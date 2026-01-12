Entretenimiento

Timothée Chalamet obtuvo su primer Globo de Oro y apunta al Oscar con “Marty Supreme”

El actor celebró por todo lo alto su victoria tras varias nominaciones previas y compartió un discurso sincero

La obtención del Globo de Oro por parte de Timothée Chalamet fue uno de los momentos más destacados de la temporada de premios.

La estrella de cine logró este reconocimiento por su labor en la película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie.

Esta victoria llegó tras cuatro nominaciones previas, en una edición que contó con una importante cobertura mediática y actividades promocionales poco convencionales.

Chalamet se impuso en la categoría de Mejor interpretación masculina en película musical o comedia. Entre los finalistas de esa noche estuvieron Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun y Jesse Plemons.

Durante su discurso, el actor de 30 años agradeció a Safdie, a los miembros del elenco, a sus padres y también a su pareja sin mencionarla directamente.

“Este grupo de nominados es increíble. Los admiro a todos”, expresó e incluyó una broma dirigida al empresario Kevin O’Leary que obtuvo risas entre los asistentes.

La película Marty Supreme narra la historia de un joven originario de Nueva York que busca hacerse un nombre en el mundo del tenis de mesa.

El filme se convirtió en el estreno más exitoso del estudio A24, con una recaudación de USD 27 millones y un presupuesto estimado de USD 60 a 70 millones.

Timothée Chalamet comentó que el proyecto es una apuesta diferente en un entorno donde predominan las grandes franquicias.

“Es una película sobre la búsqueda de un sueño. Estoy dejando todo en la cancha”, declaró el artista.

La promoción del largometraje incluyó acciones como un torneo clandestino de tenis de mesa y una presentación especial en el Sphere de Las Vegas.

El director Josh Safdie relató que Chalamet mostró una dedicación extrema: “Llegó a hacer hasta 26 tomas en una sola escena”, razón por la que fue apodado “Timmy Supreme” en el rodaje.

El elenco cuenta con la participación de personalidades como Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary y Tyler, the Creator.

Para Safdie, la película supone su regreso al largometraje después de seis años y es la primera vez que dirige solo desde 2008.

La presencia de Kylie Jenner junto a Chalamet dentro del evento fue uno de los focos de atención.

Aunque Jenner no apareció en la alfombra roja, fue vista acompañando al actor y compartiendo gestos de afecto, según imágenes divulgadas por diversos medios.

Tras el anuncio del premio, un vídeo mostró a Jenner diciendo: “Estoy tan feliz”, luego de que Chalamet la incluyera en sus agradecimientos como su “pareja”.

Jenner eligió para la ocasión un vestido dorado de Ashi Studio y joyas de diamantes, mientras que Chalamet lució un atuendo negro con detalles plateados.

La pareja, que mantiene una relación desde 2023, ha asistido juntos a varias ceremonias y recientemente se mostró en los Critics Choice Awards.

Con este reconocimiento, Timothée Chalamet suma un nuevo logro a su carrera, que ya incluye premios y nominaciones en otros certámenes como los Critics Choice Awards y el Actor Award por su participación en Marty Supreme.

El actor continúa siendo uno de los protagonistas indiscutidos de la temporada.

