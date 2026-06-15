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La firme advertencia del entrenador de Arabia Saudita a la Uruguay de Marcelo Bielsa a horas del debut en el Mundial

Georgios Donis descartó cualquier planteo defensivo de cara al cotejo con la Celeste

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Georgios Donis, DT de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)
Georgios Donis, DT de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

Georgios Donis, el entrenador de Arabia Saudita, descartó de plano cualquier planteo defensivo antes del partido de este lunes ante Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami: su equipo saldrá a proponer y a buscar el resultado desde el arranque. “Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr”, afirmó el técnico griego en la conferencia de prensa previa al debut en el Grupo H del Mundial 2026.

La postura de Donis no deja margen a la interpretación. Frente al combinado de Marcelo Bielsa, uno de los favoritos del grupo, el técnico fue categórico: “No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender”. El mensaje tiene un respaldo histórico que le da credibilidad: en Qatar 2022, Arabia Saudita venció 2-1 a la Argentina de Lionel Messi en el debut del torneo, en uno de los resultados más sorpresivos de la historia de la competencia. Esa selección terminó alzando la copa.

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El desafío que enfrenta Donis, con todo, tiene un condicionante concreto. El técnico griego asumió el cargo a fines de abril en reemplazo de Hervé Renard y llegó al torneo con un tiempo de trabajo muy acotado. Él mismo lo reconoció sin rodeos: “He entrenado al equipo durante 12 sesiones en total. Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocerlos como rivales es una cosa y entrenarlos es otra”.

Uruguay tuvo problemas para viajar a Estados Unidos (EFE/Federico Gutiérrez)
Uruguay tuvo problemas para viajar a Estados Unidos (EFE/Federico Gutiérrez)

Esa escasez de tiempo se tradujo también en una preparación previa al Mundial con pocos datos para analizar. Con Donis al frente, Arabia Saudita disputó apenas 3 amistosos: perdió 2-1 ante Ecuador, goleó 3-0 a Puerto Rico y empató 0-0 frente a Senegal. Un recorrido corto, aunque el entrenador mantuvo un discurso sin fisuras a lo largo de toda la previa. “Queremos construir un equipo que traiga éxitos”, sentenció.

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Mientras Arabia Saudita llega con el discurso claro, Uruguay tuvo una jornada previa con complicaciones logísticas. La delegación charrúa sufrió un retraso de entre 3 y 4 horas en su vuelo chárter desde Playa del Carmen, México, hacia Miami, a raíz de un error de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) con la documentación necesaria para ingresar a Estados Unidos. El organismo no gestionó en tiempo y forma el permiso requerido para que la aeronave pudiera partir, según informó el portal uruguayo Ovación. El trayecto entre ambas ciudades dura apenas 1 hora y 45 minutos, pero sin la autorización correspondiente el vuelo no podía despegar.

Las normas del torneo exigen que cada selección esté en la sede del partido con al menos 24 horas de anticipación, lo que puso en riesgo ese plazo para el equipo de Bielsa. El incidente generó malestar en la delegación charrúa, según confirmaron medios locales, y obligó a reprogramar las conferencias de prensa previstas con el propio Bielsa y el capitán José María Giménez, para evitar una cancelación que le hubiera significado una multa a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El plantel charrúa también llega con bajas de peso. Ronald Araujo y Giorgian de Arrascaeta no estarán disponibles por lesión. Giménez y Joaquín Piquerez, en cambio, se recuperaron a tiempo y podrían ir al banco de suplentes. El último entrenamiento del equipo se dividió en dos grupos: los titulares que trabajaron juntos fueron Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita se disputará este lunes a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El Grupo H lo completan Cabo Verde y España. La segunda presentación de Uruguay será ante Cabo Verde el domingo 21 de junio, mientras que cerrará la fase de grupos contra España el viernes 26 a las 21:00 (hora argentina) en el Estadio Guadalajara, en México.

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