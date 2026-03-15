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Premios Oscar 2026 EN VIVO: todos los detalles de la gala más importante del cine

Este domingo 15 de marzo, grandes producciones como ‘Frankenstein’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ competirán por la codiciada estatuilla

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Este domingo 15 de marzo
Este domingo 15 de marzo se llevarán a cabo los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles (REUTERS)

Esta tarde, en punto de las 4:00 pm (hora local de Los Ángeles, California), comenzará la 98° entrega anual de los premios Oscar, considerada la premiación más importante de la industria cinematográfica.

Por segunda ocasión, será Conan O’Brien el encargado de dirigir esta ceremonia que promete una enorme cantidad de sorpresas, tanto sobre el escenario como en las localidades repletas de las celebridades más respetadas de Hollywood.

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, son algunos de los nombres que compiten en las principales categorías de la premiación que llegará a los televisores de todo Latinoamérica a través de HBO Max y TNT.

A continuación, todo lo que debes saber sobre esta celebración del cine previó al inicio de la gala:

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

12:30 hsHoy

Premios Oscar 2026: qué pasó con las estrellas de la selfie más famosa de Hollywood

Doce años después, muchas cosas han cambiado en la vida de los actores que protagonizaron el icónico momento en los premios de la Academia

La selfie capturada con un
La selfie capturada con un Samsung Galaxy Note 3 se convirtió en el tuit más compartido de la historia en ese momento (Redes sociales)

En marzo de 2014, durante la gala de los 86º Premios de la Academia, una simple fotografía tomada con un teléfono se convirtió en un momento histórico para la cultura pop. La presentadora Ellen DeGeneres se acercó a la platea del teatro Dolby y reunió a varias estrellas para una selfie improvisada. Aunque DeGeneres sostenía el dispositivo, quien realmente capturó la imagen fue Bradley Cooper, rodeado de figuras como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt y Angelina Jolie.

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12:11 hsHoy

¿Le costó el Oscar a Timothée Chalamet decir que “a nadie le importa” el ballet y la ópera?

Las controvertidas declaraciones del actor despertaron una oleada de críticas en la industria y entre los votantes de la Academia

Las declaraciones de Timothée Chalamet
Las declaraciones de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera suscitaron críticas que afectan su campaña al Oscar 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, realizados durante “A CNN & Variety Town Hall Event” y viralizados el 7 de marzo, generaron una ola de críticas que amenazó con descarrilar su campaña por el Oscar a Mejor Actor por Marty Supreme.

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12:09 hsHoy

Quiénes son los tres argentinos nominados a los Premios Oscar 2026

Con diferentes recorridos en la industria, dirán presente cada uno a su manera en la gran fiesta de Hollywood

Quienes son los tres argentinos
Quienes son los tres argentinos nominados a los premios Oscar 20266(Danny Moloshok/Invision/AP)

Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada y prestigiosa del cine internacional. La gala tendrá lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles y, como cada año, promete una noche repleta de glamour, sorpresas y emoción, con transmisión en vivo para todo el mundo.

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12:08 hsHoy

Amanda Villavieja, la nominada al Oscar que ya ha batido un récord con ‘Sirat’: “Nos quedamos a cuadros al saber que éramos las primeras en toda la historia”

Hablamos con la técnico de sonido ganadora del Goya que se ha convertido, junto a Yasmina Praderas y Laia Casanovas, en el primer equipo íntegramente femenino en los premios de la Academia de Hollywood

Amanda Villavieja acaba de conquistar
Amanda Villavieja acaba de conquistar el Goya a Mejor sonido por 'Sirat' y está en Los Ángeles para asistir como nominada a los Premios Oscar. (Fuente: UAB)

Esta noche de domingo -madrugada para todos los españoles, como viene siendo habitual- será la noche de los Oscar, la gran fiesta del cine. Mientras muchos ojos están puestos en grandes películas como Una batalla tras otra, Sinners o Marty Supreme, en España todas las esperanzas están depositadas en una pequeña gran película que ha logrado ‘colarse’ en hasta dos categorías. La primera es la de Mejor Película Internacional, en la que ya ha competido en ediciones anteriores, pero la segunda es una en la que participa por primera vez y con la que, independientemente de lo que suceda, ya ha hecho historia.

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12:07 hsHoy

Premios Oscar 2026: los récords históricos que podrían superarse en la próxima edición

"Pecadores" de Ryan Coogler lidera la temporada de premios y podría romper la marca de mayor cantidad de estatuillas ganadas en una misma edición

La edición 98 de los
La edición 98 de los premios Oscar llega con más de cincuenta posibles récords que podrían alcanzarse durante su emisión (AFP/DON EMMERT)

La ceremonia de los premios Oscar 2026 se perfila como una de las ediciones más abiertas a la posibilidad de nuevos récords.

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11:38 hsHoy

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la ceremonía

La edición 98 de los Premios Oscars se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles

"Sinners" es una de las
"Sinners" es una de las cintas más nominadas en los Premios Oscar con 16 menciones. (Warner Bros. Pictures via AP)

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026, y entre los títulos que compiten este año en la categoría de Mejor Película se encuentran producciones de diversos génerosl.

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11:20 hsHoy

Oscar 2026: así es como la Academia elige al ganador del premio a Mejor película

Más de 10 mil miembros de la Academia participan en el proceso que determina cuál de las diez nominadas se lleva el premio más codiciado de Hollywood

Con hasta diez nominadas, la
Con hasta diez nominadas, la carrera por Mejor película es la categoría con mayor número de contendientes en los Premios Oscar.(Composición)

Con la ceremonia de los Premios Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, uno de los aspectos que despierta mayor curiosidad es el complejo sistema de votación que decide al ganador del premio más codiciado de Hollywood: Mejor película.

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11:19 hsHoy

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La industria cinematográfica se prepara para su gran noche mientras actores, directores y películas luchan por llevarse la estatuilla dorada

El comediante Conan O’Brien regresará
El comediante Conan O’Brien regresará como anfitrión de los Premios Oscar por segundo año consecutivo en la gala de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.

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11:19 hsHoy

Todos los nominados a los Premios Oscar 2026: la lista completa de candidatos al mayor premio del cine

La industria cinematográfica se prepara para su gran noche mientras actores, directores y películas luchan por llevarse la estatuilla dorada

El comediante Conan O’Brien regresará
El comediante Conan O’Brien regresará como anfitrión de los Premios Oscar por segundo año consecutivo en la gala de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.

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11:18 hsHoy

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

Te contamos cómo y dónde seguir en vivo la ceremonia que convoca a los amantes del cine en todo el mundo

La edición 98 de los
La edición 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las estrellas más reconocidas del cine internacional se preparan para desfilar por la alfombra roja durante la 98ª edición de los Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

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