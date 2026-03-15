Premios Oscar 2026 EN VIVO: todos los detalles de la gala más importante del cine

Este domingo 15 de marzo se llevarán a cabo los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles (REUTERS)

Esta tarde, en punto de las 4:00 pm (hora local de Los Ángeles, California), comenzará la 98° entrega anual de los premios Oscar, considerada la premiación más importante de la industria cinematográfica.

Por segunda ocasión, será Conan O’Brien el encargado de dirigir esta ceremonia que promete una enorme cantidad de sorpresas, tanto sobre el escenario como en las localidades repletas de las celebridades más respetadas de Hollywood.

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, son algunos de los nombres que compiten en las principales categorías de la premiación que llegará a los televisores de todo Latinoamérica a través de HBO Max y TNT.

A continuación, todo lo que debes saber sobre esta celebración del cine previó al inicio de la gala: