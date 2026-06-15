9 frases de Bielsa antes del debut de Uruguay en el Mundial: el caótico vuelo, los lesionados y un aviso para Arabia Saudita

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa antes del debut de Uruguay en el Mundial (REUTERS/Henry Romero)

Marcelo Bielsa, entrenador argentino de la selección de Uruguay, brindó una conferencia de prensa en Miami con varias horas de retraso producto de un error de la FIFA en la documentación del avión que debía trasladar a la delegación charrúa desde Cancún hasta Fort Lauderdale. Lejos de inquietarse, el técnico argentino minimizó el episodio y centró su atención en el debut de La Celeste este lunes frente a Arabia Saudita: “No creo que encontremos rivales fáciles o accesibles”, advirtió.

El organismo rector del fútbol mundial reconoció que la aeronave contratada para el vuelo había cometido un error “relacionado con los permisos en México“, lo que obligó a conseguir una aeronave de reemplazo que cumpliera con todos los requisitos exigidos para vuelos internacionales. El retraso superó las tres horas. “Lo del vuelo no nos genera ninguna complicación”, zanjó Bielsa ante los medios.

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El técnico rosarino explicó que la decisión de preparar el Mundial en Montevideo y luego en Playa del Carmen respondió a la carga de compromisos que arrastraban los jugadores. “Hay futbolistas que pasaron de la temporada 2024/25 al Mundial de Clubes y luego a la 2025/26. Nos pareció buena idea que tuvieran dos semanas de trabajo en Montevideo y la última en Playa del Carmen. En Montevideo tuvieron obligaciones constantes, pero también vida familiar que yo pensé que era necesaria", detalló.

Sobre el rival del debut, Bielsa reconoció que Arabia Saudita cuenta con “algunas individualidades de peso” y rechazó cualquier lectura de favoritismo. “Nosotros aspiramos a que esas diferencias nos posicionen por delante del adversario, pero no siempre lo conseguimos”, señaló. Respecto del esquema que presentará Uruguay, el DT fue transparente: “La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, atacar con mucha gente, jugar más en campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos”. Aunque se negó a confirmar el once inicial, adelantó que el esquema responde siempre a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, uno ofensivo, uno intermedio, dos extremos y un delantero centro.

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Uno de los temas que más peso tuvo en la conferencia fue el de las bajas. Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo no estarán disponibles para el estreno por desgarros musculares sufridos durante la preparación. El central del Barcelona incluso viajó de urgencia a España para someterse a un tratamiento, una salida que generó revuelo en Uruguay. Bielsa asumió la responsabilidad, aunque defendió cada decisión tomada: “Si un jugador se desgarra entrenando hay algo que está mal, pero Araújo trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio jugador”, afirmó. En cuanto a De Arrascaeta, el técnico precisó que el mediocampista estuvo acompañado desde su llegada a la concentración por un profesional de confianza del cuerpo médico del Flamengo, y que todo lo actuado contó con el aval del jugador. El defensor José María Giménez, en tanto, se recuperó de una lesión de tobillo y estará disponible.

Bielsa también se detuvo en el rol de Federico Valverde: “Desde que se incorporó con nosotros, la influencia de su juego y de sus enormes recursos se vieron reflejadas en nuestro equipo”, destacó el entrenador.

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El Grupo H lo completan Cabo Verde y España, selección a la que Bielsa dedicó una valoración extensa. “Juegan bien de verdad. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años. El estilo y el modelo de juego es admirable”, expresó. Añadió que el seleccionador español es “decisivo” en ese proceso y que detrás de cada titular hay uno o dos jugadores capaces de garantizar el futuro del equipo.

Uruguay debutará este lunes a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. Horas antes, a las 13:00, España y Cabo Verde abrirán la jornada del mismo grupo.

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