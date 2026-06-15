Rod Stewart desata críticas tras aparecer en un partido de futbol horas después de suspender un show en California

Rod Stewart asiste a partido de Escocia tras suspender concierto por laringitis. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Rod Stewart fue visto en las gradas apoyando a Escocia en un partido de la Copa del Mundo, pocas horas después de haber cancelado un concierto en California debido a problemas de salud.

El artista, de 81 años, compartió el sábado 13 de junio un video en su cuenta de Instagram en el que aparece viajando en un jet privado rumbo a Boston junto a sus hijos Liam, de 31 años, y Alistair, de 20 años. En la grabación, Stewart explicó el motivo del viaje y su intención de asistir al encuentro deportivo.

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“Aquí estamos volando a Boston para ver a Escocia en el Mundial. Han pasado 28 años, así que estos chicos han escuchado hablar de esto, pero nunca han ido. Yo he estado en siete Mundiales”, dijo.

El cantante cerró el video junto a sus hijos repitiendo la frase “No Scotland, no party” (“Sin Escocia no hay fiesta”).

Rod Stewart publicó que viajó a Boston para ver un partido de futbol. (Instagram)

El desplazamiento del artista generó comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el contraste entre su viaje y la cancelación de su presentación programada en Chula Vista, California, que fue suspendida poco antes de la hora prevista para el inicio del espectáculo.

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“Esto parece poco coherente, especialmente después de la cancelación de anoche. ¿Demasiado enfermo para actuar, pero capaz de viajar por el país para el fútbol?”, escribió un usuario.

Otro comentario indicó: “Dejaste a todos los que querían verte en San Diego sin concierto, pero puedes ir al Mundial. Soy fan, pero no me parece correcto”.

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La cancelación del concierto en California fue anunciada el mismo día del evento. De acuerdo con un comunicado difundido en las historias de Instagram del artista, la decisión se tomó por recomendación médica tras un diagnóstico de una infección respiratoria aguda que derivó en laringitis.

Rod Stewart canceló su concierto por recomendación de su médico.

El comunicado señaló que, debido a esta condición, Rod Stewart no se encontraba en condiciones de presentarse en el escenario esa noche, a pesar de haber viajado previamente al lugar del evento.

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Posteriormente, el propio cantante amplió la información en sus redes sociales. “Después del tratamiento, me siento mucho mejor, pero mi voz no. Lamento mucho los inconvenientes para mis fans. Hice todo lo posible para que el show pudiera realizarse esta noche”, escribió.

En días previos, el artista ya había realizado ajustes en su agenda de presentaciones.

A comienzos de mes, algunos conciertos de su residencia en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas fueron reprogramados debido a que su médico le recomendó más descanso durante su recuperación de un cuadro gripal.

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Rod Stewart ya había cancelado otros conciertos por una gripa.

Poco después, se anunciaron cancelaciones adicionales dentro de su gira One Last Time Tour, que incluyeron cuatro conciertos suspendidos y dos fechas reprogramadas.

“Lo siento mucho, amigos. Estoy devastado y me disculpo sinceramente por cualquier inconveniente para mis fans. Volveré al escenario y nos veremos pronto”, escribió entonces en su cuenta de Instagram.

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La próxima presentación programada del músico está prevista para el lunes 15 de junio en el anfiteatro Red Rocks Park and Amphitheatre, en Colorado, como parte de su gira internacional en curso.