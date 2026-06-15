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La icónica escena que Robert De Niro improvisó en ‘Taxy Driver’

Una escena sin diálogo definido dio origen a una de las frases más recordadas del cine

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Robert De Niro cuenta la verdad detrás de la frase más famosa de Taxi Driver. (Captura de video)
Robert De Niro cuenta la verdad detrás de la frase más famosa de Taxi Driver. (Captura de video)

Una de las frases más recordadas de la historia del cine, “¿Me estás hablando a mí?” (You talkin’ to me?), no formaba parte del guion original de Taxi Driver.

A casi cinco décadas del estreno de la película, Robert De Niro, la actriz Jodie Foster, el guionista Paul Schrader y el director Martin Scorsese compartieron nuevos detalles sobre cómo surgió la escena durante un panel conmemorativo realizado en el Festival de Tribeca.

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La conversación tuvo lugar el 5 de junio en Nueva York como parte de la celebración por el 50 aniversario del largometraje estrenado en 1976.

Durante la charla, se le preguntó directamente a De Niro por el origen de una de las líneas más citadas del cine estadounidense, a lo que el actor respondió de manera breve y directa: “Yo la inventé”.

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Robert De Niro admitió que también la recordada frase fue una invención propia. (Captura de video)
Robert De Niro admitió que también la recordada frase fue una invención propia. (Captura de video)

La frase aparece en una de las escenas más conocidas de la película, cuando Travis Bickle, el personaje interpretado por Robert De Niro, se observa frente a un espejo mientras sostiene un arma y simula una confrontación con una persona imaginaria.

El momento se convirtió con el tiempo en una de las secuencias más reconocibles de Taxi Driver. Paul Schrader explicó que el guion no establecía exactamente qué debía decir el personaje durante esa escena.

Según recordó, dejó abierta la posibilidad de que el actor encontrara las palabras adecuadas durante la interpretación.

“Bob me preguntó una vez sobre eso y le dije: ‘Es como un niño de ocho años parado frente a un espejo con una pistola de juguete diciendo bang, bang, bang’. Está hablándose a sí mismo, eso es todo”, relató.

El guionista de Taxy Driver no tenía una idea específica sobre lo que el personaje debía de decir. (Captura de video)
El guionista de Taxy Driver no tenía una idea específica sobre lo que el personaje debía de decir. (Captura de video)

El guionista añadió que nunca desarrolló más la idea ni escribió un diálogo específico para ese momento.

“Nunca elaboré exactamente qué estaba diciendo. Pensé que eso dependía del actor. El actor tenía que encontrar algo. Y eso fue lo último que escuché sobre el tema”, comentó.

Posteriormente, Martin Scorsese aportó más detalles sobre las circunstancias en las que se filmó la escena. El director recordó que la frase surgió al final del rodaje, cuando la producción ya llevaba “cinco días de retraso”, lo que comparó con estar “dos meses de retraso” en la actualidad..

“Los productores nos estaban gritando, estaban retirando cámaras y era un momento difícil”, recordó.

El director señaló que la secuencia fue grabada en un apartamento ubicado en Columbus Avenue, en Nueva York. Antes de comenzar a filmar, recordó haber hablado con De Niro sobre la escena frente al espejo.

La escena fue grabada en un departamento de Nueva York. (Captura de video)
La escena fue grabada en un departamento de Nueva York. (Captura de video)

“Cuando hagas esto frente al espejo, tienes que decir algo. Recuerdo estar en el suelo con los auriculares puestos, y [De Niro] empezó a jugar con la pistola y entonces empezó a salir todo esto, y recuerdo haber dicho un par de veces: ‘Sí, hazlo otra vez, hazlo otra vez”, explicó.

El director dijo que en varias ocasiones pidió repetir la interpretación porque consideraba que estaba funcionando. Mientras tanto, miembros del equipo de producción insistían en que el rodaje debía concluir.

Martin Scorsese recordó que el asistente de dirección Pete Scoppa golpeó la puerta para advertirle que era necesario terminar la jornada.

“Estaba golpeando la puerta, y tuve que acercarme a él: ‘¿Qué pasa?’. Me dijo: ‘¡Llevas dos horas de retraso! Tenemos que terminar esto. ¡Vamos, sal de ahí!’. Le dije: ‘No, esto está bien. Danos unos minutos más’. Cerré la puerta, volví a entrar y seguí rodando”, recordó.

La escena de Robert De Niro tardó varias horas en realizarse, lo que provocó retrasos en las grabaciones. (Captura de video)
La escena de Robert De Niro tardó varias horas en realizarse, lo que provocó retrasos en las grabaciones. (Captura de video)

Estrenada en 1976, Taxi Driver sigue a Travis Bickle, un veterano de guerra que trabaja como taxista nocturno en Nueva York mientras enfrenta un progresivo deterioro emocional.

La película fue una de las producciones más exitosas de ese año y recibió nominaciones al Premio Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor para Robert De Niro, Mejor Actriz de Reparto para Jodie Foster y Mejor Banda Sonora Original.

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