntas frente al televisor tras la carrera, ambas guiñando un ojo mientras sonríen para la cámara. Las imágenes fueron difundidas en el contexto de la celebración del resultado del piloto británico.

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Khloé Kardashian compartió una foto de Chicago y True mientras veían la carrera por televisión. (Instagram)

Khloé también publicó contenido adicional relacionado con la competencia, incluyendo fragmentos de la conferencia de prensa posterior a la carrera, en la que Lewis Hamilton habló sobre su desempeño.

En la publicación, la empresaria acompañó el video con la frase “Let’s goooooooooo”, junto a una imagen del piloto en el podio.

La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton fue confirmada por fuentes cercanas en febrero, cuando Us Weekly informó que ambos habían pasado de una amistad de larga data a una relación sentimental.

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En ese momento, se indicó que la pareja había tenido varias citas antes de formalizar su vínculo. Durante las semanas posteriores, la relación comenzó a tener mayor presencia pública en eventos de Fórmula 1.

A inicios de junio, Kim asistió al Gran Premio de Mónaco, donde fue vista en el circuito acompañada por Khloé. En esa ocasión, también se difundieron imágenes del piloto interactuando con la empresaria antes de la competencia.

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Kim Kardashian estuvo presente durante las carreras de Lewis Hamilton en Mónaco.

En un video captado durante el evento en Mónaco, Hamilton se acercó a un grupo de espectadores y saludó a Kim Kardashian con un beso en la mejilla y un abrazo.

Tras esa aparición, Lewis Hamilton se refirió brevemente a la presencia de Kardashian en el evento durante una conferencia de prensa. El piloto señaló que contaba con el apoyo de personas cercanas durante el fin de semana de competencia.

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“Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Con mis amigos, la respuesta ha sido increíble, en general, la gente. Es importante tener buenas personas alrededor y gente que te apoye, y ella hace eso por mí todos los días”, declaró.

Durante la carrera de Mónaco, en la que Hamilton finalizó en segunda posición, la cuenta oficial de Fórmula 1 compartió un video en el que se observa a Kim Kardashian grabando al piloto durante la ceremonia de premiación.

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En la grabación, Hamilton aparece enviando un beso en dirección a la empresaria tras recibir su trofeo en el podio.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton tuvieron un momento rampantico durante la premiación de Fórmula 1. (Instagram)

En paralelo, Kim compartió en su cuenta personal diversas imágenes de su estancia en el Principado de Mónaco. En las publicaciones, la empresaria mostró momentos junto a su hermana Khloé, incluyendo fotografías en zonas del circuito y durante actividades sociales en la Riviera Francesa.

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En una de las publicaciones, ambas aparecen usando orejeras de color rojo, asociadas al equipo Ferrari. En otra imagen, Kim Kardashian posa junto a un casco del piloto, acompañando el carrusel de fotografías con el texto “Monaco memories”, el cual recibió comentarios de su hermana Khloé en la misma red social.