Premios Oscar 2026 EN VIVO: todos los detalles de la gala más importante del cine

Esta tarde, en punto de las 4:00 pm (hora local de Los Ángeles, California), comenzará la 98° entrega anual de los premios Oscar, considerada la premiación más importante de la industria cinematográfica.
Por segunda ocasión, será Conan O’Brien el encargado de dirigir esta ceremonia que promete una enorme cantidad de sorpresas, tanto sobre el escenario como en las localidades repletas de las celebridades más respetadas de Hollywood.
Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, son algunos de los nombres que compiten en las principales categorías de la premiación que llegará a los televisores de todo Latinoamérica a través de HBO Max y TNT.
A continuación, todo lo que debes saber sobre esta celebración del cine previó al inicio de la gala:
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En marzo de 2014, durante la gala de los 86º Premios de la Academia, una simple fotografía tomada con un teléfono se convirtió en un momento histórico para la cultura pop. La presentadora Ellen DeGeneres se acercó a la platea del teatro Dolby y reunió a varias estrellas para una selfie improvisada. Aunque DeGeneres sostenía el dispositivo, quien realmente capturó la imagen fue Bradley Cooper, rodeado de figuras como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt y Angelina Jolie.
Los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, realizados durante “A CNN & Variety Town Hall Event” y viralizados el 7 de marzo, generaron una ola de críticas que amenazó con descarrilar su campaña por el Oscar a Mejor Actor por Marty Supreme.
Este domingo se celebra la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada y prestigiosa del cine internacional. La gala tendrá lugar en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles y, como cada año, promete una noche repleta de glamour, sorpresas y emoción, con transmisión en vivo para todo el mundo.
Esta noche de domingo -madrugada para todos los españoles, como viene siendo habitual- será la noche de los Oscar, la gran fiesta del cine. Mientras muchos ojos están puestos en grandes películas como Una batalla tras otra, Sinners o Marty Supreme, en España todas las esperanzas están depositadas en una pequeña gran película que ha logrado ‘colarse’ en hasta dos categorías. La primera es la de Mejor Película Internacional, en la que ya ha competido en ediciones anteriores, pero la segunda es una en la que participa por primera vez y con la que, independientemente de lo que suceda, ya ha hecho historia.
La ceremonia de los premios Oscar 2026 se perfila como una de las ediciones más abiertas a la posibilidad de nuevos récords.
La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026, y entre los títulos que compiten este año en la categoría de Mejor Película se encuentran producciones de diversos génerosl.
Con la ceremonia de los Premios Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, uno de los aspectos que despierta mayor curiosidad es el complejo sistema de votación que decide al ganador del premio más codiciado de Hollywood: Mejor película.
La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.
La cuenta regresiva para la mayor celebración de la industria cinematográfica ya está en marcha. La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala concentrará a las mayores estrellas del cine para premiar a las mejores producciones del último año.
Las estrellas más reconocidas del cine internacional se preparan para desfilar por la alfombra roja durante la 98ª edición de los Oscar, programada para el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.